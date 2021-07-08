سر نجاح البطاطس المحمرة بدون زيت وبدون قلي مقرمشة وصحية أحلى من المطاعم

البطاطس المحمرة بدون زيت، تعتبر البطاطس المقلية من المواد الغذائية الأساسية في الكثير من البيوت العربية، وذلك لأنها وجبة خفيفة وسريعة، وتتناسب لجميع الأعمار، ويمكن أن تكون البطاطس المقلية وجبة سريعة لكثير من الأشخاص الذين يعملون، وكذلك وجبة أساسية على المائدة أو يمكن أن تقدم بجانب وجبة الطعام الأساسية، وفي معظم الأوقات عندما نقوم بعمل البطاطس المقلية في المنزل، لا نحصل على النتيجة المرغوبة من الهشاشة كما هو الحال في المطاعم أو محلات السوبرماركت، أو البطاطس المحمرة الموجودة في المطاعم الجانبية، سوف تلاحظين دفع مبالغ باهظة الثمن لشراء هذه الوجبة، ولذلك بحثنا كثيراً عم طريقة عمل البطاطس المحمرة بدون زيت، وذلك لأن الأطفال والكبار على حد سواء يرغبون في تناول البطاطس المحمرة بدون زيت اللذيذة والمقرمشة.

البطاطس المحمرة بدون زيت

لإتمام أي عملية قلى أو تحمير، يجب أن يكون هناك كمية كبيرة من الزيت لقلي البطاطس، حيث تعد البطاطس من أكثر الأطعمة ذات طرق وأشكال التحضير المختلفة، وعندما نتخيل البطاطس المحمرة اللذيذة، نتخيلها في وعاء عميق ويوجد به الكثير من الزيت، ولكن إليك طريقة لتحمير البطاطس ببضع قطرات من زيت الزيتون، وليس أكثر من ملعقة كبيرة لقلي البطاطس، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البطاطس المحمرة بدون زيت من خلال موقع ثقفني.

مقادير البطاطس المحمرة اللذيذة بدون زيت

تعتبر البطاطس المقلية من أكثر الأطعمة شعبية وخاصة للأطفال، ولكن طريقة قليها في الكثير من الزيت غير صحية، وهذه مقادير البطاطس المقلية بدون زيت الصحية لكثير من الأشخاص :

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

لتر من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من مسحوق الزعتر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من دقيق النشا.

ملعقة صغيرة من الملح

قومي أولاً بتقطيع البطاطس إلى قطع صغيرة على شكل أصابع اليد، ثم غسلها بالماء والملح جيداً ووضعها في مصفاة للتخلص من كمية الماء المتبقية. ثم وضع البطاطس في وعاء به لتر ماء ويتم رفعها على نار متوسّطة لمدة 5 دقائق حتي تغلي البطاطس. بعد ذلك، قومي بتصفية البطاطس من الماء، وتركها في الهواء لمدة 20 دقيقة إلى أن تجف من الماء. في هذا الوقت، سوف نقوم بتحضير تتبيلة البطاطس عن طريق مزح جميع المكونات في إناء وخلطهم جيداً. أحضري البطاطس وقومي بغمس البطاطس في التتبيلة إلى أن يتم تشريب التتبيلة بالكامل قومي بوضع البطاطس في صينية متوسطة الحجم مدهونة بالقليل من زيت الزيتون، وضعيها في الفرن على نار متوسطة لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية. بعد نضج البطاطس من تحميرها في الفرن، أخرجي الصينية ويتم وضعها في طبق التقديم. ثم يتم تقديم البطاطس وهي ساخنة مع الكاتشب والمايونيز والسلطة الخضراء والقليل من العيش.

طريقة عمل البطاطس