أسهل طريقة لعمل القهوة العربية والقهوة التركية والقهوة الأمريكية والفرنسية بالمنزل دون جهاز

القهوة هي مشروب ساخن أو بارد من بذور البن المحمصة، تتواجد في العديد من البلدان وبالأخص بالمناطق الإستوائية بأمريكا الجنوبية والشمالية وأفريقيا وشبة القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، ويعتبر البن الأخضر هو ثاني أكثر الدول في العالم من حيث التداول عقب النفط الخام، ومن الممكن أن تقوم بتأثير منبه للبشر وذلك لإحتوائها على مادة الكافيين، حيث أنها تعتبر حاليًا واحدة من أكثر المشروبات شعبية وشهرة في كافة أنحاء العالم، لذا سوف نقوم بتحضير أحلى وأسهل طرق عمل لأنواع مختلفة من بذور البن لتحويل تلك الحبوب اللذيذة ذات المذاق الخاص إلى مشروب ألذ بمكونات مختلفة ومتنوعة. طريقة عمل القهوة العربية السعودية طريقة عمل القهوة العربية السعودية المكونات لتر ماء أي حوالي 4 كوب ونصف

3 ملعقة كبيرة من البن المطحون والمحمص

3 ملعقة كبيرة من الهيل الخشن

5 قرون قرنفل طريقة التحضير نُحضر الدلة وبداخلها الماء على النار حتى الغليان. نقوم بوضع القهوة داخل الدلة وتركها للغليان من 2 إلى 3 دقائق. نضيف الماء المغلى إلى الدلة ثم إفراغها ويتم وضع القهوة بداخلها. نقوم بإضافة القرنفل والهيل وإغلاق الدلة وتركها 10 دقائق قبل الصب والتقديم. طريقة عمل القهوة التركية طريقة عمل القهوة التركية المكونات كوب ماء

2 ملعقة صغيرة من البن التركي

إضافة السكر حسب الرغبة والبعض يفضل بدون سكر طريقة التحضير نُحضر كنكة ونضع بداخلها كوب الماء والسكر مع التقليب الجيد. نضع الكنكة على النار حتى تمام الغليان. نرفع الكنكة من على النار ويوضع البن ونقوم بالتقليب ومن ثم وضعه على النار مرة أخرى. ننتظر حتى يغلي الخليط على نار هادئة ثم نقوم بصبه داخل الفنجان وتصبح جاهزة للتقديم والشرب. طريقة عمل البن الفرنسي طريقة عمل البن الفرنسي المكونات نصف كوب كريمة خفق

نصف ملعقة صغيرة فانيلا

كوب ونصف قهوة ساخنة

ثمن كوب سكر باودر(ناعم) طريقة التحضير نقوم بخفق وتقليب الكريمة بشكل جيد حتى تتكون الرغوة على السطح. نقوم بخفقها مع السكر الباودر جيدًا. تُقسم كمية الكريمة إلى 2 كوب ويتم إضافة الفانيلا للبن الساخن ومن ثم سكبها فوق الكريمة. تُقدم مع مراعاة عدم تحريكها. طريقة عمل البن الأمريكي طريقة عمل البن الأمريكي المكونات 4 ملعقة بن أمريكي

4 ملعقة صغيرة سكر أو حسب الرغبة

5 كوب متوسط ماء طريقة التحضير نحضر كنكة ونقوم بإضافة الماء لها وغليه على درجة حرارة متوسطة. نقوم بإضافة البن برفق مع التقليب المستمرحتى تمام الذوبان. نرفع الكنكة من النار ونغطيها لمدة 5 دقائق. نقوم بصبها في الفناجين حتى تصبح جاهزة للتقديم مع إضافة السكر والتقليب الجيد. الوسوم

القهوة هي مشروب ساخن أو بارد من بذور البن المحمصة، تتواجد في العديد من البلدان وبالأخص بالمناطق الإستوائية بأمريكا الجنوبية والشمالية وأفريقيا وشبة القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، ويعتبر البن الأخضر هو ثاني أكثر الدول في العالم من حيث التداول عقب النفط الخام، ومن الممكن أن تقوم بتأثير منبه للبشر وذلك لإحتوائها على مادة الكافيين، حيث أنها تعتبر حاليًا واحدة من أكثر المشروبات شعبية وشهرة في كافة أنحاء العالم، لذا سوف نقوم بتحضير أحلى وأسهل طرق عمل لأنواع مختلفة من بذور البن لتحويل تلك الحبوب اللذيذة ذات المذاق الخاص إلى مشروب ألذ بمكونات مختلفة ومتنوعة. طريقة عمل القهوة العربية السعودية طريقة عمل القهوة العربية السعودية المكونات لتر ماء أي حوالي 4 كوب ونصف

3 ملعقة كبيرة من البن المطحون والمحمص

3 ملعقة كبيرة من الهيل الخشن

5 قرون قرنفل طريقة التحضير نُحضر الدلة وبداخلها الماء على النار حتى الغليان. نقوم بوضع القهوة داخل الدلة وتركها للغليان من 2 إلى 3 دقائق. نضيف الماء المغلى إلى الدلة ثم إفراغها ويتم وضع القهوة بداخلها. نقوم بإضافة القرنفل والهيل وإغلاق الدلة وتركها 10 دقائق قبل الصب والتقديم. طريقة عمل القهوة التركية طريقة عمل القهوة التركية المكونات كوب ماء

2 ملعقة صغيرة من البن التركي

إضافة السكر حسب الرغبة والبعض يفضل بدون سكر طريقة التحضير نُحضر كنكة ونضع بداخلها كوب الماء والسكر مع التقليب الجيد. نضع الكنكة على النار حتى تمام الغليان. نرفع الكنكة من على النار ويوضع البن ونقوم بالتقليب ومن ثم وضعه على النار مرة أخرى. ننتظر حتى يغلي الخليط على نار هادئة ثم نقوم بصبه داخل الفنجان وتصبح جاهزة للتقديم والشرب. طريقة عمل البن الفرنسي طريقة عمل البن الفرنسي المكونات نصف كوب كريمة خفق

نصف ملعقة صغيرة فانيلا

كوب ونصف قهوة ساخنة

ثمن كوب سكر باودر(ناعم) طريقة التحضير نقوم بخفق وتقليب الكريمة بشكل جيد حتى تتكون الرغوة على السطح. نقوم بخفقها مع السكر الباودر جيدًا. تُقسم كمية الكريمة إلى 2 كوب ويتم إضافة الفانيلا للبن الساخن ومن ثم سكبها فوق الكريمة. تُقدم مع مراعاة عدم تحريكها. طريقة عمل البن الأمريكي طريقة عمل البن الأمريكي المكونات 4 ملعقة بن أمريكي

4 ملعقة صغيرة سكر أو حسب الرغبة

5 كوب متوسط ماء طريقة التحضير نحضر كنكة ونقوم بإضافة الماء لها وغليه على درجة حرارة متوسطة. نقوم بإضافة البن برفق مع التقليب المستمرحتى تمام الذوبان. نرفع الكنكة من النار ونغطيها لمدة 5 دقائق. نقوم بصبها في الفناجين حتى تصبح جاهزة للتقديم مع إضافة السكر والتقليب الجيد.

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