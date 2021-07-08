طريقة عمل عجينة الحواوشي الاسكندراني على أصوله وتكات إعداده في بيت زي المحلات بالضبط

تعتبر عجينة الحواوشي الاسكندراني من أبرز الأشياء التي يتم البحث عنها في الفترة الأخيرة نظراً لرغبة عدد كبير للغاية من السيدات في التعرف على أسرارها حتى تصبح مثل المحلات بالضبط، وحتى تتمكن من إعدادها في البيت، وذلك ما سوف نقدمه إليكم اليوم مع أسرار خلطة الحواوشي الحارة، التي يعشقها عدد كبير للغاية من الأفراد، لن تحتاجوا بعد اليوم السفر إلى الإسكندرية مخصوص لتناول رغيف من الحواوشي، بعد ذلك المقال سوف يمكنكم إعداده في المنزل بطريقة احترافية وأفضل من ما تتناولوه في الخارج. طريقة عمل عجينة الحواوشي الاسكندراني طريقة عمل عجينة الحواوشي الاسكندراني المكونات 4 كوب من الدقيق الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كمية من الماء حسب الحاجة.

3 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة التحضير نقوم بإضافة جميع المكونات الجافة سوياً من الخميرة والسكر والدقيق والملح. وبعدها نبدأ في إضافة الماء بالتدريج مع العجن باليدين، حتى نحصل على عجينة متجانسة تماماً وناعمة وطرية. يتم تغليف العجينة بالزيت النباتي وحفظها في مكان دافيئ حتى تختمر وتصبح جاهزة للاستخدام. طريقة عمل خلطة الحواوشي طريقة عمل خلطة الحواوشي المكونات 1/2 كيلو من اللحم المفروم.

2 حبة متوسطة من البصل المفروم.

5 حبات من الفلفل الحار المفروم أو استبداله بالفلفل البارد حسب الرغبة.

1 كوب من البقدونس المفروم.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من توابل اللحم.

1/4 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. طريقة عمل رغيف حواوشي اسكندراني نقوم بمزج جميع المكونات السابقة جيداً وعجنها حتى تتجانس وتصبح جميعها متساوية ومندمجة. نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم. على سطح أملس نقوم برش القليل من الزيت وفرد العجينة جيداً. وبعدها نقوم بفرد القليل من اللحم بكمية مناسبة بداخلها، وفرد طبقة أخرى من العجين وتطبيقها عليه. توضع علي صينية الفرن ويتم صنع فتحات بها من الأعلى بوسطة الشوكة. نقوم بدهنها من الأعلى بالقليل من الزيت النباتي أو زيت الزيتون. وترش من الأعلى بالسمسم وحبة البركة. يدخل الحواوشي إلى فرن ساخن على درجة حرارة عالية حتى ينضج تماماً ويصبح أحمر اللون. طريقة عمل رغيف حواوشي اسكندراني الوسوم

تعتبر عجينة الحواوشي الاسكندراني من أبرز الأشياء التي يتم البحث عنها في الفترة الأخيرة نظراً لرغبة عدد كبير للغاية من السيدات في التعرف على أسرارها حتى تصبح مثل المحلات بالضبط، وحتى تتمكن من إعدادها في البيت، وذلك ما سوف نقدمه إليكم اليوم مع أسرار خلطة الحواوشي الحارة، التي يعشقها عدد كبير للغاية من الأفراد، لن تحتاجوا بعد اليوم السفر إلى الإسكندرية مخصوص لتناول رغيف من الحواوشي، بعد ذلك المقال سوف يمكنكم إعداده في المنزل بطريقة احترافية وأفضل من ما تتناولوه في الخارج. طريقة عمل عجينة الحواوشي الاسكندراني طريقة عمل عجينة الحواوشي الاسكندراني المكونات 4 كوب من الدقيق الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كمية من الماء حسب الحاجة.

3 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة التحضير نقوم بإضافة جميع المكونات الجافة سوياً من الخميرة والسكر والدقيق والملح. وبعدها نبدأ في إضافة الماء بالتدريج مع العجن باليدين، حتى نحصل على عجينة متجانسة تماماً وناعمة وطرية. يتم تغليف العجينة بالزيت النباتي وحفظها في مكان دافيئ حتى تختمر وتصبح جاهزة للاستخدام. طريقة عمل خلطة الحواوشي طريقة عمل خلطة الحواوشي المكونات 1/2 كيلو من اللحم المفروم.

2 حبة متوسطة من البصل المفروم.

5 حبات من الفلفل الحار المفروم أو استبداله بالفلفل البارد حسب الرغبة.

1 كوب من البقدونس المفروم.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من توابل اللحم.

1/4 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. طريقة عمل رغيف حواوشي اسكندراني نقوم بمزج جميع المكونات السابقة جيداً وعجنها حتى تتجانس وتصبح جميعها متساوية ومندمجة. نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم. على سطح أملس نقوم برش القليل من الزيت وفرد العجينة جيداً. وبعدها نقوم بفرد القليل من اللحم بكمية مناسبة بداخلها، وفرد طبقة أخرى من العجين وتطبيقها عليه. توضع علي صينية الفرن ويتم صنع فتحات بها من الأعلى بوسطة الشوكة. نقوم بدهنها من الأعلى بالقليل من الزيت النباتي أو زيت الزيتون. وترش من الأعلى بالسمسم وحبة البركة. يدخل الحواوشي إلى فرن ساخن على درجة حرارة عالية حتى ينضج تماماً ويصبح أحمر اللون. طريقة عمل رغيف حواوشي اسكندراني

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