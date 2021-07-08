صابونة الأرز وزيت اللوز الحل السحري السريع لجميع مشاكل البشرة

تعد صابونة الأرز وزيت اللوز من أفضل أنواع الصابون الطبيعي، التي يتم استخدامها للحصول على بشرة صافية ومشرقة، حيث يمكنك صنعها في المنزل بمكونات طبيعية مفيدة ولاتضر البشرة، بل على العكس تغذيها وتمنحها النضارة واللمعان، وتخلصها من التصبغات والبقع الداكنة التي تنتج من التعرض للشمس والظروف الجوية،وتساعد على إمتصاص الدهون الزائدة من البشرة ممايقلل ظهور حب الشباب، كما أنها تنظف المسام وتزيل الرؤوس السوداء، وترطب الجلد وتخلصه من الإلتهابات، ولذلك ينصح خبراء التجميل باستخدام المستحضرات المصنعة من مواد طبيعية مفيدة، والإبتعاد عن المواد الكيميائية التي تضر البشرة، وكذلك يجب الإهتمام بالتغذية السليمة والإكثارمن تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني،طريقة عمل صابونة الأرز وزيت اللوز لحل جميع مشاكل البشرة.

مكونات عمل صابونة الأرز وزيت اللوز

تتميز المكونات بأنها متوفرة وغير مكلفة ويصلح استخدامها مع جميع أنواع البشرة، وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

صابونة مبشورة.

2ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من العسل.

فنجان صغير من الماء.

طريقة التحضير

يتم تحضير صابونة الأرز وزيت اللوز بالخطوات التالية:-

نضع الصابون المبشور مع الماء في وعاء على النار حتى يذوب الصابون. ثم نضيف الأرز مع تحريك المزيج حتى يصبح متجانس وناعم. نقوم بإضافة العسل وزيت اللوز الحلو ونستمر في التقليب حتى تتماسك المكونات. نرفع الخليط من على النار ونصبه في قالب مخصص للصابون حتى يتجمد. يتم استخدام الصابون مرة يوميا للحصول على نتائج فعالة.

فوائد زيت اللوزالحلو للبشرة

يحتوي زيت اللوز الحلو على مضادات الأكسدة ونسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تفيد البشرة، ومن فوائده ما يلي:-

حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات الجلدية.

ترطيب وتنعيم البشرة وحمايتها من الجفاف.

يعالج حب الشباب ويحد من ظهور التجاعيد.

إزالة الهالات السوداء والتخلص من الإنتفاخ المحيط بالعين.

يعتبر مقشر طبيعي وقوي للبشرة يساعد على التخلص من الخلايا الميتة.

تفتيح البشرة وجعلها مشرقة ونضرة.

التخلص من الرؤوس السوداء بالوجه.

صابونة زيت اللوز وفيتامينE

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

كبسولتين من فيتامينE

صابونة مبشورة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

طريقة التحضير

نضع الصابون والحليب والعسل وماء الورد في إناء على النار، مع التحريك المستمر حتى يذوب الصابون، بعدها نضيف الشوفان وزيت اللوز الحلو ومحتوى كبسولتين من فيتامين E، ونستمر في التحريك ثم نرفع المكونات من على النار، ونصب الخليط في القالب المخصص للصابون حتى يتجمد.

فوائد فيتامين E للبشرة

يعد فيتامين E من أهم الفيتامينات المهمة للجسم والبشرة، ومن أهم فوائده ما يلي:-