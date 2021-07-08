كيراتين طبيعي للشعر في المنزل من البيض والموز.. هيخليكي مش محتاجة لكوافير بعد النهاردة

هناك عدد كبير للغاية من الفتيات والسيدات التي تعاني من تموج الشعر وتجعده، والتي تجعلها تلجأ على الفور إلى استخدام كريمات الفرد والمواد الكيماوية التي تمنحها النتيجة الفورية التي تجعلها راضية عن مظهرها وتشعر أنه على أفضل حالة، ولكن تلك النتائج الفورية لا تنبع إلا من المواد الكيماوية التي لها أضرار بالغة على صحة الشعر على المدى الطويل، ومع تكرار الاستخدام، تتسبب تلك المواد في هلاك الشعر وتلفه وضياع صحته، مما يجعله ضعيف ومقصف، ولكننا اليوم أمام أحد وصفات كيراتين طبيعي في المنزل، بمكونات بسيطة لن تخطر على بالكم.

كيراتين طبيعي في المنزل بدون كيماويات

يعتبر البيض والموز من أبرز المكونات الطبيعية الغنية بنسبة عالية من البروتين، والذي له فوائد كبيرة وبالغة على الشعر وصحته، فهو يمنحه الترطيب والنعومة الفائقة، ويجعله مفرود وناعم وأملس مثل الحرير مع الاستمرار في الاستخدام.

المكونات

حبة من الموز الناضج.

صفار حبتين من البيض.

طريقة التحضير

نقوم أولاً بطحن الموزة مع القشرة في كبة الكهربائية حتى تصبح ناعمة للغاية. نضيف البيض مع الاستمرار في الخفق والتقليب إلى أن تتجانس المكونات سوياً. يتم غسل الشعر بالطريقة العادية وتنظيفه من أية كريمات أو بلسم. يطبق المزيج على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، مع مراعاة تدليك فروة الرأس بالخليط جيداً. يترك على الشعر لمدة ساعتين وبعدها يغسل بالماء والشامبو. تكرر هذه الوصفة أسبوعياً للوصول إلى النتائج المرجوة.

طريقة عمل كيراتين الشعر الطبيعي بزيت جوز الهند والعسل

المكونات

1/4 كوب من العيل الأبيض.

1/4 كوب من زيت جوز الهند.

1/4 كوب من حليب جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الكاموميل.

طريقة التحضير