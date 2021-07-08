كريم النشا وماء الورد للتبيض الفوري وشد تجاعيد الوجه بأقل التكاليف

كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة، تتعدد المشكلات ويبقى الحل واحد، مشاكل البشرة كثيرة ومتعددة وخاصة في فصل الصيف التي تتعرض فيها دائماً لأشعة الشمس الحارقة وتسبب لها الاسمرار مما تجعلها داكنة اللون، ولهذا تبحث العديد من الفتيات عن وصفات لتبييض البشرة في أسرع وقت ممكن وبنتائج مضمونة، بدلاً من استخدام كريمات التبيض التي تحتوي على مواد كيميائية، ولعل أهم ما تبحث عنه هو ماسك النشا وماء الورد على اعتبار أنها من المكونات البسيطة الموجودة داخل كل منزل، تابعونا من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة.

كريم النشا وماء الورد للتبيض

لا تقتصر النشا على وجودها في المطبخ فقط، بل تدخل في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالشعر والبشرة، مما تساعد بشكل كبير على التبيض وشد تجاعيد الوجه، وجعلها ذات بشرة نضرة، فيمكن من خلال النشا وماء الورد تحضير عدة وصفات للتبيض وشد الوجه.

مكونات كريم النشا وماء الورد

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من ماء الورد.

بياض بيضة.

طريقة تحضير الكريم:

نضع المكونات في إناء ويتم مزجها جيداً، حتى الحصول نحصل على قوام متجانس.

يطبق الكريم على البشرة ويترك عليها حتى يجف تماماً.

تغسل البشرة جيداً بالماء البارد، للحصول على نتائج سريعة.

تكرر الوصفة مرة واحدة خلال الأسبوع.

يمكن الاحتفاظ بالماسك في الثلاجة والاستخدام في وقت لاحق.

كريم آخر من النشا وماء الورد للتفتيح الفوري

المكونات:

ملعقة حليب بودر.

مقدار ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

قطرات من زيت اللوز.

طريقة التحضير:

يتم مزج تلك المكونات مع بعضها البعض، حتى الحصول على قوام كريمي.

يوضع الكريم على البشرة ومنطقة الرقبة ربع ساعة، ثم يغسل بالماء البارد.

يعمل كريم النشا في علاج حب الشباب والتخفيف من التصبغات والندب الناتجة عن الحبوب.

كما يعمل على وقاية البشرة من الحساسية، ويتحكم في إنتاج الزيت فيها .

يساعد في تهدئة الحروق والحكة والطفح الجلدي.

كما يساعد في تبييض لون البشرة وتوحيد لونها.

يعمل هذا الكريم على تبيض البشرة بشكل فوري.

يعمل على شد الوجه وجعله دائماً ذات نضارة وحيوية.

فوائد كريم النشا وماء الورد