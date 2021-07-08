حجز موعد تطعيم كورونا الكويت يالخطوات خلال موقع وزارة الصحة الكويتية “Corona vaccine”

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، سوف نتابع اليوم سوياً آخر الأخبار والمستجدات التي تخص المعلومات حول امكانية حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، والذي يقوم أغلب المواطنين والمقيمين اليوم في دولة الكويت بالبحث عنه، من اجل التقديم على الموقع الالكتروني الخاص لمعرفة الموعد المناسب لهم من أجل أن يتلقوا الجرعة الاولى من التطعيم الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وسوف نعرفكم اليوم على الطريقة الصحيحة للدخول إلى الموقع وامكانية الحجز بمنتهى السهولة والسلاسة، وحتى الانتهاء من اخذ باقي الجرعات بسلام، تابعوا معنا الأسطر القليلة القادمة.

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

تعمل وزارة الصحة الكويتية اليوم على قدم وساق من أجل ترتيب كل مايخص حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، والتي أصبحت اليوم من أهم ضروريات الحياة بعد تفشي العدوى الوبائية للفيروس في جميع دول العالم، وقد قامت بتدشين موقع الكتروني خاص بتلقي طلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء لأخذ اللقاح، وبدأت بالفعل في تلقي الطلبات عليه، واعطاء الجرعة الأولى لأغلب المتقدمين، والذي تكون الأولوية فيها بالتأكيد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والاطقم الطبية.

تعرف على حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

في الوقت نفسه بدأ المواطنين الذين تلقوا بالفعل الجرعة الأولى من اللقاح، بالاستعداد من أجل تلقي الجرعة الثانية، والتي وصلتهم بشأنها رسائل نصية على جوالاتهم، خبرهم بموعد حجز موعد تطعيم كورونا الكويت ومكان تلقي الجرعة الثانية، والتي تمت عن طريق تقسييم المتلقيين إلى شرائح تنتهي كل شريحة منهم وتبدأ الشريحة التي تليها، كما أكدت مصادر داخل وزارة الصحة الكويتة أنه على أي مواطن يريد التسجيل في اللقاح، أو الاستعلام عن ما يخص الجرعة الثانية له التوجه إلى الموقع الرسمي المختص بهذا الشأن.

رابط حجز موعد تطعيم كورونا الكويت الجرعة الاولى والثانية

إذا كنت تريد حجز موعد تطعيم كورونا الكويت أو كنت تريد الاستعلام عن موعد ومكان الجرعة الثانية الخاصة بك فقط اتبع التعليمات التالية.