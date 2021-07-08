قرص واحد لتطويل الشعر: وتنعيم الشعر مثل الحرير قبل العيد2021

نقدم لكم قرص واحد لتطويل الشعر ، بخطوات بسيطة جدا ووصفة فعالة جداً، وتساعد بسرعة الصاروخ علي تطويل وتنعيم الشعر لحد الكعب دون تكلفة ومواد ضارة، وهو حلم كل فتاه الشعر الطويل الناعم مثل الحرير، ويمكن عمل اكثر من وصفة طبيعية لتنعيم الشعر وتطويله بشكل كبير جدا، ويعمل ايضا علي تنعيم الشعر المجعد من اول استعمال واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن قرص واحد لتطويل الشعر فوري دون تعب ولا نكلفة2021.

مكونات عمل قراص واحد لتطويل الشعر وتنعيم الشعر فوري

سوف نتعرف علي المكونات الخاصة بعمل الوصفة السحرية في تطويل الشعر جيدا وتعطيكي شعر لامع وجذاب وطويل جدا وهي كما يلي:-

قرص من برشام ريڤو.

معلقة صغيرة من الماء.

ثلاث معالق من الشامبو.

معلقتين من اي نوع حمام كريم.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير الوصفة التي تساعد علي تطويل الشعر فوري من اول استعمال في تجربة الوصفة وهي كما يأتي:-

نحضر طبق ونضع بداخله قرص الريڤو ومعلقة الماء وندوب القرص نهائيا في الماء. ثم نضيف عليه الشامبو وحمام الكريم ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس المكونات. نغسل بالخليط فروة الراس جيدا ونستخدم الخليط لغسل الشعر فقط عن الاستحمام. نكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع ونستمر عليها حتي عيد الأضحى للحصول علي شعر طويل وناعم جدا.

مكونات عمل كريم لتطويل الشعر من أوله استخدام وجعله مثل الحرير

سوف نتعرف علي المكونات المستخدمة لعمل الكريم الرهيب في تنعيم الشعر فوري لتنعيم الشعر وجميع انواع الشعر وهي كالتالي:-

معلقتين من القهوة.

ثلاث معالق من حمام كريم.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي اسهل طريقة لعمل الكريم بخطوات سهلة جدا داخل كل منزل دون تكلفة ولا تعب وبمكونات موجوده في كل منزل وهي كالاتي:-