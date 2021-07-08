10 نصائح لمرضى السكري للتعامل مع القدم السكرية

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جمانة الصباغ الخميس,08 تموز (يوليو) 2021 - 13:10
بمناسبة اليوم العالمي للقدم السكرية الواقع في 8 يوليو، حثّ خبراء مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، مرضى السكري في دولة الإمارات على ضرورة اتباع الخطوات الصحيحة للحفاظ على صحة القدمين وتجنب المشاكل التي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة.
مؤكدين على أن إدارة مرض السكري بطريقة سيئة، يمكن أن تؤثر مع مرور الوقت على الإحساس بالأعصاب في القدمين، مما يتسبب في فقدان الشعور بالقدمين وضعف تدفق الدم. ويتمثل التأثير المشترك لهذين العرضين في أن المرضى قد لا يلاحظون الجروح التي تصيب أقدامهم مثل البثور أو القروح وغيرها، بالإضافة إلى بطء عملية التعافي من الجروح التي قد تتعرض لها أقدامهم، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات القدم.
ويمكن أن تؤدي هذه الجروح، التي تُترك دون اكتشاف أو علاج، إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الحاجة لبتر الأطراف، مما يؤثر بشدة على الصحة العامة للمريض وجودة حياته.
وأوضح الدكتور سامي طبيب، استشاري طب الأقدام في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري أن عدد الأشخاص المصابين بالقدم السكرية آخذ في الازدياد على مستوى العالم – مع توقع باستمراره خلال السنوات القادمة. مشيراً إلى أن مرض القدم المرتبط بداء السكري يُعد أحد الأسباب الرئيسة لحالات الإعاقة في جميع أنحاء العالم، وهو أمر مؤسف للغاية لأن هذه الحالة يمكن الوقاية منها تماماً.
مضاعفات القدم السكرية
لفت الدكتور طبيب إلى أن مضاعفات القدم السكرية تؤثر حالياً على نحو 100 مليون شخص حول العالم، ومع زيادة عدد الأشخاص المصابين بمرض السكري، يتوقع الخبراء أن يشهد هذا الرقم ارتفاعاً بشكل تناسبي. وعلى الرغم من أنه يمكن الوقاية من هذا المرض ومضاعفاته من خلال الإدارة السليمة لمرض السكري، فإن المرضى معرضون بنسبة 10٪ إلى 15٪ لخطر الإصابة بمضاعفات القدم السكرية خلال حياتهم.
وشدد الدكتور على أهمية التحكم بمستويات السكر في الدم بشكل جيد للوقاية من المضاعفات التي يمكن أن تحدث، إلى جانب مراقبة القدمين ومراجعة الطبيب المختص على الفور في حال ظهور أية أعراض.
10 نصائح لمرضى السكري للعناية بالقدمين
يقدم د. طبيب مجموعة من النصائح لمرضى السكري، للعناية بالقدمين وتقليل مضاعفات القدم السكرية:
- ضرورة فحص القدمين يومياً للحبث عن أية جروح أو تغيرات في الجلد، والتأكد من فحص المنطقة ما بين أصابع القدمين.
- التأكد من استشارة الطبيب حول صحة القدمين بشكل دوري، لمراقبة أي تغيرات يمكن أن تطرأ على مستوى الحساسية أو تدفق الدم.
- غسل القدمين يومياً، واختبار درجة حرارة الماء بالكوع لتجنب الحروق.
- تجفيف القدمين جيداً، خاصة المنطقة ما بين أصابع القدمين. والحرص على قص وبرد الأظافر بشكل مستقيم والاتصال بطبيب القدم في حالة حدوث أي مشاكل.
- استخدام مرطب أو كريم للحفاظ على نضارة بشرة القدمين ومنع التشققات الناتجة عن الجفاف.
- تجنب تعريض القدمين للحرارة المباشرة أو زجاجات الماء الساخن، وقد يؤدي فقدان الشعور بالألم ودرجات الحرارة إلى تفاقم خطورة الوضع.
- التأكد من ارتداء الأحذية المناسبة والمريحة.
- التأكد من خلو الأحذية والجوارب من الأشياء الحادة قبل ارتدائها.
- يمكن أن يؤثر مرض السكري على معدل سرعة التعافي من الجروح، لذلك قد تستغرق الجروح وقتاً أطول قليلاً للتعافي منها.
- ضرورة تغطية الجلد المجروح بضمادة جافة ومعقمة، وتجنب العبث بالبثور، وإنما طلب النصيحة من الطبيب أو طبيب الأقدام المختص بدلاً من ذلك.
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