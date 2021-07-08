10 نصائح لمرضى السكري للتعامل مع القدم السكرية

بمناسبة اليوم العالمي للقدم السكرية الواقع في 8 يوليو، حثّ خبراء مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، مرضى السكري في دولة الإمارات على ضرورة اتباع الخطوات الصحيحة للحفاظ على صحة القدمين وتجنب المشاكل التي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة.

مؤكدين على أن إدارة مرض السكري بطريقة سيئة، يمكن أن تؤثر مع مرور الوقت على الإحساس بالأعصاب في القدمين، مما يتسبب في فقدان الشعور بالقدمين وضعف تدفق الدم. ويتمثل التأثير المشترك لهذين العرضين في أن المرضى قد لا يلاحظون الجروح التي تصيب أقدامهم مثل البثور أو القروح وغيرها، بالإضافة إلى بطء عملية التعافي من الجروح التي قد تتعرض لها أقدامهم، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات القدم.

ويمكن أن تؤدي هذه الجروح، التي تُترك دون اكتشاف أو علاج، إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الحاجة لبتر الأطراف، مما يؤثر بشدة على الصحة العامة للمريض وجودة حياته.

وأوضح الدكتور سامي طبيب، استشاري طب الأقدام في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري أن عدد الأشخاص المصابين بالقدم السكرية آخذ في الازدياد على مستوى العالم – مع توقع باستمراره خلال السنوات القادمة. مشيراً إلى أن مرض القدم المرتبط بداء السكري يُعد أحد الأسباب الرئيسة لحالات الإعاقة في جميع أنحاء العالم، وهو أمر مؤسف للغاية لأن هذه الحالة يمكن الوقاية منها تماماً.

مضاعفات القدم السكرية

لفت الدكتور طبيب إلى أن مضاعفات القدم السكرية تؤثر حالياً على نحو 100 مليون شخص حول العالم، ومع زيادة عدد الأشخاص المصابين بمرض السكري، يتوقع الخبراء أن يشهد هذا الرقم ارتفاعاً بشكل تناسبي. وعلى الرغم من أنه يمكن الوقاية من هذا المرض ومضاعفاته من خلال الإدارة السليمة لمرض السكري، فإن المرضى معرضون بنسبة 10٪ إلى 15٪ لخطر الإصابة بمضاعفات القدم السكرية خلال حياتهم.

وشدد الدكتور على أهمية التحكم بمستويات السكر في الدم بشكل جيد للوقاية من المضاعفات التي يمكن أن تحدث، إلى جانب مراقبة القدمين ومراجعة الطبيب المختص على الفور في حال ظهور أية أعراض.

10 نصائح لمرضى السكري للعناية بالقدمين

يقدم د. طبيب مجموعة من النصائح لمرضى السكري، للعناية بالقدمين وتقليل مضاعفات القدم السكرية: