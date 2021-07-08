طريقة عمل كريم نيفيا والنشا لتفتيح وتنعيم البشرة من أول استخدام

كريم نيفيا والنشا ، يعتبر من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة، ودائماً تبحث الفتيات والسيدات على كريمات تفتيح البشرة والمناطق الحساسة وتكون طبيعية لا تؤثر على البشرة، ويتكون من مكونات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة، حيث أنه يتكون هذا الكريم من مكونات تعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت وتعمل على تجديد خلايا البشرة، وتعمل النشا على التخلص من الخطوط الدقيقة التي تظهر على البشرة، وتعمل على التخلص من حب الشباب والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم نيفيا والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.مكونات عمل كريم نيفيا والنشا
يتكون كريم نيفيا والنشا من بعض المكونات التي تعطيه قوام كريمي مناسب وهي كالتالي:-
- ٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.
- ملعقة كبيرة من النشا.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم نيفيا والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وهي كالتالي:-
- تحضير طبق عميق ونضع به ملعقة من ماء الورد وملعقة من النشا ونخلط المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- ثم بعد ذلك نضع الخليط في حمام مائي حتي يصبح الخليط قوام كريمي.
- نقوم بوضعه في علبة فارغة ثم نضع به كريم نيفيا ونقلب مع بعض جيداً.
- نضيف بعد ذلك كبسولة من فيتامين ه الذي له فائدة كبيرة في هذه الوصفة.
- نقوم بوضع هذا الكريم في ليلا حتي الحصول على نتائج فعالة ومجربة ومضمونة.
- يمكن وضع هذا الكريم في تفتيح المناطق الحساسة والداكنة في الجسم.
فوائد هذه الوصفة
هناك بعض الفوائد التي تمنحها هذه الوصفة للبشرة والمناطق الداكنة والحساسة وهي كالآتي:-
- تعمل على تغذية البشرة وتفتيح البشرة وجعلها بيضاء من أول استخدام.
- تساعد على تنظيف البشرة والتخلص من الحبوب والبقع الداكنة والتصبغات.
- التخلص من حب الشباب وخلايا الجلد الميت من البشرة وإزالة التجاعيد والبثور.
- تعالج البشرة من التهيج والالتهابات وتعمل على توحيد لون البشرة .
- تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعطي البشرة النضارة والنعومة.
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كريم نيفيا والنشا ، يعتبر من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة، ودائماً تبحث الفتيات والسيدات على كريمات تفتيح البشرة والمناطق الحساسة وتكون طبيعية لا تؤثر على البشرة، ويتكون من مكونات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة، حيث أنه يتكون هذا الكريم من مكونات تعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت وتعمل على تجديد خلايا البشرة، وتعمل النشا على التخلص من الخطوط الدقيقة التي تظهر على البشرة، وتعمل على التخلص من حب الشباب والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم نيفيا والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.مكونات عمل كريم نيفيا والنشا
يتكون كريم نيفيا والنشا من بعض المكونات التي تعطيه قوام كريمي مناسب وهي كالتالي:-
- ٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.
- ملعقة كبيرة من النشا.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم نيفيا والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وهي كالتالي:-
- تحضير طبق عميق ونضع به ملعقة من ماء الورد وملعقة من النشا ونخلط المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- ثم بعد ذلك نضع الخليط في حمام مائي حتي يصبح الخليط قوام كريمي.
- نقوم بوضعه في علبة فارغة ثم نضع به كريم نيفيا ونقلب مع بعض جيداً.
- نضيف بعد ذلك كبسولة من فيتامين ه الذي له فائدة كبيرة في هذه الوصفة.
- نقوم بوضع هذا الكريم في ليلا حتي الحصول على نتائج فعالة ومجربة ومضمونة.
- يمكن وضع هذا الكريم في تفتيح المناطق الحساسة والداكنة في الجسم.
فوائد هذه الوصفة
هناك بعض الفوائد التي تمنحها هذه الوصفة للبشرة والمناطق الداكنة والحساسة وهي كالآتي:-
- تعمل على تغذية البشرة وتفتيح البشرة وجعلها بيضاء من أول استخدام.
- تساعد على تنظيف البشرة والتخلص من الحبوب والبقع الداكنة والتصبغات.
- التخلص من حب الشباب وخلايا الجلد الميت من البشرة وإزالة التجاعيد والبثور.
- تعالج البشرة من التهيج والالتهابات وتعمل على توحيد لون البشرة .
- تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعطي البشرة النضارة والنعومة.
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