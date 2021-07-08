طريقة عمل البوريك التركي الهش اللذيذ أحلى من الجاهز

البوريك التركي ، هو من أشهر الوجبات الموجوده في المطبخ التركي، والتي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة لسهلة تحضيرها كما انه يمكن تحضيره بأكثر من حشوة وهو ما سنتعرف عليه . طريقة عمل البوريك التركي بالجبنة: طريقة عمل البوريك التركي بالجبنة: المكونات: علبة من عجينة الفيلو.

ربع كيلو من جبنة فيتا.

كوب من اللبن الرائب.

2 بيضة.

نصف كوب من الزيت النباتيّ. طريقة التحضير: نحضر صينية ونقوم بدهنها بالذبدة أو نقوم بوضع ورق الزبده في قاع الصينية، ثم نقوم بفرد ورق الفيلو أو ورق الجلاش في الصينية ثم نقوم بفرد جبنة فيتا فوق الجلاش ثم نقوم باضافة عدد من ورق الفيلو فوق الجبنة.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ثم نحضر وعاء صغير ونضع به البيض واللبن والزيت ثم نقوم بالخفق الجيد، ثم نقوم بسكبهم فوق رقائق الفيلو.

ثم نقوم بأدخال الصينية الى الفرن لمدة تتراوح من نصف ساعة الى ساعة الا ربع حتى تأخذ اللون الذهبي.

ثم نقوم بأخراجها من الفرن ونقوم بتقطيعها الى مربعات، ثم نقوم بوضعها في أطباق التقديم ويمكن ان نتناولها في الفطار أو وقت الظهيرة مع كوب من الشاي. البوريك التركي باللحمة المفرومة: البوريك التركي باللحمة المفرومة: المكونات: علبة من عجينة الفيلو أو الجلاش.

زيت زيتون

كوب من اللبن الرائب.

بيضة.

نصف كوب من الزيت النباتيّ.

ملعقة صغيرة من السكر

نصف كيلو من اللحمة المفرومة

بصلة متوسّطة الحجم.

ملعقة ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل أسود. طريقة التحضير: نقوم بتحضير اللحمة على الصاج، نحضر مقلاة ونضع بها ملعقة من زيت الزيتون ثم نضع بها البصل المفروم ناعم ونقوم بالتقليب بين حين وأخر حتى لونها تصفر وتذبل ثم نضع اللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود ونقوم بالتقليب الجيد حتى تختلط معا ونتركها على النار لمدة عشر دقائق ونقوم بتغطيتها ونقوم بتهدئة النار.

ثم نحضر صينية ونضع بها بعض رقأىق الجلاش ثم نضع اللحمة المفرومة ثم نقوم باقي الجلاش على اللحمة المفرومة ثم نقوم بأحكام غلقها من الجوانب.

ثم نضع عليها خليط البيض واللبن كما تم توضيحه سابقا ثم نقوم بأدخالها الى الفرن. الوسوم

البوريك التركي ، هو من أشهر الوجبات الموجوده في المطبخ التركي، والتي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة لسهلة تحضيرها كما انه يمكن تحضيره بأكثر من حشوة وهو ما سنتعرف عليه . طريقة عمل البوريك التركي بالجبنة: طريقة عمل البوريك التركي بالجبنة: المكونات: علبة من عجينة الفيلو.

ربع كيلو من جبنة فيتا.

كوب من اللبن الرائب.

2 بيضة.

نصف كوب من الزيت النباتيّ. طريقة التحضير: نحضر صينية ونقوم بدهنها بالذبدة أو نقوم بوضع ورق الزبده في قاع الصينية، ثم نقوم بفرد ورق الفيلو أو ورق الجلاش في الصينية ثم نقوم بفرد جبنة فيتا فوق الجلاش ثم نقوم باضافة عدد من ورق الفيلو فوق الجبنة.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ثم نحضر وعاء صغير ونضع به البيض واللبن والزيت ثم نقوم بالخفق الجيد، ثم نقوم بسكبهم فوق رقائق الفيلو.

ثم نقوم بأدخال الصينية الى الفرن لمدة تتراوح من نصف ساعة الى ساعة الا ربع حتى تأخذ اللون الذهبي.

ثم نقوم بأخراجها من الفرن ونقوم بتقطيعها الى مربعات، ثم نقوم بوضعها في أطباق التقديم ويمكن ان نتناولها في الفطار أو وقت الظهيرة مع كوب من الشاي. البوريك التركي باللحمة المفرومة: البوريك التركي باللحمة المفرومة: المكونات: علبة من عجينة الفيلو أو الجلاش.

زيت زيتون

كوب من اللبن الرائب.

بيضة.

نصف كوب من الزيت النباتيّ.

ملعقة صغيرة من السكر

نصف كيلو من اللحمة المفرومة

بصلة متوسّطة الحجم.

ملعقة ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل أسود. طريقة التحضير: نقوم بتحضير اللحمة على الصاج، نحضر مقلاة ونضع بها ملعقة من زيت الزيتون ثم نضع بها البصل المفروم ناعم ونقوم بالتقليب بين حين وأخر حتى لونها تصفر وتذبل ثم نضع اللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود ونقوم بالتقليب الجيد حتى تختلط معا ونتركها على النار لمدة عشر دقائق ونقوم بتغطيتها ونقوم بتهدئة النار.

ثم نحضر صينية ونضع بها بعض رقأىق الجلاش ثم نضع اللحمة المفرومة ثم نقوم باقي الجلاش على اللحمة المفرومة ثم نقوم بأحكام غلقها من الجوانب.

ثم نضع عليها خليط البيض واللبن كما تم توضيحه سابقا ثم نقوم بأدخالها الى الفرن.

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