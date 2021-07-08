وصفة تحضير كريم كولاجين طبيعي في البيت من مكونات بسيطة وعلى قد الإيد والنتيجة مذهلة

يعتبر كريم الكولاجين الطبيعي هو أحد أهم العلاجات الطبيعية التي لها القدرة في القضاء على عدد كبير من مشكلات البشرة، لأنه من المكونات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، فمع التقدم في العمر تصاب السيدات بمجموعة من علامات إرهاق البشرة، ومنها التجاعيد والخطوط الرفيعة، والتي تظهر بشكل واضح في محيط الفم والعيون، وتبدأ المرأة في البحث عن الطرق التي تساعدها في تعبئة تلك الخطوط بعيداً عن الحقن والشد والعمليات التجميلية، وبعد الاعتماد على الكريمات الكيماوية الجاهزة، وجدت أن أغلبها يعطي نتائج لحظية فقط وغير مستمرة.

كريم كولاجين طبيعي للبشرة في البيت

وجدت السيدات أن أضمن الطرق للحفاظ على صحة البشرة هو إعداد كريم كولاجين طبيعي في المنزل، لما له من فوائد متعددة، كما أنه سهل للغاية في تحضيره ولا يحتاج لوقت أو مجهود أو مكونات باهظة الثمن، فنحن محاطون بالكثير من المواد الطبيعية الغنية بالكولاجين ولا نعرف قيمتها الجميلية الحقيقية لنا.

المكونات

حبة من الكيوي.

حبة من الأفوكادو.

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع ثمرة الكيوي والأفوكادو إلى مكعبات صغيرة، وهرسها جيداً بالشوكة. تقليب المكونين معاً حتى يتجانسوا تماماً ويصبحوا مختلطين بشكل مثالي. يطبق المزيج على البشرة لمدة نصف ساعة، وبعدها يغسل بالماء الفاتر. تجفف البشرة جيداً وبعدها نقوم بتطبيق المرطب المناسب للبشرة.

كولاجين طبيعي من الجوافة والجزر

المكونات

حبة من الجزر.

حبة من الجوافة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نقوم بهرس المكونات جميعاً في المطحنة الكهربائية، حتى نتأكد أنها متجانسة تماماً. ولكن يراعى سلق الجزر أولاً في القليل من الماء حتى يصبح سهل خفقه. تطبق الوصفة على البشرة لمدة نصف ساعة ما عدا محيط العينين. وبعدها تغسل جيداً بالماء البارد لإزالة المزيج، مع مراعاة التكرار ثلاث مرات أسبوعياً.

يساعد الكولاجين على تعبئة الخطوط الرفيعة التي تظهر على البشرة مع التقدم في العمر.

يعمل على القضاء على علامات الشيخوخة وكبر السن.

يساعد في تحفيز الدورة الدموية في البشرة، مما يكسبها النعومة والإشراقة.

له فعالية كبيرة في إشراقة البشرة وتوهجها.

فوائد الكولاجين للبشرة