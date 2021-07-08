جربي ماسك بياض البيض للوجه لبشرة مشرقة ونضرة ولن تندمي

نقدم لأصحاب البشرة الدهنية ماسك بياض البيض السحري للبشرة، حيث أنه يساعد على تقليل الدهون والزيوت الزائدة في البشرة، كما أنه يقلل من ظهور الرؤوس السوداء والمسام الواسعة، وله الكثير من الفوائد التي لا يعلم عنها أصحاب البشرة الدهنية، ولذلك نقدم لكم الوصفة بالمكونات، وهي غير مكلفة أبداً يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة والاستغناء عن مستحضرات التجميل التي تخفي عيوب البشرة، وقد تم تجربة هذا الماسك وحقق نتائج مذهلة مع العديد من الفتيات.

ماسك بياض البيض للبشرة الدهنية

مكونات الماسك:

نقوم بتحضير بعض المكونات الطبيعية لهذا الماسك، وهي:

بياض عدد 1 بيضة.

ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون الحامض.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من العسل.

طريقة تطبيق الماسك:

في بولة صغيرة، نخفق بياض البيض بشكل جيد حتى نحصل على الرغوة.

ونقوم بإضافة عصير الليمون والعسل له، ونخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس.

ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ لتتفتح المسام.

ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه مع الابتعاد عن منطقة الفم والعينين.

ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.

نقوم بإزالته باستخدام الماء الدافئ مع تدليك الوجه بحركات دائرية.

وفي النهاية نغسله بالماء البارد لغلق المسام، ويمكن غلقه أيضاً بتمرير ثلجة عليه.

يجب تكرار هذا الماسك مرة واحدة كل أسبوع للحصول على بشرة مشرقة وغنية بالنضارة.

ماسك بياض البيض لنضارة البشرة

مكونات الماسك:

يجب تجهيز بعض المكونات الطبيعية الغنية بفيتامينات مغذية للبشرة، وهي:

بياض بيضة واحدة.

نصف حبة من أفوكادو.

ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي.

طريقة تحضير الماسك: