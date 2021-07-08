جربي ماسك بياض البيض للوجه لبشرة مشرقة ونضرة ولن تندمي

نقدم لأصحاب البشرة الدهنية ماسك بياض البيض السحري للبشرة، حيث أنه يساعد على تقليل الدهون والزيوت الزائدة في البشرة، كما أنه يقلل من ظهور الرؤوس السوداء والمسام الواسعة، وله الكثير من الفوائد التي لا يعلم عنها أصحاب البشرة الدهنية، ولذلك نقدم لكم الوصفة بالمكونات، وهي غير مكلفة أبداً يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة والاستغناء عن مستحضرات التجميل التي تخفي عيوب البشرة، وقد تم تجربة هذا الماسك وحقق نتائج مذهلة مع العديد من الفتيات.ماسك بياض البيض للبشرة الدهنية
مكونات الماسك:
نقوم بتحضير بعض المكونات الطبيعية لهذا الماسك، وهي:
- بياض عدد 1 بيضة.
- ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون الحامض.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من العسل.
طريقة تطبيق الماسك:
- في بولة صغيرة، نخفق بياض البيض بشكل جيد حتى نحصل على الرغوة.
- ونقوم بإضافة عصير الليمون والعسل له، ونخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس.
- ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ لتتفتح المسام.
- ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه مع الابتعاد عن منطقة الفم والعينين.
- ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.
- نقوم بإزالته باستخدام الماء الدافئ مع تدليك الوجه بحركات دائرية.
- وفي النهاية نغسله بالماء البارد لغلق المسام، ويمكن غلقه أيضاً بتمرير ثلجة عليه.
- يجب تكرار هذا الماسك مرة واحدة كل أسبوع للحصول على بشرة مشرقة وغنية بالنضارة.
مكونات الماسك:
يجب تجهيز بعض المكونات الطبيعية الغنية بفيتامينات مغذية للبشرة، وهي:
- بياض بيضة واحدة.
- نصف حبة من أفوكادو.
- ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي.
طريقة تحضير الماسك:
- أولاً نهرس الأفوكادو جيداً في بولة صغيرة بالشوكة حتى نحصل على عجينة ناعمة.
- نقوم بإضافة الزبادي وبياض البيضة إليه.
- نقلب المكونات مع بعضها ونخلط بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.
- نقوم بتوزيع الماسك على الوجه، ونتركه حتى يجف تماماً حوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة.
- بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر جيداً لإزالة البقايا.
- نجفف الوجه جيداً بفوطة قطنية، ونكرر هذا الماسك مرة واحدة أسبوعياً على الأقل للحصول على أسرع وأفضل نتيجة.
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نقدم لأصحاب البشرة الدهنية ماسك بياض البيض السحري للبشرة، حيث أنه يساعد على تقليل الدهون والزيوت الزائدة في البشرة، كما أنه يقلل من ظهور الرؤوس السوداء والمسام الواسعة، وله الكثير من الفوائد التي لا يعلم عنها أصحاب البشرة الدهنية، ولذلك نقدم لكم الوصفة بالمكونات، وهي غير مكلفة أبداً يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة والاستغناء عن مستحضرات التجميل التي تخفي عيوب البشرة، وقد تم تجربة هذا الماسك وحقق نتائج مذهلة مع العديد من الفتيات.ماسك بياض البيض للبشرة الدهنية
مكونات الماسك:
نقوم بتحضير بعض المكونات الطبيعية لهذا الماسك، وهي:
- بياض عدد 1 بيضة.
- ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون الحامض.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من العسل.
طريقة تطبيق الماسك:
- في بولة صغيرة، نخفق بياض البيض بشكل جيد حتى نحصل على الرغوة.
- ونقوم بإضافة عصير الليمون والعسل له، ونخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس.
- ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ لتتفتح المسام.
- ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه مع الابتعاد عن منطقة الفم والعينين.
- ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.
- نقوم بإزالته باستخدام الماء الدافئ مع تدليك الوجه بحركات دائرية.
- وفي النهاية نغسله بالماء البارد لغلق المسام، ويمكن غلقه أيضاً بتمرير ثلجة عليه.
- يجب تكرار هذا الماسك مرة واحدة كل أسبوع للحصول على بشرة مشرقة وغنية بالنضارة.
مكونات الماسك:
يجب تجهيز بعض المكونات الطبيعية الغنية بفيتامينات مغذية للبشرة، وهي:
- بياض بيضة واحدة.
- نصف حبة من أفوكادو.
- ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي.
طريقة تحضير الماسك:
- أولاً نهرس الأفوكادو جيداً في بولة صغيرة بالشوكة حتى نحصل على عجينة ناعمة.
- نقوم بإضافة الزبادي وبياض البيضة إليه.
- نقلب المكونات مع بعضها ونخلط بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.
- نقوم بتوزيع الماسك على الوجه، ونتركه حتى يجف تماماً حوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة.
- بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر جيداً لإزالة البقايا.
- نجفف الوجه جيداً بفوطة قطنية، ونكرر هذا الماسك مرة واحدة أسبوعياً على الأقل للحصول على أسرع وأفضل نتيجة.
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