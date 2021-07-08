طريقة أحمر الخدود أو البلاشر لجمال بشرتك باستخدام وصفة البنجر وجل الصبار أو الفازلين

يبحث العديد من الفتيات عن طرق ووصفات طبيعية للحصول علي أحمر الخدود وللحصول على الجمال والخدود الحمراء طبيعيا وبدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة للبشرة، حيث أن الخدود الحمراء تعطي أناقة للوجه ويصبح ملفت للأنظار على عكس المنتجات الأخرى التي تقومي بشرائها بأسعار غالية مقارنة بفعلها في المنزل بأبسط المكونات، وتوجد خلطات عديدة نعمل بها أحمر الخدود أو ما يطلق عليه أسم البلاشر باستخدام وصفة الفازلين مع دم الغزال مع زيت الزيتون، أو وصفة جل الصبار مع زيت جوز الهند مع بنجر مسلوق، وللحصول على خدود حمراء بشكل طبيعي باستخدام وصفة الفازلين وزيت الزيتون ودم الغزال.

ملعقة صغيرة من دم الغزال.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

نحضر علبة صغيرة، ونضيف إليها الفازلين مع دم الغزال وندمجهم جيدا.

ثم نضيف على الفازلين ودم الغزال نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ونخلطهم جيدا للحصول على خليط متجانس القوام.

نضع هذه الوصفة على الخدود أو منطقة أخري تريدي توريدها مثل الشفايف و الكعبين.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

حبة واحدة من البنجر.

نحضر وعاء ونضع به ملعقة كبيرة من جل الصبار، ونضيف إليه نصف ملعقة من زيت جوز الهند، ونخلط المكونين مع بعضهما.

ثم نحضر حبة البنجر ونقوم بسلقها في إناء على نار متوسطة، حتى يتم السلق المناسب لها.

بعد سلق البنجر تماما نحضر قطعة من الشاش ونقوم بتصفية البنجر وماء السلق في وعاء جل الصبار وزيت جوز الهند.

أثناء تصفية البنجر المسلوق يتم تقليب المكونات التي توجد في الوعاء ويتم إضافة مسلوق البنجر، حتى يتم الحصول على درجة اللون الأحمر الذي تريديه والمناسب لبشرتك.

يمكن أن تضعي هذه المكونات في بشرتك أو شفتيك أو كعبين الأرجل حتى تصبح لونها ورديا وجذاب وبذلك تحصلي علي أفضل بلاشر.

نصف ملعقة من النشا

نصف ملعقة من مسحوق القرفة

نصف ملعقة من الكاكاو

نصف ملعقة من مسحوق الكركدية

وصفة أحمر الخدود بالفازلين وزيت الزيتون ومكوناتها المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل أخرى بوصفة جل الصبار مع زيت جوز الهند مع البنجر المسلوق. المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل احمر الخدود بالكركدية المكوناتطريقة التحضير

نقوم بخلط نصف ملعقة من النشا مع نصف ملعقة من القرفة مع ملاحظة عدم استخدام القرفة للبشرة الحساسة، ثم نضيف اليه نصف ملعقة من الكاكاو ، ثم نصف اليه مسحوق الكركدية حسب درجة اللون المناسب للبشرة، ثم نقوم بخلط المكونات جيد والاحتفاظ بها لحين الاستخدام، مع العلم ان هذه الوصفة صالحة للاستخدام لمدة اسبوع واحد فقط وبذلك تكوني قد حصلتي علي احمر الخدود.