طريقة عمل الملوخية المصرية ولا أروع

طريقة عمل الملوخية المصرية من الطرق الأكثر بحثا علي الأنترنت حيث عدد كبير من السيدات والرجال يحبونها خاصة الأطفال فهي الطبق المفضل لدي الكثير وقصدنا بأنها الملوخية المصرية مقصدنا هو طريقة العمل وليس محل الزراعة علي عكس الملوخية الجافة المطحونة فلها طريقة أخري للتقديم والتحضير وطبعا يكون جانبها الأرز والدجاج المحمر أو اللحم المحمر فهذا الأصناف متجانسة جدا مع بعضها ولا تنسوا الفلفل المقلي والباذنجان المخلل.

طريقة عمل الملوخية المصرية

سوف نوضح لكم الطريقة الأصلية للملوخية المصرية كما يتم عملها في المطاعم وفي المنازل فهذا الطبق يعتمد علي في الأساس علي الشوربة الطبيعية سواء شوربة لحم أو دجاج وهذه الوصفة تناسب الملوخية الخضراء أو الملوخية الجافة ففي صعيد مصر وبعض البلدان العربية مثل السعودية يعتمدون علي الملوخية الجافة اكثر من الملوخية الخضراء الطازجة.

عليك سيدتي بشراء نصف كيلو من الملوخية الخضراء ونزع الورق منها وبعد ذلك غسلها جيدا بالماء ثم تنشيفها علي قطعة من القماش ومن هنا بعد تنشيفها نقوم بخرطها بالمخرطة أو فرمها بالكبة كما هو متاح عند كل سيدة في بيتها ونقوم بخرطها أو اكثر من مره حتي تصبح مفرومة جيدا، وفي الجانب الأخر نأتي بحلة علي النار نضع بها عدد 2 كوب من الشوربة سواء كانت شوربة دجاج أو شوربة لحم.

نضع في الشوربة معلقة صغيرة من السكر ومكعب مرقة دجاج ونقوم بتقليب الشوربة ثم نضع الملوخية المفرومة في الشوربة مع التقليب المستمر ولا نجعلها تفور حتي لا تفصل الملوخية عن الشوربة و تسقط منها وتصبح سيئة.

طشة الملوخية وسرها



عليك سيدتي إحضار ثلاث مكونات مهمة حتي تصبح طشتك مميزة والملوخية روعة، فعليك بإحضار 5 فصوص ثوم كبار الحجم وتقطعيهم صغير ونضع عليهم 2 معلقة صغيرة كسبرة ناشفة مطحونة ونضع عليهم معلقة ونصف سمنة بلدي أو سمنة المتاحة عندك بالمنزل، نأخذ جزء من الطشة قبل طهيها ونضعها علي الملوخية والخليط نضعه علي النار حتي يتم تحمير الثوم والكسبرة ولكن لا نحرقهم مجرد تحمير بسيط ثم نضع الطشة علي الملوخية ولا تنسوا الشهقة ونقلب الطشة بالملوخية ونسخن الملوخية قليلا علي النار ثم نقوم بوضعها في الأطباق بجانب الأرز الأبيض اللذيذ أو الأرز بالشعرية كما تحبون وطبعا الفراخ المحمرة أو اللحم المحمر.

ملحوظة

يمكنكم استخدام الملوخية الجاهزة بمعني الموجودة في أكياس وتباع في المحلات مثلجة فهي سهلة التحضير ومذاقها مميز جدا مثل الطازجة تماما وبألف هنا علي قلبكم.