قرص واحد ساحر ينظف الكرشة في البيت بدون دعك وإزالة ريحة الزفارة بمكون واحد

قرص واحد ساحر ينظف الكرشة في البيت، الكرشة من الأكلات التي يحبها الكثير وخاصة المصريين ولكن تعاني الكثير من السيدات عند تنظيف الكرشة وتبحث عن طريقة سهلة بوصفة طبيعية لكي يكون من السهل تنظيف الكرشة.

قرص واحد ساحر ينظف الكرشة في البيت

قد تعانى الكثير من السيدات من مشكلة تنظف الكرشة والتخلص من رائحتها الكريهة والآن سوف نقدم لكم طرق سهله وبسيطة لتنظيف الكرشة في ثواني بدون أي مجهود.

وضع الكرشة في وعاء يحتوي على ماء دافئ وتركه لمدة 20 دقيقة.

يتم وضع 2 زجاجة ماء ساخن في وعاء ثم إضافة 2 قرص أسبرين وتقليب الماء جيدا حتى يذوب الأسبرين.

وضع الكرشة في الماء الذي يحتوي على أسبرين وتركه لعدة دقائق.

إخراج الكرشة وتنظيفها بالتدريج حتى تزول الطبقة الخضراء وتصبح الطبقة البيضاء هي الموجودة وبذلك تكون نظيفة.

وضع قليل من الخل أو الليمون للتخلص من رائحتها ويكون من السهل طهيها، سوف تلاحظين نتيجة مبهرة في تنظيف الكرشة بالاسبرين .

طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين

في وعاء يتم وضع 2 لتر ماء ساخن وإضافة كيس بيكنج بودر وتقليب الماء جيدا.

وضع الكرشة في الماء الساخن لمدة 10 دقائق.

باستخدام السكين يتم تنظيف الطبقة الخضراء من الكرشة حتى تصبح بيضاء وبالتالي تكون نظيفة.

تنظيف الكرشة بالبيكينج بودر

وضع الكرشة في وعاء ثم وضع 4 ملعقة كبيرة من ملح الليمون ثم تغطية الكرشة بالماء الساخن.

ترك الكرشة لمدة ساعة أو أكثر.

غسل الكرشة باستخدام السكين ويكون من السهل إزالة الطبقة الخضراء المتسخة.

تصبح الكرشة نظيفة وتصبح بيضاء بدون أي مجهود أو دعك نهائياً .

عسل الكرشة بالملح والدقيق حتى تزول رائحتها تماما وتكون جاهزة للطهي.

وضع الكرشة تحت صنبور الماء ويفضل فتح الماء بقوة شديدة.

وضع الكرشة في صينية وفردها بأكملها.

رش الملح على الكرشة كلها ثم وضع فنجان من الخل عليها ثم وضع الصينية في الثلاجة.

غسل الكرشة بالماء للتخلص من الماء والخل باستخدام فرشاة أو السكين ثم غسلها جيدا بالماء.

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