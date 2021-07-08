جربي خلطات الخميرة لتبييض الوجه بطريقة طبيعية والاستغناء عن كريمات التفتيح

تستخدم الخميرة عادة في تحضير المعجنات والمخبوزات الشهية، وتعتبر سر نجاح العجينة، ولكنها تمتلك فوائد أخرى جمالية مثل تبييض الوجه، حيث تحتوي على خصائص تساعد على توحيد لون البشرة وعلاج اللون الداكن بسهولة، حيث أن تبييض الوجه يعتبر حلم جميع الفتيات، ويحاولون الحصول على هذه النتيجة من خلال شراء أغلى كريمات التفتيح واستخدام الماسكات الجاهزة، ولكنها لا تجدي أي نفع، ولذلك نقدم لكم خلطات الخميرة الطبيعية التي يمكنكم تحضيرها في البيت بكل سهولة وبأقل تكلفة والحصول على النتيجة المطلوبة. وصفة الخميرة لتبييض الوجه مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الجافة الفورية.

ملعقة بنفس الحجم من عصير الليمون الحامض. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط المكونين مع بعضهما بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه بشكل متساوي.

يجب الابتعاد عن منطقة العينين والشفاه.

نترك الماسك على الوجه لمدة 30 دقيقة حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بغسل الوجه في هذه الخطوة بالماء الفاتر جيداً للتخلص من بقايا الماسك.

ونقوم بتكراره على الأقل مرة أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة. وصفة الخميرة لتفتيح البشرة مكونات الوصفة: ملعقتين كبار من الخميرة الجافة الفورية.

ملعقتين كبار الحجم من اللبن الزبادي. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي.

نتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل.

بعد أن يجف الماسك تماماً نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

ونكرر تطبيقه مرة كل أسبوع للتخلص من البقع والأماكن الداكنة بكل سهولة في أسرع وقت. ماسك الخميرة لتبييض الوجه مكونات الماسك: ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ثلاثة ملاعق كبار من الماء الدافئ. طريقة تطبيق الماسك: نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد في وعاء مناسب.

نستمر في الخلط حتى نحصل على رغوة.

نوزع الماسك على الوجه كله باستثناء منطقة العينين.

نتركه حتى يجف، ويستغرق نصف ساعة لذلك.

ثم نقوم بإزالته من خلال مسحه بقطنة مغموسة في عصير الليمون.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

وسوف تلاحظون الفرق من أول مرة. الوسوم

تستخدم الخميرة عادة في تحضير المعجنات والمخبوزات الشهية، وتعتبر سر نجاح العجينة، ولكنها تمتلك فوائد أخرى جمالية مثل تبييض الوجه، حيث تحتوي على خصائص تساعد على توحيد لون البشرة وعلاج اللون الداكن بسهولة، حيث أن تبييض الوجه يعتبر حلم جميع الفتيات، ويحاولون الحصول على هذه النتيجة من خلال شراء أغلى كريمات التفتيح واستخدام الماسكات الجاهزة، ولكنها لا تجدي أي نفع، ولذلك نقدم لكم خلطات الخميرة الطبيعية التي يمكنكم تحضيرها في البيت بكل سهولة وبأقل تكلفة والحصول على النتيجة المطلوبة. وصفة الخميرة لتبييض الوجه مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الجافة الفورية.

ملعقة بنفس الحجم من عصير الليمون الحامض. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط المكونين مع بعضهما بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه بشكل متساوي.

يجب الابتعاد عن منطقة العينين والشفاه.

نترك الماسك على الوجه لمدة 30 دقيقة حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بغسل الوجه في هذه الخطوة بالماء الفاتر جيداً للتخلص من بقايا الماسك.

ونقوم بتكراره على الأقل مرة أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة. وصفة الخميرة لتفتيح البشرة مكونات الوصفة: ملعقتين كبار من الخميرة الجافة الفورية.

ملعقتين كبار الحجم من اللبن الزبادي. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي.

نتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل.

بعد أن يجف الماسك تماماً نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

ونكرر تطبيقه مرة كل أسبوع للتخلص من البقع والأماكن الداكنة بكل سهولة في أسرع وقت. ماسك الخميرة لتبييض الوجه مكونات الماسك: ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ثلاثة ملاعق كبار من الماء الدافئ. طريقة تطبيق الماسك: نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد في وعاء مناسب.

نستمر في الخلط حتى نحصل على رغوة.

نوزع الماسك على الوجه كله باستثناء منطقة العينين.

نتركه حتى يجف، ويستغرق نصف ساعة لذلك.

ثم نقوم بإزالته من خلال مسحه بقطنة مغموسة في عصير الليمون.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

وسوف تلاحظون الفرق من أول مرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جربي خلطات الخميرة لتبييض الوجه بطريقة طبيعية والاستغناء عن كريمات التفتيح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.