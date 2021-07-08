طريقة عمل الكعك التركي بالسمسم الطري بشكل مميز

تعتبر وصفة الكعك التركي بالسمسم الطري وصفة شهية لها قيمة غذائية عالية لا تأخذ وقت طويل في تحضيرها يستغرق 45 دقيقة تلك الكعكة التركية بالسمسم تصلح لإفطار شهي صباحا مع كوب من الشاي لأنها خفيفة ذات القوام الهش من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نقدم وصفتنا اليوم من مقادير وطريقة تحضير نأمل أن تنال رضاكم و تحصلون على نتيجة مميزة للكعك التركي بالسمسم الطري والمقدمة من المطبخ التركي المتنوع من افضل المطابخ التي تقوم بإعداد اشهر وأجمل في العالم. طريقة عمل الكعك التركي بالسمسم الطري و مكوناته طريقة عمل الكعك التركي بالسمسم الطري و مكوناته المكونات: اربع أكواب من الدقيق الأبيض ويكون تم نخله.

نصف كوب من الماء الفاتر.

1 كوب من الحليب السائل.

عدد 1 ملعقه كبيره من الخميرة الفورية ذات الحبيبات الناعمة.

تحضير 2 ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

1 حبه بيض.

1 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نحضر 2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه ملح.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل لتزيين الوجه مع البيض.

مقدار من السمسم الغير محمص. للتزيين: زيت نباتي للوجه. خطوات تحضير الكحك التركي بالسمسم الطري نضع في نصف الكوب الماء الفاتر نضيف عليه الخميرة والسكر ونقلب جيدا ويترك لمده دقائق حتى تتفاعل الخميرة وترتفع و تملأ الكوب. نأتي بوعاء عميق ونظيف ونضع فيه الدقيق والملح ثم نضيف عليه زيت الزيتون والبيكنج بودر. الخطوة التالية نضيف كوب الخميرة بعد أن تتفاعل وعليهم الخل والبيض. نقوم بخلط المكونات مع بعضها ونبدأ في العجن للوصول إلى عجينة طرية متماسكة ناعمة. بعد الانتهاء من العجين نبلل اليدين بالزيت ونضعها على وجه العجين ويغطى بكيس ونضعه في مكان دافئ حتى يتخمر العجين ويتضاعف حجمها لمدة ساعتين. بعد أن يختمر العجين يقطع على شكل كور صغيرة الحجم وترص في طبق مسطح مدهون بالزيت وتغطى بقماشة نظيفة. ناخذ كرة من العجين ونقوم ببرم العجينة باليدين على شكل حبل طويل ورفيع ويترك جانبا ثم ناخذ كرة اخرى وتبرم باليدين على شكل حبل طويل ورفيع أيضا تترك جانبا وتكرر العملية هذه العملية للمرة الثالث. تجمع أحبال العجين ونقوم بعمل ضفيرة ثم تقفل على شكل دائرة. يراعي رص الكحك فى صنية مدهونة بحيث يكون الكعك متباعد عن بعضه ويترك مرة اخرى حتى يختمر و يتضاعف حجمه. في بوله صغيرة نضع صفار البيض وعليه ملعقتين من الحليب السائل و فانيليا و ملعقة صغيرة خل ونخفق جيدا وندهن به وجه الكحك ثم نرش وجه الكعك بالسمسم حسب الرغبة. نكرر هذه الخطوات مع باقي كرات العجين لحين الانتهاء من باقي الكمية. خطوات تحضير الكحك التركي بالسمسم الطري نقوم بتسخين الفرن لمدة خمس دقائق وبعد ندخل صنية الكحك الفرن الساخن ويترك حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي لمدة نصف ساعة على الأقل. الوسوم

تعتبر وصفة الكعك التركي بالسمسم الطري وصفة شهية لها قيمة غذائية عالية لا تأخذ وقت طويل في تحضيرها يستغرق 45 دقيقة تلك الكعكة التركية بالسمسم تصلح لإفطار شهي صباحا مع كوب من الشاي لأنها خفيفة ذات القوام الهش من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نقدم وصفتنا اليوم من مقادير وطريقة تحضير نأمل أن تنال رضاكم و تحصلون على نتيجة مميزة للكعك التركي بالسمسم الطري والمقدمة من المطبخ التركي المتنوع من افضل المطابخ التي تقوم بإعداد اشهر وأجمل في العالم. طريقة عمل الكعك التركي بالسمسم الطري و مكوناته طريقة عمل الكعك التركي بالسمسم الطري و مكوناته المكونات: اربع أكواب من الدقيق الأبيض ويكون تم نخله.

نصف كوب من الماء الفاتر.

1 كوب من الحليب السائل.

عدد 1 ملعقه كبيره من الخميرة الفورية ذات الحبيبات الناعمة.

تحضير 2 ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

1 حبه بيض.

1 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نحضر 2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه ملح.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل لتزيين الوجه مع البيض.

مقدار من السمسم الغير محمص. للتزيين: زيت نباتي للوجه. خطوات تحضير الكحك التركي بالسمسم الطري نضع في نصف الكوب الماء الفاتر نضيف عليه الخميرة والسكر ونقلب جيدا ويترك لمده دقائق حتى تتفاعل الخميرة وترتفع و تملأ الكوب. نأتي بوعاء عميق ونظيف ونضع فيه الدقيق والملح ثم نضيف عليه زيت الزيتون والبيكنج بودر. الخطوة التالية نضيف كوب الخميرة بعد أن تتفاعل وعليهم الخل والبيض. نقوم بخلط المكونات مع بعضها ونبدأ في العجن للوصول إلى عجينة طرية متماسكة ناعمة. بعد الانتهاء من العجين نبلل اليدين بالزيت ونضعها على وجه العجين ويغطى بكيس ونضعه في مكان دافئ حتى يتخمر العجين ويتضاعف حجمها لمدة ساعتين. بعد أن يختمر العجين يقطع على شكل كور صغيرة الحجم وترص في طبق مسطح مدهون بالزيت وتغطى بقماشة نظيفة. ناخذ كرة من العجين ونقوم ببرم العجينة باليدين على شكل حبل طويل ورفيع ويترك جانبا ثم ناخذ كرة اخرى وتبرم باليدين على شكل حبل طويل ورفيع أيضا تترك جانبا وتكرر العملية هذه العملية للمرة الثالث. تجمع أحبال العجين ونقوم بعمل ضفيرة ثم تقفل على شكل دائرة. يراعي رص الكحك فى صنية مدهونة بحيث يكون الكعك متباعد عن بعضه ويترك مرة اخرى حتى يختمر و يتضاعف حجمه. في بوله صغيرة نضع صفار البيض وعليه ملعقتين من الحليب السائل و فانيليا و ملعقة صغيرة خل ونخفق جيدا وندهن به وجه الكحك ثم نرش وجه الكعك بالسمسم حسب الرغبة. نكرر هذه الخطوات مع باقي كرات العجين لحين الانتهاء من باقي الكمية. خطوات تحضير الكحك التركي بالسمسم الطري نقوم بتسخين الفرن لمدة خمس دقائق وبعد ندخل صنية الكحك الفرن الساخن ويترك حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي لمدة نصف ساعة على الأقل.

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