نصائح ضرورية للحجاج للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي

نصائح ضرورية للحجاج للوقاية من امراض الجهاز الهضمي، وها دوت الخليج أيام ويبدأ موسم الحج ويبدأ معه توافد الحجاج إلى مكة والمدينة لأداء مناسك الحج التي تعد شاقة في خضم ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي.

وهو ما قد يعرَض الحجاج للعديد من المشاكل والمتاعب الصحية التي قد تمنع بعضهم من أداء هذه المناسك بيسر، ومنها مشاكل الجهاز الهضمي. لذا يحتاج الحجاج لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر تجنباً لأمراض الجهاز الهضمي الشائعة في الصيف وأثناء الحج، مثل الإسهال والتقيؤ والتسمم الغذائي وغيرها.

نستعرض وإياكم لأبرز النصائح التي تقدمها وزارة الصحة السعودية للحجاج، للوقاية من امراض الجهاز الهضمي وأداء المناسك هذا العام بنجاح وصحة.

نصائح ضرورية للحجاج للوقاية من امراض الجهاز الهضمي

دوت الخليج مجموعة نصائح أساسية يجب على الحجاج الالتزام بها واتباعها، لضمان عدم التعرض لأمراض الجهاز الهضمي الشائعة في الحج.

ومن نصائح ضرورية للحجاج للوقاية من امراض الجهاز الهضمي، نذكر الآتي:

للوقاية من الاسهال، ينصح الحجاج بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون، والتأكد من نظافة الأكل وطهيه جيداً قبل تناوله، وعدم شراء الأكل من الباعة المتجولين، فضلاً عن الإكثار من شرب السوائل لمنع الجفاف، ومراجعة أقرب مركز صحي في حال الإصابة بالاسهال وعدم توقفه.

للوقاية من الامساك، ينصح الحجاج بتناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة، والإكثار من شرب الماء والسوائل.

للوقاية من مشاكل الغثيان والتقيؤ، على الحجاج التقليل من المأكولات الدهنية والمشروبات الغازية التي تزيد من حدة الغثيان والتقيؤ، وشرب السوائل باستمرار لمنع جفاف الجسم، فضلاً عن مراجعة أقرب مركز صحي في حال كان التقيؤ شديداً أولفترة طويلة.

نصائح ضرورية للحجاج للوقاية من التسمم الغذائي

يعد التسمم الغذائي من امراض الجهاز الهضمي الشائعة بين الحجاج، خصوصاً التسمم ببكتيريا السالمونيلا، ما يتسبب بالتهاب القولون والامعاء الحاد، والمعاناة من آلام البطن والصداع وارتفاع درجة الحرارة والاسهال والتقيؤ.

وتنتنقل عدوى السالمونيلا بسبب عدم غسل الخضروات قبل تناولها، وعدم غسل اليدين جيداً قبل وأثناء تحضير الطعام، إضافة لعدم طهي اللحوم بشكل جيد، وتناول بعض الاطعمة نيئة أو غير ناضجة كلياً كالبيض، والمايونيز عند تعرضه لحرارة غير مناسبة.

كما ثبت أن تناول الحجاج للشاورمة المعدية بطريقة غير صحية، يصيب العديد من الحجاج بالتسمم الغذائي.

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