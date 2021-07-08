طريقة علاج تلف الشعر وترميمه بمكونات طبيعية موجودة في كل بيت.. اللبن والبيض والصبار هم الأبرز

طريقة علاج تلف الشعر وترميمه بمكونات طبيعية هو كل ما تحلم به أي فتاة في الوقت الحالي، نظراً لوجود عدد كبير للغاية من العوامل التي تؤثر على صحة الشعر وقوته، وتجعله ضعيف وهش، مما يجعله مصاب الهيشان ومن ضمن تلك العوامل التعرض لأشعة الشمس الضارة لأوقات طويلة، أو المداومة على استخدام المواد الكيماوية المضرة لصحة الشعر، والتي تسبب له الإرهاق على المدى الطويل، مما يجعله يظهر به القشرة وتكسير الأطراف والبهتان وضياع اللون الأصلي من الشعر، وإننا اليوم بصدد الحديث عن أحد المنتجات المهمة التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر وشكله وحيويته.

طريقة علاج تلف الشعر وترميمه بمكونات طبيعية

يعتبر البيض واللبن من أهم المكونات الطبيعية التي تجيب على طريقة علاج تلف الشعر وترميمه بمكونات طبيعية، حيث أنهم من أهم المكونات الغنية بالفيتامينات والمعادن الطبيعية، التي يحتاج لها الشعر التالف، حتى يتمكن من استعادة حيويته وصحته بعد التلف الذي أصابه، ويتم الأمر من خلال تطبيق عدد بسيط المن الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

حبتين من البيض.

نصف كوب من الحليب كامل الدسم.

طريقة التحضير

نقوم بخفق البيض جيداً حتى يصبح سائل، ولا يحتوي على تكتلات بداخله. إضافة اللبن والزيت بالتدريج مع الاستمرار في التقليب. أخذ كمية من المزيج ووضعها في فروة الرأس مع التدليك جيداً حتى يتشربه الرأس. وبعدها تم تطبيق باقي الخلطة على الشعر من الجذور وحتى الأطراف. يترك على الشعر لمدة نصف ساعة وبعدها يغسل بالماء والشامبو.

طريقة علاج ضعف الشعر بالصبار

المكونات

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

أربعة ملاعق كبيرة من جل الصبار.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير