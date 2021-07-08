حلول سحرية لتنحيف منطقة البطن والأرداف والفخذ

يزداد وزن الجسم نتيجة عدم الحركة وتناول الطعام بشراهة وخاصة في فصل الشتاء ويعاني أصحاب الأوزان الزائدة ببعض الإحباط بسبب عدم القدرة على الحركة بسهولة وعدم القدرة على ارتداء ما يحلو له من الملابس والموديلات الحديثة ومن هذا المنطلق يسعى أصحاب العقول الراقية إلي الحصول على أجسام رياضية يتناسب فيها الوزن مع طول الجسم باتباع بعض الخطوات والوصفات والتي سوف نذكر بعضها في هذا المقال.

عصير الليمون المحلي بالعسل صباحا على الريق.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل على كوب ماء قبل أو بعد الأكل ويمكن إضافة الليمون عليها .

منقوع الشاي الأخضر مرتين في اليوم جميل لحرق الدهون.

خلطة القهوة مرتين في اليوم واستعمالها كالكريم وذلك بخلطها بقليل من زيت الزيتون وتدليك المنطقة المراد تنحيفها.

زيت العرعر لتدليك منطقة الدهون ثم لفها بغطاء أو كيس بلاستيك .

شرب كوبين من منقوع البابونج يوميا.

الشاي الأسود أيضا مفيد في حرق الدهون ولكن لا يحلي بالسكر .

استعمال مقادير متساوية من زيت الزنجبيل وزيت الزيتون الأصلي لعمل مساج وتدليك لمنطقة تراكم الدهون لمدة خمس دقائق.

مقادير متساوية من زيت الزنجبيل والقرفة والقرنفل والزيتون والياسمين وخلطهم واستعمالهم في التدليك.

ملعقة صغيرة من الكمون على كوب ماء ساخن وشريحة من الليمون صباحا.

تناول أربع أو خمس حبات من اللوز قبل الأكل لتقليل الشهية .

الإكثار من تناول الماء ويفضل تناول كوبين من الماء قبل الطعام.

وجبة العشاء لابد أن تكون خفيفة ( سلطة أو شربة خضار أو تفاح أو خيار أو شربة ملفوف).

يفضل المشي بعد تناول العشاء حتى ولو داخل الغرفة.

مضغ الطعام جيدا.

الحرص على ممارسة الرياضة.

يفضل استخدام الزيوت الطبيعية في تدليك مناطق تراكم الدهون.

التقليل من تناول الخبز والأرز.

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لا تنفع أي وصفات للتخسيس إن كنت تفعل الأشياء الآتية