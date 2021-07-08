طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت زي المحلات بالضبط ومش هترجعي تشتريها تاني

طريقة عمل البسبوسة المرملة في المنزل، تعتبر من أهم الوصفات الخاصة بالحلويات الشرقية الموجودة في مصر، وتعتبر البسبوسة أحد أبرز الحلى الشرقي المشهور على مستوى العالم كله، فهو يعتبر صنف لذيذ للغاية يحبه الجمي ويرغبون في تناوله دائماً، وعلى الرغم من بساطته وسهولة إعداده إلا أنه يمتلك جمهور كبير وقوي للغاية، ولكن في كثير من الأوقات يتم توجيه لوم كبير لربة المنزل باختلاف البسبوسة التي تقوم بإعدادها عن التي يتم شرائها من الخارج، ولكن الأمر بأكمله يكمن في تكات بسيطة للغاية وتفاصيل صغيرة، بمجرد اتباعها تتمكنوا من إعداد أفضل بسبوسة على الإطلاق، وأحسن من الجاهزة. طريقة عمل البسبوسة المرملة بالخطوات طريقة عمل البسبوسة المرملة بالخطوات المكونات 3 كوب من دقيق السميد الخاص بالبسبوسة.

3 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

كوب إلا ربع من السمن البلدي.

كوب إلا ربع من الحليب.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

ربع كوب من عسل الجلوكوز أو استبداله بالشربات الكثيف.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

كمية من الشربات.

كمية من البندق للتزيين. خطوات التحضير في وعاء العجن نقوم بتقليب السكر والدقيق وجوز الهند سوياً. وبعدها نقوم بإضافة بقية المكونات معها والتقليب جيداً. ولكن يراعى عدم العجن كثيراً فبمجرد امتزاج المكونات يجب التوقف على الفور. في صينية الفرن نقوم بدهنها بملعقة من الطحينة، ووضع المزيج عليها ومساواته جيداً. تزيين البسبوسة بالبندق قبل الدخول إلى الفرن. تدخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200، حتى تصبح ذهبية اللون. وهنا تخرج من الفرن ويتم وضع الشربات عليها وتغطى جيداً حتى تبرد تماماً وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة عمل شربات البسبوسة المكونات 1 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

عود من القرفة الخشب.

رشة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز. طريقة التحضير يتم تقليب جميع المكونات سوياً في إناء مناسب. ورفعهم على النار العالية مع الاستمرار في التقليب حتى يبدأ المزيج في الغليان. يتم تهدئة النار تماماً ويترك المزيج يغلي لمدة خمس دقائق. ويراعى إضافته للبسبوسة وهو ساخن ولكن ليس في حالة الغليان. الوسوم

طريقة عمل البسبوسة المرملة في المنزل، تعتبر من أهم الوصفات الخاصة بالحلويات الشرقية الموجودة في مصر، وتعتبر البسبوسة أحد أبرز الحلى الشرقي المشهور على مستوى العالم كله، فهو يعتبر صنف لذيذ للغاية يحبه الجمي ويرغبون في تناوله دائماً، وعلى الرغم من بساطته وسهولة إعداده إلا أنه يمتلك جمهور كبير وقوي للغاية، ولكن في كثير من الأوقات يتم توجيه لوم كبير لربة المنزل باختلاف البسبوسة التي تقوم بإعدادها عن التي يتم شرائها من الخارج، ولكن الأمر بأكمله يكمن في تكات بسيطة للغاية وتفاصيل صغيرة، بمجرد اتباعها تتمكنوا من إعداد أفضل بسبوسة على الإطلاق، وأحسن من الجاهزة. طريقة عمل البسبوسة المرملة بالخطوات طريقة عمل البسبوسة المرملة بالخطوات المكونات 3 كوب من دقيق السميد الخاص بالبسبوسة.

3 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

كوب إلا ربع من السمن البلدي.

كوب إلا ربع من الحليب.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

ربع كوب من عسل الجلوكوز أو استبداله بالشربات الكثيف.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

كمية من الشربات.

كمية من البندق للتزيين. خطوات التحضير في وعاء العجن نقوم بتقليب السكر والدقيق وجوز الهند سوياً. وبعدها نقوم بإضافة بقية المكونات معها والتقليب جيداً. ولكن يراعى عدم العجن كثيراً فبمجرد امتزاج المكونات يجب التوقف على الفور. في صينية الفرن نقوم بدهنها بملعقة من الطحينة، ووضع المزيج عليها ومساواته جيداً. تزيين البسبوسة بالبندق قبل الدخول إلى الفرن. تدخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200، حتى تصبح ذهبية اللون. وهنا تخرج من الفرن ويتم وضع الشربات عليها وتغطى جيداً حتى تبرد تماماً وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة عمل شربات البسبوسة المكونات 1 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

عود من القرفة الخشب.

رشة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز. طريقة التحضير يتم تقليب جميع المكونات سوياً في إناء مناسب. ورفعهم على النار العالية مع الاستمرار في التقليب حتى يبدأ المزيج في الغليان. يتم تهدئة النار تماماً ويترك المزيج يغلي لمدة خمس دقائق. ويراعى إضافته للبسبوسة وهو ساخن ولكن ليس في حالة الغليان.

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