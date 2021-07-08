الكركم لعلاج الكثير من الأمراض العضوية ولنضارة البشرة

يعتبر الكركم أحد التوابل التي تضاف إلى الطعام ليعطي نكهة مميزة وله أسماء مختلفة منها الزعفران الهندي أو الكركم وهو من نفس عائلة نبات الزنجبيل والجزء الذي يستخدم من النبات هو الجذور بعد طحنها وكان يستخدم في الطب الصيني التقليدي وفي الهند لا تخلو الوجبات الغذائية من الكركم والفلفل كما نعلم وسنذكر هنا بعض الاستخدامات العلاجية والتجميلية للكركم.

الكركم وأهم العناصر والفيتامينات الموجودة به

يحتوي الكركم على الكثير من المواد الغذائية والعناصر والفيتامينات وهي

زيوت طيارة ومضادات الأكسدة.

البروتينات والألياف.

بعض الفيتامينات ومنها فيتامين ج وفيتامين ك.

الأملاح المعدنية وأهمها الكالسيوم.

العديد من العناصر مثل الصوديوم والبوتاسيوم والحديد والزنك والنحاس.

كيفية الاستخدام

تناول ملعقة صغيرة من الكركم على كوب من الحليب مرتين في اليوم لا أكثر.

فوائد هذه الطريقة

تساعد هذه الطريقة في تجديد خلايا الكبد وتحسن الهضم وطرد الديدان وتنظيم الدورة الشهرية عند النساء خفض ضغط الدم والحماية من سرطان البروستاتا ويقضي الكركم على الالتهابات ومقوي للجهاز المناعي وقاتل للفطريات والجراثيم لأنه مضاد حيوي قوي ويعتبر الكركم أيضا مهدئ للأعصاب ويعتبر الكركم من أفضل المواد التي تستخدم كعلاج لقرحة المعدة .

ماسك الكركم لتبييض ونضارة البشرة مكونات ماسك الكركم

عدد ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من طحين نبات الشوفان وملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي وملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من عصير الليمون وخلطهم جيدا حتي يتجانس الخليط ثم يوضع الخليط على الوجه مع التدليك بلطف ويترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل الوجه بالماء البارد ويمكن بعدها استعمال غسول الوجه لإزالة اللون الأصفر للكركم من على البشرة.

يقضي هذا الماسك على الاحمرار وتهيج البشرة وحب الشباب.

يفضل استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

وينصح باستخدام مرطب للوجه بعد عمل هذا الماسك.

هل هناك ممنوعين من استعمال الكركم

لا نقول منع ولكن نقول الاستعمال بكمية صغيرة أو محدودة لكل من النساء الحوامل وكذلك للأطفال والذين يستخدمون أدوية لعلاج سيولة الدم يجب عليهم استشارة الطبيب في ذلك .