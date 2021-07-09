يعاني أغلبنا من الوزن الزائد ولذلك لقد وجدت لكم افضل واسرع طريقة لإنقاص الوزن في فترة زمنية بسيطة وبطرق سهلة جدا، هناك العديد من الطرق لإنقاص الوزن منها من يعطي نتيجة بشكل مباشر ومنها يأخذ الوقت لكي يعطي النتيجة المطلوبة، ولكن اغلبنا يريد النتيجة السريعة السهلة وعلي الرغم من تعدد طرق إنقاص الوزن إلا أن معظمها لا تعطي النتيجة المرغوب فيها، وبما أن هناك الكثير من أنواع السمنة فمنها قد يكون بسبب وراثي ومنها ما قد يكون سبب مرضي له علاقة بهرمونات الجسم أو إفراز غدة في الجسم، هذه الأنواع من السمنة تحتاج إلي تدخل طبيب لعمل التحليلات المطلوبة ومعرفة كورس للعلاج، ولكن ما سوف نتكلم عنه في هذا المقال هو السمنة الناتجة عن سوء التغذية والشراهة في تناول الطعام.

شرب الكثير من الماء:

افضل طريقة للتخسيس بشكل سريع وصحي:

من المفضل عند بداية تناول الطعام شرب كاس من الماء قبل تناول أي وجبة وذلك لتقليل الإحساس بالجوع ومساعدة في هضم الطعام بشكل افضل، ويفضل عدم شرب الطعام في منتصف تناول الطعام وذلك حتي لا يسبب عسر هضم.

اختيار وجبات العشاء:

يفضل عند اختيار وجبة العشاء أن تكون خفيفة ولا تحتوي علي مواد غذائية ثقيلة علي المعدة حتي يتم هضمها جيدا وبشكل صحي وأيضا يجب أن يكون بها سوائل حتي تخفف في عملية الهضم.

تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الأساسية:

لقد وجدت الدراسات أن الأشخاص التي تقوم بتقسيم وجبتها علي فترات اليوم الكامل إلي 5 أو 6 وجبات في اليوم فإنها تساعد علي سرعة الهضم مع التقليل في حرق الطعام مما يساعد المعدة علي الإحساس بالشبع وهذا يساعد علي التقليل من الوزن.

التوابل:

يعتبر إضافه التوابل إلي الطعام يعطي المعدة الإحساس بالشبع ويمنح المعدة الراحة المطلوبة، وتقوم التوابل بتحفيز الغدد في المعدة علي الإحساس بالشبع.

تناول الإفطار:

تعتبر وجبة الإفطار من اهم الوجبات في اليوم ومن الوجبات الأساسية جدا في اليوم ويجب المحافظة عليها حتي أثناء التخسيس لأنها ما تعطي الجسم ما يحتاج من مقاومة، ولأن وجبة الإفطار تعطي الطاقة الكافية بإعطاء المعدة الإحساس بالشبع لمده لا تقل عن 4 ساعات.