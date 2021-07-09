لو عندك فازلين تعالي اقولك هيعمل ايه في بشرتك عند دهنه قبل النوم وفي الصباح هتبقي ملكة جمال

الفازلين من أفضل المواد متعددة الاستخدامات وهو مفيد جدًا للشعر والبشرة، فقد يستخدم لحل مشاكل البشرة المتنوعة وأصبح أهم من الكثير من مستحضرات التجميل الغير نافعة التي تسبب أضرار كبيرة للبشرة عند الاستخدام، يمكنك الآن استبدال هذه المستحضرات بمواد طبيعية يتم خلطها مع الفازلين لعمل افضل الخلطات، لإعطاء نتائج رائعة في تبيض البشرة والعناية ليها بشكل كامل.

فوائد الفازلين على البشرة

الفازلين العديد من الفوائد للبشرة وهي كالأتي:

الفازلين يعالج الحروق الموجودة في البشرة.

يساعد على ترطيب البشرة واليدين والوجه ايضًا.

يستخدم أيضًا كمزيل للمكياج.

يساعد على تفتيح البشرة، وازالة جميع البقع السوداء، والهالات.

يستخدم أيضًا في إزالة الشعر الزائد من الجسم والمناطق الحساسة

طريقة تبييض الوجه بالفازلين

الفازلين من أكثر المواد التي يساعد في تفتيح لون البشرة بشكل أمن وفعال وسريع أيضًا، وبطرق بسيطة هي:

تفتيح البشرة الفازلين والجلسرين

المكونات

ملعقة كبيرة من الفازلين

ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي

طريقة التطبيق

في البداية قومي بغسل وجهك جيدًا وتجفيفة حتى يكون نظيفًا حاليًا من الشوائب

قومي بمزج الخليط بكل مكوناتة مع بعض حتى يصبح متجانس

بعد ذلك تستطيعي تطبيق الخليط على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة على الوجه

يغسل الوجه بالماء الدافئ

وصفة الفازلين مع زيت الزيتون لتفتيح البشرة

هذه الوصفة من أهم وصفات الفازلين في تفتيح الوجه وهي كالأتي:

المكونات

٢ ملعقة من الفازلين.

ثلاثة ملاعق من من الجلسرين.

ملعقة من زيت الزيتون.

صفار بيضة

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة من الخميرة الفورية

طريقة التطبيق:

قومي بإذابة الخميرة مع عصير الليمون الطبيعي

قومي بإضافتها إلى باقي المكونات بشكل جيد حتى تتجانس كل المكونات مع بعض.

يوزع الخليط على الوجه والرقبة، ويترك مدة لاتقل عن ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر

خلطة الفازلين والنشا للوجه

المكونات

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة واحدة من النشاء.

طريقة التطبيق