نصائح خاصة بالشعر يجب اتباعها أثناء الحمل لمنع تساقط الشعر بعد الولادة

يُنصح باتباع بعض إجراءات العناية بالشعر لمنع تساقط الشعر بعد الولادة: الأطعمة الصحية والوجبات الغذائية المتوازنة هي مفتاح الحصول على شعر صحي. يعتبر تساقط الشعر شائعًا جدًا لدى النساء الحوامل والعديد من الأمهات الجدد يعانين من تساقط الشعر الزائد بعد الولادة. أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر هو التغيرات الهرمونية التي يمر بها الجسم أثناء الحمل. نتيجة لذلك ، يتساقط عدد متزايد من الشعر في مرحلة الراحة ، والتي تعد جزءًا من دورة تساقط الشعر الطبيعية.

بمجرد عودة مستويات الهرمون إلى طبيعتها في الجسم ، ستعود دورة نمو الشعر وتساقطه إلى طبيعتها أيضًا. قد يستغرق هذا من عدة أشهر إلى سنة. تحاول معظم النساء تجنب الأدوية الإضافية أثناء الحمل. ومن ثم ، فإن العلاجات المنزلية هي أفضل الطرق لمنع تساقط الشعر بشكل طبيعي دون القلق بشأن أي آثار جانبية.

تجنبي التمشيط كثيرًا لأن التمشيط المفرط بالفرشاة قد يؤدي إلى تساقط الشعر ، خاصةً عندما يكون الشعر مبللاً ، لأنه هش ويمكن أن يتكسر بسهولة. تحققي من الشامبو والبلسم. قد تؤدي التغيرات الهرمونية إلى تغير في نوع فروة الرأس ونوع الشعر. استخدمي منتجات العناية بالشعر المناسبة لنوع فروة الرأس ونوع الشعر ، فمن المستحسن بالتأكيد استخدام المنتجات الخالية من الكبريتات ، كما أن إضافة إجازة في الكريم ستكون خيارًا جيدًا للحفاظ على مستوى الرطوبة في الشعر. تجنب تسريحات الشعر الضيقة جدًا بالفرشاة ذات الأسنان المتقاربة ، لأنها تسحب شعرك وتضغط عليه ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم تساقط الشعر. تجنب الضفائر المشدودة أو ذيل الحصان أو الكعك. استخدم الملحقات الناعمة مثل ربطات العنق وابعدي دبابيس الشعر المشدودة. الغذاء الصحي والنظام الغذائي المتوازن هما مفتاحي الحصول على شعر لامع وصحي. اشربي كمية كافية من الماء وحافظي على رطوبة جسمك طوال اليوم. يمكن أن يساعد تقليم أطراف شعرك بانتظام في منع الأطراف المتقصفة والجافة والتالفة. كما أن التغيير في تصفيفة الشعر سيجعلك تشعرين بالرضا عن نفسك.

فيما يلي بعض نصائح العناية بالشعر لمنع تساقط الشعر.

يمكن أن تكون بعض ماسكات اصلاح الشعر التالف مفيدة أيضًا في الحفاظ على شعر صحي ، ويمكن أن تشجع على نمو شعر صحي أيضًا.