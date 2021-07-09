صبغ الحواجب بالنسكافيه في البيت لون بني قوي وساحر بطريقة سهلة من أول مرة

صبغ الحواجب بالنسكافيه بطريقه سهله في البيت ومكوناتها متوفره عند الكل، حيث يوجد الكثير من النساء يريدون صبغ حواجبهم عند التقدم في السن ويصبح بعض شعر الحاجب ابيض، ويسبب لهم الضرر النفسي وانصح كل امرأة ألا تفزع فهناك حل سحري وسريع وقوي، باستخدام النسكافيه تجعلي لون الحاجب بني. وتستطيعي أن تجعليه بني غامق أو فاتح، حسب ما يتناسب مع لون البشرة، ويجعلها سميكه وكثيفه، وغير مضره للحواجب لأنها مكونات طبيعيه بخلاف الصبغات الصناعية التي بها مكونات كيميائيه والتي تستخدم في مراكز التجميل(ألبيوتي سنتر).

صبغ الحواجب بالنسكافيه

من أسهل الطرق نقدمها لكم في موقع ثقفني، مع أفضل صبغه الحواجب بالنسكافيه للحصول على لون بني يتناسب مع كل ألوان البشرة، مثل صبغة الحواجب باللون البني، يجب تحضير الأتي:

(2) معلقه كبيره من النسكافيه

عدد 1كوب من زيت الزيتون

1معلقه صغيره من ألكركم

و 2 علبه صغيره من الأكسحين

ربع كوب من زيت السمسم

ثم (2) معلقه كبيره من الكاكاو

خطوات تحضير صبغه الحواجب طبيعياً

بعد تحضير المكونات السابقة يتم خلط المكونات مع بعضها ب الطريقة التالية

نبدأ بوضع المكونات مع بعضها في الوعاء. ثم نخلطها جميعاً. ويتم وضعها علي الحواجب وتترك لمده 30 دقيقه. وبعد ذالك يتم غسل الحواجب ب الماء الفاتر.

2 معلقه كبيره من الكاكاو.

زيت السمسم.

2 معلقه كبيره من النسكافيه.

عصير ليمون.

2 علبه كبيره من الأكسحين.

نحضر وعاء من البلاستيك لتجهيز المكونات به. يتم خلط المكونات فيه جيداً حيث يكون الخليط قوامه ممتازه متجانس. ثم يتم وضع الخليط علي الحواجب ويترك لمده 35 دقيقه. وبعد ذلك وآخر خطوه يتم غسل الحواجب ب الماء الفاتر.

مكونات صبغ الحواجب بالنسكافيه والكاكاوخطوات تحضير صبغه لون بني بالكاكاو والنسكافيهكيفية صبغ الحواجب باللون البني

من الصبغات التي تحصلي منها على لون بني هي صبغة النسكافية وزيت الزيتون، ولتجهزها نقوم بتحضير الأتي:-

1 كوب من زيت الزيتون

عدد 2 بيض

2 معلقه كبيره من النسكافيه

وعدد 2 علبه صغيره من الأكسحين

خطوات تحضير صبغه الحواجب بالون البني

نبدأ بوضع البيض في وعاء، ونقوم بإضافة النسكافيه إليه، ثم خلطهم جيداً. ثم نضيف زيت الزيتون، وبعد ذلك نضيف الأكسحين ونخلطهم جميعاً. ويتم وضع الخليط علي الحواجب، لمده تصل ل 30 دقيقه. بعد ذلك نقوم بغسل الحواجب ب الماء.

بذلك قدمنا طرق عديدة للحصول على صبغ الحواجب مكونات طبيعية سهلة الاستخدام، والتي تناسب المرأة التي يظهر الشعر الأبيض في حاجبيها.