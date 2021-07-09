خلطة صابون دوف والنشا المغربية الرهيبة لتبييض الجسم للعروس قبل الزفاف

تعد خلطة صابون دوف والنشا من الخلطات المغربية الناجحة في تبييض الجسم والوجه، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية وناجحة في نفس الوقت التبييض الجسم بشكل فوري، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل خلطة التبييض في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة صابون دوف والنشا للتبييض. مكونات خلطة صابون دوف والنشا مكونات خلطة صابون دوف والنشا تحتوي خلطة صابون دوف والنشا للتبييض على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- حليب مغلي.

صابونة دوف البيضاء.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

جليسرين طبي. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لتحضير خلطة صابون دوف والنشا للتبييض في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق ونقوم ببشر الصابونة حتي نحصل على قطع ناعمة تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب المغلي على الصابون لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يذوب تماماً. نضع على الحليب ملعقتان كبيرتان من النشا، ثم نضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد. بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي. نصب الخليط في وعاء نظيف وندخله الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتجانس الخليط. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق الخلطة على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نغسل الوجه جيدا ونضع الخلطة عليه مع التدليك حتى تمتصه البشرة ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نشطفها بالماء الفلتر.

نضع الخلطة على الجسم والمناطق الحساسة وندلكها جيدا ونتركها على الجسم لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نغسل الجسم بالماء جيدا.

تستخدم الخلطة مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع حتى نحصل على نتيجة مذهلة.

وبهذا نحصل على جسم أبيض كالحليب مع اتباع الخطوات جيدا. فوائد الحليب على البشرة فوائد الحليب على البشرة هناك عدة فوائد للحليب على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعمل على تنظيف البشرة ويحارب علامات الشيخوخة والتجاعيد. يستخدم في علاج تفتيح البشرة وكريمات البقع الداكنة. يعالج حب الشباب ويقلل من ظهوره. يعمل على ترطيب البشرة ويقيها من الجفاف. يساعد على تقشير البشرة ويزيل خلايا الجلد الميتة. يعالج حروق الشمس والآثار الناتجة عنها. الوسوم

تعد خلطة صابون دوف والنشا من الخلطات المغربية الناجحة في تبييض الجسم والوجه، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية وناجحة في نفس الوقت التبييض الجسم بشكل فوري، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل خلطة التبييض في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة صابون دوف والنشا للتبييض. مكونات خلطة صابون دوف والنشا مكونات خلطة صابون دوف والنشا تحتوي خلطة صابون دوف والنشا للتبييض على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- حليب مغلي.

صابونة دوف البيضاء.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

جليسرين طبي. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لتحضير خلطة صابون دوف والنشا للتبييض في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق ونقوم ببشر الصابونة حتي نحصل على قطع ناعمة تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب المغلي على الصابون لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يذوب تماماً. نضع على الحليب ملعقتان كبيرتان من النشا، ثم نضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد. بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي. نصب الخليط في وعاء نظيف وندخله الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتجانس الخليط. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق الخلطة على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نغسل الوجه جيدا ونضع الخلطة عليه مع التدليك حتى تمتصه البشرة ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نشطفها بالماء الفلتر.

نضع الخلطة على الجسم والمناطق الحساسة وندلكها جيدا ونتركها على الجسم لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نغسل الجسم بالماء جيدا.

تستخدم الخلطة مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع حتى نحصل على نتيجة مذهلة.

وبهذا نحصل على جسم أبيض كالحليب مع اتباع الخطوات جيدا. فوائد الحليب على البشرة فوائد الحليب على البشرة هناك عدة فوائد للحليب على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعمل على تنظيف البشرة ويحارب علامات الشيخوخة والتجاعيد. يستخدم في علاج تفتيح البشرة وكريمات البقع الداكنة. يعالج حب الشباب ويقلل من ظهوره. يعمل على ترطيب البشرة ويقيها من الجفاف. يساعد على تقشير البشرة ويزيل خلايا الجلد الميتة. يعالج حروق الشمس والآثار الناتجة عنها.

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