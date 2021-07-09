بسكويت حبات القهوة السريع بكوب دقيق اعملي 60 قطعة بسكوت

بسكويت حبات القهوة اللذيذ، بسكويت حبات القهوة من أفضل أنواع البسكويت المفضلة عند الكثير من الأشخاص حيث تتسم طريقة تحضير البسكويت بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وترغب كل سيدة في التعرف على طريقتها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت حبات القهوة.

مقادير تحضير بسكويت حبات القهوة:

تتسم طريقة تحضير بسكويت حبات القهوة بالسهولة كما أن مكوناتها غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بسكويت حبات القهوة:

كأسان من الدقيق الأبيض.

ثلاثة ملاعق كبار من مسحوق القهوة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من النسكافيه.

صفار بيضتان.

نصف كأس من الزبدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من المياه.

طريقة تحضير بسكويت القهوة:

تتسم طريقة تحضير بسكويت القهوة بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت القهوة: