بسكويت حبات القهوة السريع بكوب دقيق اعملي 60 قطعة بسكوت

بسكويت حبات القهوة اللذيذ، بسكويت حبات القهوة من أفضل أنواع البسكويت المفضلة عند الكثير من الأشخاص حيث تتسم طريقة تحضير البسكويت بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وترغب كل سيدة في التعرف على طريقتها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت حبات القهوة.مقادير تحضير بسكويت حبات القهوة:
تتسم طريقة تحضير بسكويت حبات القهوة بالسهولة كما أن مكوناتها غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بسكويت حبات القهوة:
- كأسان من الدقيق الأبيض.
- ثلاثة ملاعق كبار من مسحوق القهوة.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب.
- ملعقتان كبيرتان من النسكافيه.
- صفار بيضتان.
- نصف كأس من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من المياه.
تتسم طريقة تحضير بسكويت القهوة بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت القهوة:
- الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلاً من المياه السخنة والقهوة ويتم إذابتها بشكل جيد وبعد ذلك يتم وضع الحليب ويتم التقليب جيداً مع بعضهم البعض ويتم تركهم جانباً.
- الحصول على إناء ويتم وضع فيه الزبدة ويتم التقليب جيداً لحين أن تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- إضافة البيض إلى الزبدة والسكر ويتم نقلهم ووضعهم في الخلاط الكهربائي ويتم إذابتهم جيداً مع بعضهم البعض لحين أن يصلون إلى اللون الفاتح.
- بعد ذلك يتم إضافة خليط القهوة إلى كافة المكونات السابقة ويتم خلطهم لحين أن يختلطوا جيداً مع بعضهم البعض.
- الحصول على مصفاة ويتم إضافة البيكنج بودر ويتم تقليبهم جيداً لحين أن تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- بيتم وضعها في الثلاجة وتركها لمدة لا تقل عن ساعة لحين أن تصبح متجانسة.
- الحصول على صينية ويتم دهنها بقطعة من الزبدة.
- القيام بتقطيع العجينة على شكل كرة مستطيلة ويتم ترك فراغ في وسط العجينة.
- القيام بإدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة ويصبح لون البسكويت بني.
- القيام بإخراجه من الفرن ويتم تناولها بجانب كأس من القهوة.
- هكذا يكون قد الانتهاء من تحضيرها وبالهناء على الجميع.
الوسوم
بسكويت حبات القهوة اللذيذ، بسكويت حبات القهوة من أفضل أنواع البسكويت المفضلة عند الكثير من الأشخاص حيث تتسم طريقة تحضير البسكويت بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وترغب كل سيدة في التعرف على طريقتها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت حبات القهوة.مقادير تحضير بسكويت حبات القهوة:
تتسم طريقة تحضير بسكويت حبات القهوة بالسهولة كما أن مكوناتها غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بسكويت حبات القهوة:
- كأسان من الدقيق الأبيض.
- ثلاثة ملاعق كبار من مسحوق القهوة.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب.
- ملعقتان كبيرتان من النسكافيه.
- صفار بيضتان.
- نصف كأس من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من المياه.
تتسم طريقة تحضير بسكويت القهوة بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت القهوة:
- الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلاً من المياه السخنة والقهوة ويتم إذابتها بشكل جيد وبعد ذلك يتم وضع الحليب ويتم التقليب جيداً مع بعضهم البعض ويتم تركهم جانباً.
- الحصول على إناء ويتم وضع فيه الزبدة ويتم التقليب جيداً لحين أن تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- إضافة البيض إلى الزبدة والسكر ويتم نقلهم ووضعهم في الخلاط الكهربائي ويتم إذابتهم جيداً مع بعضهم البعض لحين أن يصلون إلى اللون الفاتح.
- بعد ذلك يتم إضافة خليط القهوة إلى كافة المكونات السابقة ويتم خلطهم لحين أن يختلطوا جيداً مع بعضهم البعض.
- الحصول على مصفاة ويتم إضافة البيكنج بودر ويتم تقليبهم جيداً لحين أن تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- بيتم وضعها في الثلاجة وتركها لمدة لا تقل عن ساعة لحين أن تصبح متجانسة.
- الحصول على صينية ويتم دهنها بقطعة من الزبدة.
- القيام بتقطيع العجينة على شكل كرة مستطيلة ويتم ترك فراغ في وسط العجينة.
- القيام بإدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة ويصبح لون البسكويت بني.
- القيام بإخراجه من الفرن ويتم تناولها بجانب كأس من القهوة.
- هكذا يكون قد الانتهاء من تحضيرها وبالهناء على الجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت حبات القهوة السريع بكوب دقيق اعملي 60 قطعة بسكوت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.