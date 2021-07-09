إزالة الشعر الزائد بالفازلين والملح نهائياً بدون ألم في دقائق معدودة

إزالة الشعر الزائد بالفازلين والملح نهائياً، تعاني معظم السيدات والفتيات من الشعر الزائد في الجسم، ويسبب لهم الضيق والإخراج فيبحثوا عن وصفات طبيعيه تخلصهم من الشعر الزائد بشكل سريع، فمن أفضل المواد الطبيعية التي تساعد في التخلص من الشعر الزائد دون ألم الفازلين والملح، فإليكم وصفات رائعة لإزالة الشعر بالفازلين والملح نهائياً. إزالة الشعر الزائد بالفازلين والملح نهائيا بدون ألم في دقاق معدودة إزالة الشعر الزائد بالفازلين والملح نهائيا بدون ألم في دقاق معدودة وصفة الفازلين لإزالة الشعر المكونات نصف ملعقة من الفازلين.

ثلاث ملاعق من الحليب السائل.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من الحمص المطحون. طريقة التحضير عليك إحضار وعاء ووضع جميع المكونات وخلطهم جيداً مع بعضهم حتي تحصلي على عجينة متماسكة، ثم قومي بفرد العجينة على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها، وقومي بإزالة الشعر عكس اتجاة نمو الشعر، ثم قومي بغسل المنطقة جيداً ويساعد الفازلين أيضا في تفتيح المناطق الداكنة. وصفات طبيعيه للإزالة الشعر الزائد نهائياً وصفات طبيعيه للإزالة الشعر الزائد نهائياً المكونات كوب من الملح.

نصف كوب ماء بارد. طريقة التحضير قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بوضعه على جسمك بعد الانتهاء من إزالة الشعر، اتركي الخليط لمدة 10دقائق للتأكد من إزالة الشعر تماماً من الجذور، ثم قومي بغسل المنطقة بالماء الفاتر جيداً. إزالة الشعر بالفازلين والملح نهائياً من أول استعمال إزالة الشعر بالفازلين والملح نهائياً من أول استعمال المكونات ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من الملح. طريقة التحضير والاستخدام قومي بخلط المكونات الملح والفازلين حتي تتجانس تماماً، يتم فرد الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، تترك لمدة 5دقائق حتي تجف ويتم فرك المنطقة وستلاحظين تساقط الشعر. وصفة مجربة لإزالة الشعر بالفازلين والملح بدون ألم وصفة مجربة لإزالة الشعر بالفازلين والملح بدون ألم المكونات ملعقة من الفازلين. ملعقة من نبات السعد. طريقة التحضير قومي بإحضار وعاء وقومي بوضع الفازلين به وعمل حمام ماء ساخن حتي يذوب ونضيف إليه نبات السعد، ثم قومي بتوزيعه على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، قومي بالنزغ في عكس اتجاة نمو الشعر، ثم قومي بغسل المنطقة جيداً، وعليك تكرار الوصفة مرة أسبوعياً حتي تلاحظين نتائج فعالة من تقليل ظهور الشعر وتفتيح المناطق الداكنة بالحسم.

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