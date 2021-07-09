طريقة عمل الفتة المصرية على أصولها بالخل استعداداً لعيد الأضحى المبارك

تعتبر الفتة المصرية من أشهر الأكلات التي يتم إعدادها في عيد الأضحى المبارك، ونظراً لاقتراب موعد الاحتفال بشعائر العيد، ازدادت معدلات البحث حول طريقة عمل الفتة المصرية، والتي يحن لها جميع طبقات الشعر باختلاف فئاتهم، والتي تعتبر من التقاليد والعادات الموروثة التي يرغب في الحفاظ عليها الجميع، تعتبر الفتة من المأكولات الشعبية الشهيرة في مصر وبلاد الشام، ويعتبر من الأطباق الغنية بعدد كبير للغاية من المواد الغذائية ومن بينها الكربوهيدرات والفيتامينات، ولها عدد كبير من الطرق لتحضيرها بناءً على البلد المحضرة بها، ولكننا اليوم بصدد الحديث عن الفتة المصرية بالخل. طريقة عمل الفتة المصرية بالخل طريقة عمل الفتة المصرية بالخل المكونات 1/2 كيلو من قطع لحم الخضروات المسلوق.

2 كوب من الأرز الأبيض المغسول.

1 كوب من السمن البلدي.

رأس من الثوم المفروم.

4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1/4 كوب من الخل.

كمية من شوربة اللحم.

2 رغيف بلدي محمص.

رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

صلصة الطماطم. طريقة التحضير نقوم أولاً بتكسير الخبز المحمص وتشويحه على النار في ملعقتين من السمن البلدي، حتى يغطى بالكامل بالسمن، يرش بالقليل من الملح والفلفل ويوضع في طاجن الفتة. نقوم بتشويح الأرز المغسول في ملعقتين كبيرتين من السمن على النار، وبعدها يسقى بالماء المغلي ويضاف له الملح، ويترك حتى تمام السواء. في طاجن الفتة نقوم بإضافة كوبين من الشوربة إلى الخبز المحمص، وتغطيته بإحكام حتى يتشرب الخبز الشوربة بالكامل. في وعاء على النار نقوم بتحمير نصف كمية الثوم المهروس، حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نضيف له عصير الطماطم والملح والفلفل حتى يتسبك ويثقل قوامه. عندما ينضج الأرز نقوم بإضافته على الخبز في الطاجن، وبعدها نضيف له الصلصة على الوجه. وأخيراً نقوم بإعداد الخل لوجه الفتة كخطوة أخيرة لها. في طاسة على النار نقوم بتشويح الباقي من الثوم في القليل من السمن البلدي، حتى يصبح لونه ذهبي، نقوم بإضافة ربع كوب من الخل لها، وعلى الفور يوزع أعلى الفتة. وأخيراً نقوم بتحمير اللحم المسلوق في السمن البلدي وتوزيعها على الفتة وتقدم ساخنة على الفور. الوسوم

تعتبر الفتة المصرية من أشهر الأكلات التي يتم إعدادها في عيد الأضحى المبارك، ونظراً لاقتراب موعد الاحتفال بشعائر العيد، ازدادت معدلات البحث حول طريقة عمل الفتة المصرية، والتي يحن لها جميع طبقات الشعر باختلاف فئاتهم، والتي تعتبر من التقاليد والعادات الموروثة التي يرغب في الحفاظ عليها الجميع، تعتبر الفتة من المأكولات الشعبية الشهيرة في مصر وبلاد الشام، ويعتبر من الأطباق الغنية بعدد كبير للغاية من المواد الغذائية ومن بينها الكربوهيدرات والفيتامينات، ولها عدد كبير من الطرق لتحضيرها بناءً على البلد المحضرة بها، ولكننا اليوم بصدد الحديث عن الفتة المصرية بالخل. طريقة عمل الفتة المصرية بالخل طريقة عمل الفتة المصرية بالخل المكونات 1/2 كيلو من قطع لحم الخضروات المسلوق.

2 كوب من الأرز الأبيض المغسول.

1 كوب من السمن البلدي.

رأس من الثوم المفروم.

4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1/4 كوب من الخل.

كمية من شوربة اللحم.

2 رغيف بلدي محمص.

رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

صلصة الطماطم. طريقة التحضير نقوم أولاً بتكسير الخبز المحمص وتشويحه على النار في ملعقتين من السمن البلدي، حتى يغطى بالكامل بالسمن، يرش بالقليل من الملح والفلفل ويوضع في طاجن الفتة. نقوم بتشويح الأرز المغسول في ملعقتين كبيرتين من السمن على النار، وبعدها يسقى بالماء المغلي ويضاف له الملح، ويترك حتى تمام السواء. في طاجن الفتة نقوم بإضافة كوبين من الشوربة إلى الخبز المحمص، وتغطيته بإحكام حتى يتشرب الخبز الشوربة بالكامل. في وعاء على النار نقوم بتحمير نصف كمية الثوم المهروس، حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نضيف له عصير الطماطم والملح والفلفل حتى يتسبك ويثقل قوامه. عندما ينضج الأرز نقوم بإضافته على الخبز في الطاجن، وبعدها نضيف له الصلصة على الوجه. وأخيراً نقوم بإعداد الخل لوجه الفتة كخطوة أخيرة لها. في طاسة على النار نقوم بتشويح الباقي من الثوم في القليل من السمن البلدي، حتى يصبح لونه ذهبي، نقوم بإضافة ربع كوب من الخل لها، وعلى الفور يوزع أعلى الفتة. وأخيراً نقوم بتحمير اللحم المسلوق في السمن البلدي وتوزيعها على الفتة وتقدم ساخنة على الفور.

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