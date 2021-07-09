وصفات طبيعية لعلاج شيب الشعر بالحناء والمرمية والقضاء نهائياً على الشعر الأبيض

اعتادت السيدات طوال الوقت على استخدام الوصفات الطبيعية في علاج جميع مشكلات البشرة والشعر، وذلك لأنها آمنة تماماً وتقدم فوائد بالغة لصحة الشعر، ولكن مع مرور الوقت بدأت المواد الكيماوية تدخل في تحضير منتجات العناية بالبشرة والشعر، ولمع بريقها بأنها تمنح الجسم نتائج سريعة للغاية، مما جعلها الملاذ الوحيد للسيدات وجعلهم يتغافلون عن المنتجات الطبيعية وينسونها تماماً، مما دفعهم إلى الجري وراء حلم النتائج الفورية التي مكنتهم منها المنتجات التجميلي الجاهزة، ولكنهم لم يدركوا وقتها أن نتيجتها الفورية كانت نتيجة للمواد الكيماوية الكبيرة التي تتضمنها، واليوم نحن بصدد تقديم وصفات طبيعية من منتجات طبيعية فعالة للغاية.

طريقة علاج شيب الشعر بالحناء والأملا

تعتبر الأملا هي أحد النباتات الهندية التي لها قدرة كبيرة للغاية في تغطية وعلاج شيب الشعر، والقضاء على اللون الأبيض، لأنها غنية بنسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تعمل على إفراز مادة الميلانين الت تقوم بتلوين وصبغ الشعر بشكل طبيعي، أما الحناء فإن لها القدرة على تغطية الشعيرات البيضاء باللون المرغوب به، بالاستعانة بالعديد من المكونات الطبيعية الأخرى، مما بساعدها في تقوية البصيلات وتغذيتها والتخلص من الفطريات والبكتريا الموجودة في فروة الرأس، والتي تحد من عملية تساقطها.

خطوات القضاء على الشعر الأبيض بالحناء

المكونات

1 كوب من مسحوق الحناء الطبيعي.

3 ملعقة كبيرة من الأملا.

ملعقة صغيرة من القهوة.

ماء حسب الحاجة.

طريقة التحضير

أولاً نقوم بتقليب جميع المكونات الجافة في وعاء مناسب، حتى تمتزج تماماً. وبعدها نبدأ في إضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متجانسة. نقوم بتطبيق الحناء على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف. تترك لمدة ساعة على الأقل أو حتى جفاف المزيج، وبعدها تغسل بالماء حتى يتم التخلص من الخليط بالكامل. ثم يتم غسل الشعر بالطريقة المعتادة.

طريقة علاج الشيب بالمرمية والروز ماري

المكونات

نصف كوب من عشبة الروز ماري.

نصف كوب من المرمية.

2 كوب من الماء.

طريقة التحضير