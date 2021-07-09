طريقة عمل سويسرول احترافي في المنزل بمكونات بسيطة وتزيينه بطريقة مبتكرة للأطفال

تعتبر الكيك من أهم أنواع الحلوى التي يتم إعدادها في المنزل بشكل جميل وفعال، وتساهم في تحضير فطور خفيف أو غشاء سريع، وهناك عدد كبير للغاية من أنواع الكيك التي يمكن إعدادها في المنزل، ولكننا أمام أحد الوصفات المبتكرة التي عجزت الكثير من السيدات عن إعدادها، اعتقاداً منها أنها صعبة، ولكنها تعتبر وصف سهلة وبسيطة للغاية وهي طريقة عمل السويسرول في المنزل باحترافية عالية مثل أشهر المحلات، وتقديمه للأطفال بعدد كبير للغاية من الطرق والتقنيات. طريقة عمل سويسرول احترافي في المنزل طريقة عمل سويسرول احترافي في المنزل المكونات 1 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

3/4 كوب من السكر.

6 حبات من البيض يتم فصل البياض عن الصفار.

ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيلا.

سكر ناعم للتزيين.

مربى للحشو بالنكهة المفضلة. طريقة التحضير نقوم أولاً بخفق البياض وبعدها إضافة السكر والفانيلا بالتدريج، مع الاستمرار في الخفق لدقائق معدودة. الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي وهش للغاية ويترك جانباً. في وعاء آخر نقوم بمزج الصفار على سرعة عالية، مع إضافة الدقيق بالتدريج إلى أن تتجانس المكونات بالكامل. نبدأ بخلط المزيجين بالتدريج من الأسفل إلى الأعلى، حتى لا يفقد المزيج الهواء من الداخل. في صينية مستطيلة نقوم بفرد ورقة من الزبدة، وسكب الخليط عليها، وتدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180. تترك لمدة ربع ساعة وبعدها تخرج ويتم لفها في فوطة وتترك حتى تبرد تماماً. تفتح بعد ذلك ويتم فرد المربى بداخلها ولفها مرة أخرى، وترش من الأعلى بالسكر البودرة للتزيين. طريقة عمل صوص الشوكولاتة لتزيين السويسرول طريقة عمل صوص الشوكولاتة لتزيين السويسرول المكونات 10 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام من أجود الأنواع.

3 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

50 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

4 ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

1/2 كوب من الماء. طريقة التحضير نقوم بتقليب الحليب المجفف في الماء حتى يتجانس تماماً ويصبح مثل قوام اللبن السائل. وبعدها نقوم بإضافة الكاكاو له مع التقليب جيداً. نبدأ في إضافة السكر والتقليب الجيد إلى أن تتجانس كل المكونات سوياً. نقوم برفع المزيج على النار مع الاستمرار في التقليب وعندما يبدأ في الغليان نقوم بإضافة الزبدة والتقليب جيداً. يترك جانباً حتى يبرد تماماً قبل الاستخدام. الوسوم

تعتبر الكيك من أهم أنواع الحلوى التي يتم إعدادها في المنزل بشكل جميل وفعال، وتساهم في تحضير فطور خفيف أو غشاء سريع، وهناك عدد كبير للغاية من أنواع الكيك التي يمكن إعدادها في المنزل، ولكننا أمام أحد الوصفات المبتكرة التي عجزت الكثير من السيدات عن إعدادها، اعتقاداً منها أنها صعبة، ولكنها تعتبر وصف سهلة وبسيطة للغاية وهي طريقة عمل السويسرول في المنزل باحترافية عالية مثل أشهر المحلات، وتقديمه للأطفال بعدد كبير للغاية من الطرق والتقنيات. طريقة عمل سويسرول احترافي في المنزل طريقة عمل سويسرول احترافي في المنزل المكونات 1 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

3/4 كوب من السكر.

6 حبات من البيض يتم فصل البياض عن الصفار.

ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيلا.

سكر ناعم للتزيين.

مربى للحشو بالنكهة المفضلة. طريقة التحضير نقوم أولاً بخفق البياض وبعدها إضافة السكر والفانيلا بالتدريج، مع الاستمرار في الخفق لدقائق معدودة. الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي وهش للغاية ويترك جانباً. في وعاء آخر نقوم بمزج الصفار على سرعة عالية، مع إضافة الدقيق بالتدريج إلى أن تتجانس المكونات بالكامل. نبدأ بخلط المزيجين بالتدريج من الأسفل إلى الأعلى، حتى لا يفقد المزيج الهواء من الداخل. في صينية مستطيلة نقوم بفرد ورقة من الزبدة، وسكب الخليط عليها، وتدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180. تترك لمدة ربع ساعة وبعدها تخرج ويتم لفها في فوطة وتترك حتى تبرد تماماً. تفتح بعد ذلك ويتم فرد المربى بداخلها ولفها مرة أخرى، وترش من الأعلى بالسكر البودرة للتزيين. طريقة عمل صوص الشوكولاتة لتزيين السويسرول طريقة عمل صوص الشوكولاتة لتزيين السويسرول المكونات 10 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام من أجود الأنواع.

3 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

50 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

4 ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

1/2 كوب من الماء. طريقة التحضير نقوم بتقليب الحليب المجفف في الماء حتى يتجانس تماماً ويصبح مثل قوام اللبن السائل. وبعدها نقوم بإضافة الكاكاو له مع التقليب جيداً. نبدأ في إضافة السكر والتقليب الجيد إلى أن تتجانس كل المكونات سوياً. نقوم برفع المزيج على النار مع الاستمرار في التقليب وعندما يبدأ في الغليان نقوم بإضافة الزبدة والتقليب جيداً. يترك جانباً حتى يبرد تماماً قبل الاستخدام.

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