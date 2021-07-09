مفعول المكون المعجزة لتبييض البيكيني وبين الفخذين وإزالة الجسم والجلد الميت والمناطق الداكنة في دقائق معدودة

هناك العديد والكثير من النساء الذين يعانون من الاماكن الداكنة وبالأخص في المناطق الحساسة وبين الفخدين، مما يعرضهم دائمًا إلى الإحراج والخجل، لذلك يبحثون عن طريقة أو وصفة للقضاء على الاسمرار والحصول على بشرة بيضاء متفتحة درجتين من أول استخدام، ولذلك سوف نذكر بعض الوصفات الطبيعية موضحاً المكونات والطريقة بالتفصيل.

وصفة للتخلص من اسمرار المناطق الحساسة وتبييض الجسم

إذا كنت من الذين يعانون من مشكلة الاسمرار، وتحلمين ببشرة بيضاء متفتحة مثل الاميرات وجدنا لك الحل، وهي كالاتي:

وصفة كربونات صوديوم

هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي تساعد على تبييض الاماكن الحساسة وبين الفخدين وجعل البشرة أكثر نعومة وحيوية، ومكوناتها هي:

ملعقة من كربونات الصوديوم.

عصرة ليمون.

نصف ملعقة زيت الزيتون.

نصف معلقة سكر.

طريقة الاستخدام:

قومي بخلط المكونات مع بعضها جيدًا، حتى تحصلين على عجينة لينة.

قومي بتنظيف المكان أولاً بماء الدافئ.

ثم قومي بوضع الخليط على المكان واتركيه حتي يجف قليلًا.

ثم قومي بعد ذلك بتقشير الخليط، وستلاحظين النتيجة.

وصفة دقيق الذرة

هذه الوصفة من أكثر الوصفات التي تساعد على تبييض الاماكن الداكنة، مكوناتها:

2 ملعقة من دقيق الذرة.

نصف ملعقة كركم.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

عصرة ليمون.

طريقة الاستخدام:

قومي بخلط جميع المكونات جيدًا.

ثم قومي بوضع تلك الخليط على المكان المراد تبيضه وعلى الفخذين.

ثم اتركيه 10 دقائق.

ثم قومي بتنظيف المكان.

يمكنك تكرار هذه الوصفة حتى تحصلين على درجة اللون المناسبة.

نصائح للحد من ظهور إسمرار المناطق الحساسة

هناك بعض التعليمات والنصائح التي إذا اتبعتها تقللي من ظهور الاسمرار، وتساعد على التفتيح، وهي: