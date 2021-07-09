مفعول ملعقة الكركم والفازلين لتبييض وتقشير الجسم كله وإزالة السواد والبقع والجلد الميت سيجعلك ملكة جمال

يرد كثيرا الي محركات البحث فوائد الفازلين العامة وذلك لحرص الكثير من الأمهات في الحصول علي الطريقة الصحيحة لإستخدام الفازلين فهناك الكثير من استخدامات الفازلين التي لا يعرفها معظم الناس في جميع أنحاء العالم يعرفون فقط ان الفازلين مرطب للجسم، والشعر والبشرة فنجد في كثير من الأحيان وجود كميات كبيرة من الفازلين في المنزل، ولكن طريقة استخدام الفازلين مقتصرة فقط علي الترطيب. فوائد الفازلين العامة يستخدم الفازلين كمرطب عام للجسم والشعر والبشرة.

الفازلين ملطف طبيعي وصحي تم اختباره قبل استعماله للجروح.

يساعد علي تكوين الجلد بعد الحروق.

يستخدم الفازلين لإزالة الجلد الميت من الوجه والجسم وخاصة القدمين.

يستخدم الفازلين كواقي للشمس. خلطة الفازلين والكركم لصنفرة البشرة وجميع أجزاء الجسم فوائد الفازلين العامةخلطة الفازلين والكركم لصنفرة البشرة وجميع أجزاء الجسم المكونات: اربع معالق كبيرة من الفازلين.

اربع معالق صغيرة من الكركم.

علبة بلاستيك.

فوطة. طريقة التحضير: نقوم بغسل العلبة البلاستيك جيدا قبل وضع الفازلين بها لسلامة الماسك ومنع تسرب البكتيريا اليه.

نضيف الفازلين أربع معالق كبيرة ثم نضع أربع معالق صغيرة من الكركم ونقوم بتقليب الفازلين والكركم جيدا حتي يصبح خليطا واحدا ذات قوام كريمي ليسهل فرده علي جميع اجزاء الجسم. نقوم بعمل حمام بخار قبل وضع ماسك الفازلين والكركم علي الجسم.

يعمل حمام البخار علي تفتيح مسام الجلد في جميع أنحاء الجسم وبالتالي تتم الإستفادة بشكل أكبر من الماسك.

نقوم بعمل مساج للجسم من خلال فرك الجسم بحركات دائرية من اعلي الي اسفل لمدة عشر دقائق بلطف شديد.

نوزع خلطة الفازلين والكركم علي جميع اجزاء الجسم والبشرة.

نترك الخلطة علي الجسم لمدة عشرون دقيقه.

بعد مرور ال قت نقوم بغسل الجسم جيدا بالماء الفاتر.

ثم اخذ شاور لكي يتم التخلص نهائيا من اثار الكركم.

نقوم بتنشيف الجسم والبشرة جيدا.

ثم نضع طبقة رقيقة من الفازلين علي الجلد.

تكرر وصفة الفازلين والكركم ثلاث مرات شهريا للحصول على أفضل النتائج.

يحتوي الفازلين علي مواد ترطب الجسم بالشكل عام وهذا ما يسهم بشكل كبير في ازالة الجلد الميت ونمو طبقة جديدة من الجلد في جميع أنحاء الجسم والبشرة تتمتع بمظهر لامع وجذاب. الوسوم

يرد كثيرا الي محركات البحث فوائد الفازلين العامة وذلك لحرص الكثير من الأمهات في الحصول علي الطريقة الصحيحة لإستخدام الفازلين فهناك الكثير من استخدامات الفازلين التي لا يعرفها معظم الناس في جميع أنحاء العالم يعرفون فقط ان الفازلين مرطب للجسم، والشعر والبشرة فنجد في كثير من الأحيان وجود كميات كبيرة من الفازلين في المنزل، ولكن طريقة استخدام الفازلين مقتصرة فقط علي الترطيب. فوائد الفازلين العامة يستخدم الفازلين كمرطب عام للجسم والشعر والبشرة.

الفازلين ملطف طبيعي وصحي تم اختباره قبل استعماله للجروح.

يساعد علي تكوين الجلد بعد الحروق.

يستخدم الفازلين لإزالة الجلد الميت من الوجه والجسم وخاصة القدمين.

يستخدم الفازلين كواقي للشمس. خلطة الفازلين والكركم لصنفرة البشرة وجميع أجزاء الجسم فوائد الفازلين العامةخلطة الفازلين والكركم لصنفرة البشرة وجميع أجزاء الجسم المكونات: اربع معالق كبيرة من الفازلين.

اربع معالق صغيرة من الكركم.

علبة بلاستيك.

فوطة. طريقة التحضير: نقوم بغسل العلبة البلاستيك جيدا قبل وضع الفازلين بها لسلامة الماسك ومنع تسرب البكتيريا اليه.

نضيف الفازلين أربع معالق كبيرة ثم نضع أربع معالق صغيرة من الكركم ونقوم بتقليب الفازلين والكركم جيدا حتي يصبح خليطا واحدا ذات قوام كريمي ليسهل فرده علي جميع اجزاء الجسم. نقوم بعمل حمام بخار قبل وضع ماسك الفازلين والكركم علي الجسم.

يعمل حمام البخار علي تفتيح مسام الجلد في جميع أنحاء الجسم وبالتالي تتم الإستفادة بشكل أكبر من الماسك.

نقوم بعمل مساج للجسم من خلال فرك الجسم بحركات دائرية من اعلي الي اسفل لمدة عشر دقائق بلطف شديد.

نوزع خلطة الفازلين والكركم علي جميع اجزاء الجسم والبشرة.

نترك الخلطة علي الجسم لمدة عشرون دقيقه.

بعد مرور ال قت نقوم بغسل الجسم جيدا بالماء الفاتر.

ثم اخذ شاور لكي يتم التخلص نهائيا من اثار الكركم.

نقوم بتنشيف الجسم والبشرة جيدا.

ثم نضع طبقة رقيقة من الفازلين علي الجلد.

تكرر وصفة الفازلين والكركم ثلاث مرات شهريا للحصول على أفضل النتائج.

يحتوي الفازلين علي مواد ترطب الجسم بالشكل عام وهذا ما يسهم بشكل كبير في ازالة الجلد الميت ونمو طبقة جديدة من الجلد في جميع أنحاء الجسم والبشرة تتمتع بمظهر لامع وجذاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفعول ملعقة الكركم والفازلين لتبييض وتقشير الجسم كله وإزالة السواد والبقع والجلد الميت سيجعلك ملكة جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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