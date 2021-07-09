معجزة كريم لبان الدكر والنشا الرهيب لتبييض وشد تجاعيد الوجه هيخليكي شابة 14 سنة مهما كان عمرك

اذا كنتي تبحثين عن بشرة بيضاء جميلة رطبة خالية من أي بقع أو عيوب فإليكي الحل الان وهو لبان الذكر، فهو متعدد الاستخدامات ويمكن استخدام اللبان منه أو زيت لبان الذكر، و له فوائد كثيرة جدًا للبشرة فهو يعيد لبشرتك بياضها و حيويتها من جديد وذلك باستخدامه كماسك للبشرة، مع بعض المواد الطبيعية الأخرى.

فوائد لبان الذكر للبشرة

لبان الذكر هو وصفة سحرية للبشرة لأنه يساعد في علاج الكثير من المشاكل ومن أهم فوائد للبشرة كالأتي:

يساعد لبان الذكر سواء كان الزيت أو اللبان نفسه بالتخلص من تجاعيد البشرة نهائيًا حتى الدقيقة منها، عند استخدامه كماسك مع بعض الزيوت الطبيعية.

يساعد لبان الذكر على تفتيح لون البشرة، وتوحيد درجة الوجه كله

يعمل على تجديد خلايا البشرة، وتجديد الجلد

يعمل على تطهير وعلاج جميع الجروح، والندوات

يساعد في علاج لدغات الحشرات، والتخلص من علاماتها.

ماسك لبان الذكر مع النشا لتبيض الوجه

لعمل الماسك اليكي بعض الخطوات اللازمة وهي:

المكونات

ملعقة من لبان الذكر المطحون

ربع كوب من الماء

ملعقة صغيرة من النشا

طريقة التحضير

قومي بغلي معلقة اللبان الذكر مع الماء، وبعد الغلي أضيفي النشا إليه

قومي بالتقليب جيدًا، سوف يتغير قوام الخليط ويصبح سميكًا.

يترك كل الخليط حتى يبرد تمامًا

ابدائي في تطبيق على الوجه كاملًا

اتركي الماسك على الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة

بعد ذلك اغسلي وجهك جيدًا بالمياة الفاترة

سوف تلاحظين الفرق وتفتيح وتوحيد لون الوجه، بالإضافة للعديد من الاختلافات الأخرى، ولكن ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين اسبوعيًا، كي تحققي أفضل النتائج.

قبل وضع الماسك لابد من غسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ حتى يتفتح مسام البشرة

وضع الماسك لفترة محددة فلا ينصح بزيادة المدة حتى لا يؤدي ذلك إلي تهيج البشرة

لابد من استخدام مياة فاترة أو باردة عند غسل الماسك، حتى تغلق مسام الوجه.

يفضل وضع كريم مرطب بعد الانتهاء من الماسك مباشرًة حتى يتم ترطيب البشرة ولا يتسبب في أي تهيج البشرة.

نصائح قبل وضع ماسك لبان الذكر على الوجه