وصفة كولاجين طبيعية في البيت بأقل تكلفة لبشرة مشرقة بدون تعب

نقدم لجميع الفتيات في هذا المقال وصفات كولاجين طبيعية يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة، بدلاً من شراء الكريمات باهظة الثمن، حيث أنه من الأمور الأساسية التي لا تستغنى عنها أي فتاة وبالأخص بعد عمر الثلاثين، وذلك بسبب قلة إفراز الجسم له بعد هذا العمر، وهو مهم جداً لأنه مسؤول عن نضارة البشرة والجسم، ووجوده يساعد على تأخير ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر مثل الخطوط، وبالإضافة إلى هذه الوصفات يجب عليكم تناول المأكولات الغنية بالكولاجين مثل الخضار الورقي، والأسماك والأكلات البحرية، والدجاج، وغيرها الكثير من الأطعمة التي تحتوي عليه بكمية كبيرة، وبالتالي تحصلون على بشرة مشرقية وغنية بالنضارة بكل سهولة وبدون تكاليف كبيرة. وصفة كولاجين طبيعية للبشرة وصفة كولاجين طبيعية للبشرة مكونات الوصفة: ملعقة من زيت الزيتون كبيرة الحجم.

ملعقة من السكر الأبيض صغيرة. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط كلاً من السكر وزيت الزيتون مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على الوجه، مع الابتعاد عن منطقة العينين والفم.

وندلك بلطف بحركات دائرية لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بغسله بالماء الدافئ جيداً.

ويمكن أن نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع للحصول على بشرة حيوية بكل سهولة. وصفة كولاجين طبيعية لبشرة مشرقة وصفة كولاجين طبيعية لبشرة مشرقة مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون.

ملعقة من اللبن الزبادي كبيرة الحجم. طريقة تطبيق الوصفة: يجب أولاً أن نجفف قشر البرتقال بشكل جيد، ثم نقوم بطحنه للحصول عليه ناعم جداً.

نقوم بخلط مسحوق قشر البرتقال مع اللبن الزبادي بشكل جيد جداً.

ثم نوزع هذا الخليط على الوجه، وندلك بلطف.

ثم نتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.

ونقوم بإزالته وغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ.

ويمكن تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع. وصفة كولاجين لتغذية البشرة وصفة كولاجين لتغذية البشرة مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة الحجم من الشوفان المهروس.

ملعقة من عصير الليمون الحامض كبيرة. طريقة تحضير الوصفة: نقوم بمزج المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد في بولة صغيرة.

ثم نوزع المزيج على البشرة.

نتركه على الوجه لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بغسل البشرة بالماء البارد جيداً. الوسوم

نقدم لجميع الفتيات في هذا المقال وصفات كولاجين طبيعية يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة، بدلاً من شراء الكريمات باهظة الثمن، حيث أنه من الأمور الأساسية التي لا تستغنى عنها أي فتاة وبالأخص بعد عمر الثلاثين، وذلك بسبب قلة إفراز الجسم له بعد هذا العمر، وهو مهم جداً لأنه مسؤول عن نضارة البشرة والجسم، ووجوده يساعد على تأخير ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر مثل الخطوط، وبالإضافة إلى هذه الوصفات يجب عليكم تناول المأكولات الغنية بالكولاجين مثل الخضار الورقي، والأسماك والأكلات البحرية، والدجاج، وغيرها الكثير من الأطعمة التي تحتوي عليه بكمية كبيرة، وبالتالي تحصلون على بشرة مشرقية وغنية بالنضارة بكل سهولة وبدون تكاليف كبيرة. وصفة كولاجين طبيعية للبشرة وصفة كولاجين طبيعية للبشرة مكونات الوصفة: ملعقة من زيت الزيتون كبيرة الحجم.

ملعقة من السكر الأبيض صغيرة. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط كلاً من السكر وزيت الزيتون مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على الوجه، مع الابتعاد عن منطقة العينين والفم.

وندلك بلطف بحركات دائرية لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بغسله بالماء الدافئ جيداً.

ويمكن أن نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع للحصول على بشرة حيوية بكل سهولة. وصفة كولاجين طبيعية لبشرة مشرقة وصفة كولاجين طبيعية لبشرة مشرقة مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون.

ملعقة من اللبن الزبادي كبيرة الحجم. طريقة تطبيق الوصفة: يجب أولاً أن نجفف قشر البرتقال بشكل جيد، ثم نقوم بطحنه للحصول عليه ناعم جداً.

نقوم بخلط مسحوق قشر البرتقال مع اللبن الزبادي بشكل جيد جداً.

ثم نوزع هذا الخليط على الوجه، وندلك بلطف.

ثم نتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.

ونقوم بإزالته وغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ.

ويمكن تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع. وصفة كولاجين لتغذية البشرة وصفة كولاجين لتغذية البشرة مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة الحجم من الشوفان المهروس.

ملعقة من عصير الليمون الحامض كبيرة. طريقة تحضير الوصفة: نقوم بمزج المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد في بولة صغيرة.

ثم نوزع المزيج على البشرة.

نتركه على الوجه لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بغسل البشرة بالماء البارد جيداً.

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