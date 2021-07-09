خلطات كيراتين طبيعي في المنزل لفرد الشعر وتنعيمه من غير حرارة

تعاني الكثير من الفتيات بمختلف الأعمار من مشكلة الشعر الخشن والمجعد، ويواجهون صعوبة كبيرة في تمشيطه والعناية به، ولذلك يرغبون دائماً في تنعيمه بأي طريقة ممكنة، ويوجد العديد من الطرق لفرد الشعر مثل استخدام الحرارة أو البروتين، وغيرها طرق كثيرة تلحق الضرر بالشعر وتسبب له الأذى، ولذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من خلطات كيراتين طبيعي يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة والاستمرار عليه للحصول على أسرع نتيجة بأقل تكلفة، لأنها تعتمد على مكونات طبيعية موجودة في كل مطبخ. وصفة كيراتين طبيعي في المنزل وصفة كيراتين طبيعي في المنزل مكونات الوصفة: كوب من حليب جوز الهند الطازج.

كوب من عصير الليمون الحامض. طريقة التطبيق: في بولة صغيرة نقوم بخلط كلاً من عصير الليمون وحليب جوز الهند بشكل جيد.

ثم ندخلها إلى الثلاجة ونتركها حتى نحصل على طبقة دسمة على الوجه.

ونقوم باستخدام هذه الطبقة في تدليك فروة الرأس والشعر كله بشكل جيد.

ثم نتركه لمدة نصف ساعة عليه، ونغطي الشعر باستخدام الكيس البلاستيكي.

وبعد ذلك نقوم بغسله. وصفة كيراتين لفرد الشعر وصفة كيراتين لفرد الشعر مكونات الوصفة: نصف كوب من جل الصبار الطبيعي.

نصف كوب من زيت الزيتون دافئ.

6 نقط من زيت إكليل الجبل. طريقة التطبيق: نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً حتى تتجانس.

ونقوم بتدليك فروة الرأس والشعر بهذا الخليط جيداً.

ثم نغطي الشعر بالكيس البلاستيكي لمدة ساعتين على الأقل.

ونقوم بعد ذلك بغسله بالماء والشامبو.

ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أسرع نتيجة، وشعر مفرود كالحرير. وصفة كيراتين طبيعي للشعر وصفة كيراتين طبيعي للشعر مكونات الوصفة: عدد 2 بيضة.

4 ملعقة من زيت الزيتون. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخفق البيض بشكل جيد.

ونقوم بإضافة زيت الزيتون له، ونخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على فروة الرأس، ونمشط الشعر جيداً بمشط واسع لتوزيع الخليط كله على الشعر بالتساوي.

ثم نغطي الشعر بكيس بلاستيك مخصص للشعر.

ونتركه مغطى لمدة من نصف ساعة إلى ساعة تقريباً.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بشكل جيد باستخدام الماء والشامبو.

ويجب الانتظام على تكرار هذه الوصفة. الوسوم

تعاني الكثير من الفتيات بمختلف الأعمار من مشكلة الشعر الخشن والمجعد، ويواجهون صعوبة كبيرة في تمشيطه والعناية به، ولذلك يرغبون دائماً في تنعيمه بأي طريقة ممكنة، ويوجد العديد من الطرق لفرد الشعر مثل استخدام الحرارة أو البروتين، وغيرها طرق كثيرة تلحق الضرر بالشعر وتسبب له الأذى، ولذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من خلطات كيراتين طبيعي يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة والاستمرار عليه للحصول على أسرع نتيجة بأقل تكلفة، لأنها تعتمد على مكونات طبيعية موجودة في كل مطبخ. وصفة كيراتين طبيعي في المنزل وصفة كيراتين طبيعي في المنزل مكونات الوصفة: كوب من حليب جوز الهند الطازج.

كوب من عصير الليمون الحامض. طريقة التطبيق: في بولة صغيرة نقوم بخلط كلاً من عصير الليمون وحليب جوز الهند بشكل جيد.

ثم ندخلها إلى الثلاجة ونتركها حتى نحصل على طبقة دسمة على الوجه.

ونقوم باستخدام هذه الطبقة في تدليك فروة الرأس والشعر كله بشكل جيد.

ثم نتركه لمدة نصف ساعة عليه، ونغطي الشعر باستخدام الكيس البلاستيكي.

وبعد ذلك نقوم بغسله. وصفة كيراتين لفرد الشعر وصفة كيراتين لفرد الشعر مكونات الوصفة: نصف كوب من جل الصبار الطبيعي.

نصف كوب من زيت الزيتون دافئ.

6 نقط من زيت إكليل الجبل. طريقة التطبيق: نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً حتى تتجانس.

ونقوم بتدليك فروة الرأس والشعر بهذا الخليط جيداً.

ثم نغطي الشعر بالكيس البلاستيكي لمدة ساعتين على الأقل.

ونقوم بعد ذلك بغسله بالماء والشامبو.

ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أسرع نتيجة، وشعر مفرود كالحرير. وصفة كيراتين طبيعي للشعر وصفة كيراتين طبيعي للشعر مكونات الوصفة: عدد 2 بيضة.

4 ملعقة من زيت الزيتون. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخفق البيض بشكل جيد.

ونقوم بإضافة زيت الزيتون له، ونخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على فروة الرأس، ونمشط الشعر جيداً بمشط واسع لتوزيع الخليط كله على الشعر بالتساوي.

ثم نغطي الشعر بكيس بلاستيك مخصص للشعر.

ونتركه مغطى لمدة من نصف ساعة إلى ساعة تقريباً.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بشكل جيد باستخدام الماء والشامبو.

ويجب الانتظام على تكرار هذه الوصفة.

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