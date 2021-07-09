طريقة عمل القلقاس بالسلق الأخضر واللحمة بخطوات مميزة وسهلة

طريقة عمل القلقاس بعض الفتيات المقبلن على الزواج أو المتزوجات حديثاً لا يتقنن طهي القلقاس ويعتقدون أنه صعب في التحضير ولكنهم يعشقون تناوله وهو من أشهر الأكلات الشتوية يعش الجميع تناولها بجانب السبانخ البعض يتناوله بالسلق الأخضر والبعض الأخر يتناوله بالصلصة. ينتمي القلقاس إلي النباتات الجذرية، هو نبات أسيوي المنشأ وأنتشر بعد ذلك إلي مصر وشرق أسيا وجزر المحيط الهادي، جذوره مليئة بالنشويات النافعة للجسم.

طريقة عمل القلقاس بالسلق

القلقاس له فوائد عديدة منها يساعد على أنقاص الوزن، يحتوي على فيتامينات عديده منها أ، ج، هـ، ب 6، يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن المفيدة لجسم الأنسان، منها الماغنسيوم، الحديد، الزينك، الفسفور، البوتاسيوم، الماغنسيوم، النحاس، يقلل من خطرالأصابة بالأورام السرطانية، يقي من الأصابة بمرض السكر، لا ينصح أكله بكثرة لكي لا يحدث أنتفاخات وغازات بالبطن، أذا تم تناوله نياً يحدث حرقان في الجهاز الهضمي والفم.

طريقة عمل القلقاس باللحمة

المكونات

كيلو قلقاس.

ملعقة كبيرة ثوم مدقوق.

حزمة سلق. حزمة كسبره خضرا.

حزمة شبت.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة كبيرة زيت.

مكونات الشوربة

كيلو لحمة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهار لحمة.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ورق لوري.

مكعب مرق لحمة.

بصلة متوسطه مفرومة.

طريقة التحضير

نقشر القلقاس.

ونقطعه مكعبات صغيرة.

نضعه في طبق ملئ بالماء.

نتركه ليله كامله منقوع للتخلص من السموم.

نتركه جنباً.

طريقة تحضير السلق

ننزع ورق السلق من الساق.

نغسل ورق السلق، الشبت، الكسبرة.

نفطعهم بأحجام متساوية.

نضع طاسة كبيرة على النار.

نضيف السمن، الزيت.

نضع الثوم، والخضرة المقطعة.

نقلبها بين الحين والأخر.

حتى يدبل جميع المكونات.

ويحمر لون الثوم.

نرفع من النار، وتترك جنباً حتى تبرد.

نضع السلق في الكبة ونطحنها.

نضيف ربع كوب من المرقة لتسهل الطحن.

طريقة تحضير

شوربة اللحمة نضع حلة بها نصف لتر ماء.

نتركها حتى تغلى.

نضيف ورق الوري، الحبهان.

نضع البصل المفروم في وعاء عميق.

نضيف الفلفل الأسود والملح.

ندعك البصل جيداً.

نضيف قطع اللحمة والبصل المبهر.

نترك اللحمة على النار.

نضيف مكعب المرق، بهار اللحمة.

نترك اللحمة على النار حتى النضج.

طريقة عمل القلقاس بالسلق الأخضر