معجزة من العطار لتكثيف الشعر وزيادة طوله أكثر من 4 سم كل أسبوع، العلاجات الطبيعية تعتبر أفضل الطرق لحل مشاكل تساقط الشعر وتكثيفه، وذلك لأنها تأتي بنتيجة جيدة في معظم الأوقات على كافة أنواع الشعر دون تكلفة أو إرهاق لبصيلات الشعر، حيث أن العديد من المنتجات تحتوي على مواد كيميائية قاسية يمكن أن تزيد المشكلة سوءاً. لذا نقدم لكم اليوم خلطة من العطار خالية تماماً من أي مواد ضارة بالشعر، وهي مجربة وممتازة المفعول وتعتبر من أسرار جمال الهنديات لزيادة طول وكثافة الشعر دون آثار جانبية.

خلطة العطار لتكثيف الشعر وزيادة طوله

نحضر حبة واحدة من الفلفل الحلو، قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج، أربعة فصوص من الثوم الأحمر، ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون، مع القليل من حبوب القرنفل، ملعقة صغيرة من الحبة السوداء (بذور حبة البركة)، 250 مل من زيت الزيتون البكر، كلها مكونات غنية عن التعريف ونتيجتها مبهرة في تطويل الشعر وتكثيفه. بداية قومي بتقشير وتنظيف كلا من قطعة الزنجبيل وحبة الفلفل، يتم بشر قطعة الزنجبيل والفلفل الحلو على الجانب الأملس من المبشرة، وفي زجاجة محكمة الإغلاق يتم وضع كلا من الزنجبيل المبشور والفلفل المبشور.

بعد ذلك يتم سحق فصوص الثوم عن طريق الضغط على كل فص منه بإستخدام يد السكين أو أي أداة أخرى، ثم يتم وضعها في الزجاجة، يضاف إلى الزجاجة بعد ذلك مقدار القرنفل المطحون وحبوب القرنفل وأيضاً مقدار الحبة السوداء. وفي إناء قابل للطهي يتم وضع مقدار زيت الزيتون البكر ويوضع الإناء على نار خفيفة لمدة 5 دقائق، بعد ذلك يتم سكب الزيت الساخن على خليط المكونات في الزجاجة شيئاً فشيئاً، ثم يتم تحريك الخليط جيداً.

تطويل وتكثيف الشعر طبيعياً

تُغلق الزجاجة بإحكام ثم تُلف بورق الألمنيوم لمنع دخول الضوء ثم تترك في مكان مظلم لمدة أسبوع قبل الإستخدام، وعند الإستخدام يتم أخذ الزيت فقط وتُغلق الزجاجة مرة أخرى. وعلى شعر نظيف تُدلك فروة الرأس بهذا الزيت جيداً لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم يتم لف الشعر ويغطى بقبعة الاستحمام أو بلاستيك الطعام لمدة ساعة على الأقل، بعد ذلك بُغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ وليس الماء الساخن؛ لأن الماء الساخن يفتح مسام فروة الرأس وبالتالي يترك الزيت خارجاً، عند غسل الشعر ينصح بعدم إستخدام المشط فقط قومي بتدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع، كرري هذا الزيت من مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع لرؤية النتائج.