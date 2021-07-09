بصدر واحد من الدجاج عملت 15 قطعه دجاج كرسبي مقرمش طعمه تحفة وخاصة للاولاد

بصدر واحد من الدجاج عملت 15 قطعه دجاج كرسبي، يعتبر الدجاج الكرسبي المقرمش من أكثر الاطباق المحببة لدى الناس لما تتميز من طعم لذيذ ومميز، كما إنها تتميز بسهول تحضيرها لانها تحتوي على البهارات الخاصة بتتبيلة الكرسبي ويمكن استخدام الصدور أو الاوراك ولكن نحن في هذه الوصفة سوف نستخدم صدر واحد فقط واليكم الان الطريقة .

بصدر واحد من الدجاج عملت 15 قطعه دجاج كرسبي مقرمش

سوف نقدم لكم الان من خلال موقع ثقفني طريقة جديدة ومميزة لعمل الدجاج الكرسبي المقرمش بمكونات بسيطة .

زبدة مذابة بمقدار 1/4 كوب .

عدد 2 بيضة .

دقيق منخول بمقدار 1/4 كوب .

بابريكا مطحونة بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

ملح بمقدار 1/2 ملعقة صغيرة .

فلفل أسود مطحون ناعم بمقدار 1/2 ملعقة صغيرة .

جبن البارميزان المبشورة بمقدار 1/2 كوب .

صدر واحد من الدجاج منزوع الجلد منه .

1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودر .

مكونات وصفة الدجاج الكرسبي

أولاً نحضر وعاء عميق ونخفق به البيض جيداً ثم نضيف اليه الفلفل الاسود بعد خفقة .

ثم نحضر وعاء اخر ونضع به الدقيق والثوم البودر والملح وجبن البارميزان .

نخلى الصدر من العظم ونقطعه قطع متساوية ثم نضعها في خليط البيض والفلفل الاسود .

ثم نضعها في خليط الجبن والدقيق ونقلبها جيداً من جميع الجوانب .

بعد ذلك نضعها مرة أخري في خليط البيض ونضعها في خليط الدقيق مرة أخري حتى تتكون طبقة سميكة ونستمر في ذلك حنتى ننتهى من الكمية كلها .

نحضر طاسة بها زيت غزير ونترمه حتى يسخن جيداً ثم نضع بها قطع الدجاج ونتركها حتى تتحمر جيداً من جميع الجهات .

وتقدم وهى ساخنه بجانب بطاطس مقرمشة والطحينة بالهناء والشفاء .

طريقة تحضير الدجاج الكرسبي من صدر واحد فقط

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة مثل المطاعم

كما ذكرنا من قبل ان وصفة الدجاج الكرسبي تقدم بجانب البطاطس المقرمشة واليكم الان طريقة عمل البطاطس المقرمشة مثل المطاعم

مكونات عمل بطاطس المطاعم

كمية البطاطس التى تردينها .

خل أبيض بمقدار كوب واحد .

زيت غزير للقلي .

ملح أبيض بمقدار 1/4 ملعقة صغيرة .

طريقة تحضير بطاطس المطاعم المقرمشة

نحضر البطاطس بعد تقطيعها وغسلها جيداً .

نحضر وعاء عميق ونضيف اليه الماء الدافي والخل، ثم نضع به البطاطس ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعه ويجب ان تكون الماء تغطي كل أجزاء البطاطس .

نحضر المقلاة ونضعها على الناء ونضع بها زيت للقلي ونسخن الزيت جيداً ثم نضع به البطاطس ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي .

وأخيراً بعد ان تنضج البطاطس جيداً نخرجها ونضعها على المنادل حتى تجف من الزيت تماماً وتقدم بجانب الدجاج المقرمش …. بالهناء والشفاء .