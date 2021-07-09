سر قرمشة بروستد الدجاج في البيت زي المطاعم .. طريقة تحضير البروستد المقرمش

يعتبر الدجاج من أشهر أنواع اللحوم التي يحبها العديد من الأشخاص على مستوى العالم كله، ويتم تناوله بكثرة وبطرق كثيرة متنوعة، ومن أهم هذه الطرق بروستد الدجاج المقرمش الذي يحبه الكبار والصغار ويتناولونه دائماً في الخارج، حيث يوجد مطاعم كثيرة متخصصة في تحضيره فقط، ويقدم مع البطاطس والكول سلو، وسوف ننشر لكم طريقة تحضير البروستد في البيت على طريقة المحلات وأسرار الحصول على القرمشة واللون الذهبي المبهر، وبالتالي لن يحتاج الأولاد لتناوله من الخارج مرة أخرى. مكونات عمل بروستد الدجاج المقرمش دجاجة مقطعة إلى 8 قطع ومغسولة جيداً.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الحبهان.

2 ملعقة صغيرة من الزعتر البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل المجفف.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة البودرة.

2 كوب من اللبن الزبادي.

مكعب من مرقة الدجاج مفتت.

زيت غزير للتحمير. طريقة تحضير بروستد الدجاج في البيت بالخطوات في بولة نخلط الملح والتوابل والبهارات كلها مع بعضهم البعض بشكل جيد، حتى تتجانس المكونات.

في بولة أخرى نقوم بمزج كلاً من الزبادي والطحينة جيداً حتى نحصل على خليط ممتزج جيداً.

وباستخدام الشوكة أو السكينة نقوم بصنع ثقوب في قطع الدجاج كلها لسهولة وصول التتبيلة لها.

نقوم بإضافة التوابل إلى الزبادي، ونقلب بشكل جيد لكي تتجانس المكونات مع بعضها.

ونقوم بوضع كلاً من الدقيق ومرقة الدجاج المفتتة في طبق، ونقلبهم مع بعضهم جيداً.

نقوم بوضع قطع الدجاج في التتبيلة، ونغطيها بشكل جيد بها.

ثم ندخلها الثلاجة ونتركها لمدة ساعة على الأقل لكي تتشرب التتبيلة والطعم.

ثم نخرجها ونقوم بإزالة الدجاج من التتبيلة ونضعه في وعاء الدقيق، ونغطيه بشكل جيد.

ونقوم بتسخين الزيت الغزير على النار، ثم نضع قطع الدجاج به، ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها ونصفيها من الزيت، وبالهنا والشفا. مكونات عمل بروستد الدجاج المقرمشطريقة تحضير بروستد الدجاج في البيت بالخطوات الوسوم

يعتبر الدجاج من أشهر أنواع اللحوم التي يحبها العديد من الأشخاص على مستوى العالم كله، ويتم تناوله بكثرة وبطرق كثيرة متنوعة، ومن أهم هذه الطرق بروستد الدجاج المقرمش الذي يحبه الكبار والصغار ويتناولونه دائماً في الخارج، حيث يوجد مطاعم كثيرة متخصصة في تحضيره فقط، ويقدم مع البطاطس والكول سلو، وسوف ننشر لكم طريقة تحضير البروستد في البيت على طريقة المحلات وأسرار الحصول على القرمشة واللون الذهبي المبهر، وبالتالي لن يحتاج الأولاد لتناوله من الخارج مرة أخرى. مكونات عمل بروستد الدجاج المقرمش دجاجة مقطعة إلى 8 قطع ومغسولة جيداً.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الحبهان.

2 ملعقة صغيرة من الزعتر البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل المجفف.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة البودرة.

2 كوب من اللبن الزبادي.

مكعب من مرقة الدجاج مفتت.

زيت غزير للتحمير. طريقة تحضير بروستد الدجاج في البيت بالخطوات في بولة نخلط الملح والتوابل والبهارات كلها مع بعضهم البعض بشكل جيد، حتى تتجانس المكونات.

في بولة أخرى نقوم بمزج كلاً من الزبادي والطحينة جيداً حتى نحصل على خليط ممتزج جيداً.

وباستخدام الشوكة أو السكينة نقوم بصنع ثقوب في قطع الدجاج كلها لسهولة وصول التتبيلة لها.

نقوم بإضافة التوابل إلى الزبادي، ونقلب بشكل جيد لكي تتجانس المكونات مع بعضها.

ونقوم بوضع كلاً من الدقيق ومرقة الدجاج المفتتة في طبق، ونقلبهم مع بعضهم جيداً.

نقوم بوضع قطع الدجاج في التتبيلة، ونغطيها بشكل جيد بها.

ثم ندخلها الثلاجة ونتركها لمدة ساعة على الأقل لكي تتشرب التتبيلة والطعم.

ثم نخرجها ونقوم بإزالة الدجاج من التتبيلة ونضعه في وعاء الدقيق، ونغطيه بشكل جيد.

ونقوم بتسخين الزيت الغزير على النار، ثم نضع قطع الدجاج به، ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها ونصفيها من الزيت، وبالهنا والشفا. مكونات عمل بروستد الدجاج المقرمشطريقة تحضير بروستد الدجاج في البيت بالخطوات

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