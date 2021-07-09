طريقة عمل مضغوط الدجاج و طريقة تحضيره ، يتسأل الكثير من المواطنين في جميع دول الوطن العربي عن طريقة عمل مضغوط الدجاج و المكونات وطريقة تحضيره في المنزل و من خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا عن طريقة تحضير مضغوط الدجاج و طريقة عمل أطباق جانبية مع مضغوط الدجاج

مضغوط الدجاج من أشهر الأطباق في دول الخليج بشكل عام واليمن والمملكة العربية السعودية بشكل خاص ، حيث يتم تحضير المغدود بقطع لحم الضأن أو الدجاج ، ومن أساسيات الطبق أن يتم طهي الدجاج والأرز فيه. طنجرة ضغط حيث لا يتطلب الطبق الكثير من الوقت للتحضير ، يتم طهي الدجاج وتتبيله والبهارات مع قليل من السمن ولا يضاف إليه سوائل ، حيث يستخرج الدجاج عصيره ويتم طهيه بالبخار بداخله قدر الضغط وطريقة الطبخ هي سبب تسميتها ثم نضيف الأرز ونغمره في الماء أو المرق ونتبل ونتركه حتى ينضج ونزينه بالمكسرات المحمصة والزبيب بصلصة الزبيب ويقدم مع سلطة الخيار الحارة أو الحارة الزبادي ، ولك الاختيار في ذلك

في قدر الضغط نضيف ملعقتين كبيرتين من السمن ثم نضيف البصل والثوم ونقلب قليلاً حتى يذبل البصل ويصبح لونه بني.

نضيف قطع الدجاج ونحركها قليلاً بالسمن ثم نضيف البهارات والبهارات المذكورة أعلاه.

نضيف الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم والجزر المبشور ونقلب المكونات مع بعضها ونغلق قدر الضغط بدون إضافة أي سائل حتى ينضج الدجاج.

بعد أن ينضج الدجاج ، افتحي القدر ، أضيفي كمية الأرز بعد غسله ونقعه ، وقلبي الدجاج والبهارات جيدًا.

نضيف المرق بالإضافة إلى مكعب مرقة الدجاج لتعزيز الطعم ، ثم نضيف البهارات المطحونة ، ونقلب الأرز جيداً ونغلق قدر الضغط مرة أخرى حتى ينضج الأرز تمامًا.

بعد أن ينضج الأرز ، اقلبه في وعاء كبير مسطح وزينه بالمكسرات المحمصة والزبيب والبقدونس المفروم ، وقدميه جنبًا إلى جنب مع الصلصة الحارة. طريقة عمل سلطة الدقّوس الحارّة نضع جميع المكونات في وعاء ونخفق بالخلاط حتى نحصل على مزيج ناعم.

اسكبي المكونات في قدر صغير على النار واتركيها على النار حتى تصل لدرجة الغليان.

بعد أن يغلي لمرة واحدة ، أطفئي النار واتركيها تبرد قليلًا ، ثم وزعيها في أطباق صغيرة وقدميها بجانب معصرة الدجاج

طريقة عمل مضغوط الدجاج