أصبغي شعرك في البيت باللون الي تحبية وأحلي من الكوافيرة وبدون أي تكاليف

دائمًا ماتهتم المرأة بجمالها، وعند قدوم الأعياد أو المناسبات الخاصة أول ما تفكر به المرأة هو كيفية الظهور بأجمل طلة مختلفة، فتلجأ إلى صبغ شعرها بألوان مختلفة، حتى تكون بشكل جديد ومميز، ودائمًا ما تلجأ إلى الذهاب إلى المصففين، ولكن يفضل عمل الصبغة في البيت بأي لون وبطريقة سهلة وبسيطة توفر عليك الكثير من التكاليف.

طريقة صبغ الشعر في البيت

يمكنك الآن صبغ شعرك في المنزل بكل سهولة وذلك بإتباع بعض الخطوات اللازمة وهي كالأتي:

عبوة صبغة شعر

قفازين

فرشاة الصيغ

طبق فارغ

ملاقيط للشعر

مشط خاص الصبغة

الاهتمام بالشعر قبل تطبيق الصبغة بأسبوع، وذلك بترطيبة بإستخدام الزيوت الطبيعية، وعمل بعض الماسكات الطبيعية، حتى تحافظي على شعرك من أي أضرار للصبغة.

قومي بشراء الصبغة المناسبة لشعرك، واختاري اللون الذي ترغبين صبغة، فإذا كان شعرك ملون في الأساس بالون فاتح كلاصفر أو البني الفاتح او رمادي فيمكنك استخدام الصبغة مباشرًة لشعرك وسوف يستجيب اللون بسرعة.

أما إذا كان شعرك اسود فلابد من تشفير شعرك اولًا.

قومي بقراءة كل التعليمات المكتوبة على عبوة الصبغة قبل اي استخدام.

قومي بتقسيم شعرك الى اربع اجزاء وذلك بأستخدام الملاقيط ورفع كل الأجزاء الى اعلى

قومي بوضع مكونات الصبغة وهي عبارة عن أنبوبة للصبغة، و عبوة جانبية لسائل مثل البلسم

اخلطي المكونات مع بعض في الطبق الفارغ، وذلك باستخدام الفرشاة

بعد ذلك قومي بصيغ كل جزء على حدى ابدائي عند الصبغ، بوضع الصبغة من بداية جذور الشعر وحتى الأطراف.

كرري وضع الصبغة حتى تنتهي من كل أجزاء الشعر قومي بتسريح الشعر بالصبغة كله باستخدام المشط حتى تتغلغل الصبغة الي كل الشعر، ثم يتم رفع الشعر مرة أخري بالملاقيط

قومي بارتداء غطاء بلاستيكي للرأس، و اتركي الصبغة على الشعر لمدة ساعة.

اغسلي شعرك جيداً بالماء البارد فقط.

ينصح بعدم استخدام أي شامبو أو بلسم بعد الصبغة نهائيًا حتى لا يؤثر على اللون، ويفضل تركه هكذا يغسل بالماء فقط لمدة أسبوع حتى يتم ثبات اللون.

الأدوات المستخدمة لصبغ الشعرطريقة التطبيق