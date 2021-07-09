أتعلمي ازاي تحضري أحلي صينية رقاق بحشو اللحمة المفرومة وشوربة اللحم الضاني وبطريقة سهلة وبسيطة

الرقاق من أهم الأكلات المصرية والمعروف أيضًا في جميع الدول العربية والتي يعشقها الكثير، فهو من اجمل الاكلات المميزة التي يصنعها ربات البيوت عادتًا في عيد الأضحى المبارك مع اللحم الضأن الشهي، ومن أهم الأكلات التي تقدم في الكثير من المناسبات والعزومات، ودائمًا ما تسعى الأمهات إلى معرفة طريقة سهلة وغير مكلفة في صناعته وهو ماسوف نتحدث عنه. طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة طريقة سهلة وبسيطة لعمل الرقاق بحشو اللحمة المفرومة وشوربة اللحم الضاني المميزة، والطريقة كالآتي: مكونات عمل صينية الرقاق ٥٠٠ جرام من الرقاق الناشف.

كيلو من اللحم الضاني.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مبشورة.

٢ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بصلة مقطعة.

حبهان.

ملعقة من بهار اللحمة.

ملعقة صغيرة قرفة.

رشة كمون.

رشة كزبرة ناشفة.

ملعقتين من السمن. طريقة تحضير صينية الرقاق قومي بتحضير حلة كبيرة مملوءة بالمياة، ثم ارفعيها على النار حتى تغلي، ثم أضيفي إليها اللحم الضاني، واتركيها حتى تنضج تمامًا ثم أضيفي إليه البصلة و البهارات رشة فلفل اسود، ورشة قرفة، والملح ، والحبهان.

قومي بعد ذلك بتحضير مقلاة متوسطة، وضعي بها ملعقتين من السمن، وبعد ذلك ضعي البصلة المبشورة، ثم اللحم المفرومة، ثم ضعي الفلفل الاسود والملح والكزبرة، والكمون، وبهارات اللحمة قومي بالتقليب المستمر جيدًا، حتى تمام النضج، وارفعيها عن النار واتركيها جانبًا.

احضري صينية مدهونة بالسمن، بعد ذلك احضري الرقاق احضري شوربة اللحم الضاني، و اغمسي الرقاق في الشوربة، وبعد ذلك يتم الرص داخل الصنية راق فوق راق حتى تنتهي نصف الكمية ثم أضيفي اللحم المعصجة على الرقاق، وزعيها جيدًا على الرقاق، وبعد ذلك اعيدي غمس باق الرقاق في الشوربة ورصيها راق فوق الآخر حتى تنتهي كل الكمية.

قطعي الرقاق بالسكينة، صبي علية مغرفة من الشوربة على سطح الرقاق، وضعيها داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة.

اتركيه داخل الفرن حتى ينضج، قومي برص اللحمة الضاني على وجه صينية الرقاق وأدخلها مرة أخرى الفرن، تحت شواية الفرن حتى يتغير لون الرقاق واللحمة إلى الذهبي.

اخرجي الصينية ثم أعيدي تقطيعها وتقدم ساخنة مع اللحمة. مكونات عمل صينية الرقاقطريقة تحضير صينية الرقاق الوسوم

الرقاق من أهم الأكلات المصرية والمعروف أيضًا في جميع الدول العربية والتي يعشقها الكثير، فهو من اجمل الاكلات المميزة التي يصنعها ربات البيوت عادتًا في عيد الأضحى المبارك مع اللحم الضأن الشهي، ومن أهم الأكلات التي تقدم في الكثير من المناسبات والعزومات، ودائمًا ما تسعى الأمهات إلى معرفة طريقة سهلة وغير مكلفة في صناعته وهو ماسوف نتحدث عنه. طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة طريقة سهلة وبسيطة لعمل الرقاق بحشو اللحمة المفرومة وشوربة اللحم الضاني المميزة، والطريقة كالآتي: مكونات عمل صينية الرقاق ٥٠٠ جرام من الرقاق الناشف.

كيلو من اللحم الضاني.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مبشورة.

٢ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بصلة مقطعة.

حبهان.

ملعقة من بهار اللحمة.

ملعقة صغيرة قرفة.

رشة كمون.

رشة كزبرة ناشفة.

ملعقتين من السمن. طريقة تحضير صينية الرقاق قومي بتحضير حلة كبيرة مملوءة بالمياة، ثم ارفعيها على النار حتى تغلي، ثم أضيفي إليها اللحم الضاني، واتركيها حتى تنضج تمامًا ثم أضيفي إليه البصلة و البهارات رشة فلفل اسود، ورشة قرفة، والملح ، والحبهان.

قومي بعد ذلك بتحضير مقلاة متوسطة، وضعي بها ملعقتين من السمن، وبعد ذلك ضعي البصلة المبشورة، ثم اللحم المفرومة، ثم ضعي الفلفل الاسود والملح والكزبرة، والكمون، وبهارات اللحمة قومي بالتقليب المستمر جيدًا، حتى تمام النضج، وارفعيها عن النار واتركيها جانبًا.

احضري صينية مدهونة بالسمن، بعد ذلك احضري الرقاق احضري شوربة اللحم الضاني، و اغمسي الرقاق في الشوربة، وبعد ذلك يتم الرص داخل الصنية راق فوق راق حتى تنتهي نصف الكمية ثم أضيفي اللحم المعصجة على الرقاق، وزعيها جيدًا على الرقاق، وبعد ذلك اعيدي غمس باق الرقاق في الشوربة ورصيها راق فوق الآخر حتى تنتهي كل الكمية.

قطعي الرقاق بالسكينة، صبي علية مغرفة من الشوربة على سطح الرقاق، وضعيها داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة.

اتركيه داخل الفرن حتى ينضج، قومي برص اللحمة الضاني على وجه صينية الرقاق وأدخلها مرة أخرى الفرن، تحت شواية الفرن حتى يتغير لون الرقاق واللحمة إلى الذهبي.

اخرجي الصينية ثم أعيدي تقطيعها وتقدم ساخنة مع اللحمة. مكونات عمل صينية الرقاقطريقة تحضير صينية الرقاق

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