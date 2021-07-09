وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد بدون أي مواد كيميائية

وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد، تبحث معظم النساء عن وصفة طبيعية تتخلص فيها من الشعر المجعد وتحصل على الشعر الأملس الناعم دون إتلاف الشعر، وهذا لأن الشعر الأملس علامة من علامات الجمال، ويعطي المرأة أجمل إطلالة ومظهر جميل، ويجعلها قادرة على تشكيل العديد من التسريحات بكل سهولة، تابعونا من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد بمكونات سهلة وبسيطة.وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد
يسعى العديد من النساء لفرد الشعر مثل صالون التجميل، ولكن قد تحتوى مكونات الفرد على مواد كيميائية تضر بالشعر على فترات متقاربة، ولكن هناك وصفات طبيعية تعطي للشعر نتيجة فورية من اول إستعمال، وأمنه على الشعر تماماً .وصفة جوز الهند والليمون لفرد الشعر
المكونات:
- ربع كوب من حليب جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير الوصفة:
- يتم خلط المكونات السابقة جيداً وتترك في الثلاجة ليلة كاملة.
- يتم تنظيف الشعر أولاً بالماء والشامبو المعتاد.
- يوضع المزيج على الشعر ويترك لمدة نصف ساعة.
- يغسل الشعر جيداً بالطريقة المعتادة ويفضل استخدام شامبو خالي من مادة الكبريت للحصول على نتائج مرضية.
- تكرر الوصفة مرة واحدة خلال الأسبوع.
المكونات:
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
- مقدار ملعقة من زيت جوز الهند.
طريقة تحضير الوصفة
- يتم مزج الزيوت وتوضع على النار للتسخين لثواني معدودة.
- يوضع المزيج على الشعر ويدلك به فروة الرأس لمدة ربع ساعة.
- يترك على الشعر لمدة نصف ساعة وبعدها يغسل الشعر جيداً
- تكرر الوصفة مرتين خلال الأسبوع.
الألوفيرا يفرد الشعر بشكل سريع وفعال، لاحتوائه على العديد من الخصائص التي تعزز نمو الشعر ويساعد في وتكثيفه وفرده بشكل فعال.
المكونات:
- نصف كوب زيت زيتون.
- مقدار نصف كوب من الألوفيرا.
- 6 قطرات من زيت خشب الصندل.
- حوالي 6 قطرات زيت اكليل الجبل.
طريقة التحضير:
- يتم مزج كافة المكونات مع بعضها البعض، ثم تطبق على الشعر وتدليكه جيداً.
- يتم لبس كيس بلاستيك أو بونية شعر، وترك الزيوت لمدة ساعتين على الشعر وغسل الشعر بالشامبو للتخلص من الزيوت الموجودة.
- استمتعي بأجمل إطلالة لشعرك.
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وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد، تبحث معظم النساء عن وصفة طبيعية تتخلص فيها من الشعر المجعد وتحصل على الشعر الأملس الناعم دون إتلاف الشعر، وهذا لأن الشعر الأملس علامة من علامات الجمال، ويعطي المرأة أجمل إطلالة ومظهر جميل، ويجعلها قادرة على تشكيل العديد من التسريحات بكل سهولة، تابعونا من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد بمكونات سهلة وبسيطة.وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد
يسعى العديد من النساء لفرد الشعر مثل صالون التجميل، ولكن قد تحتوى مكونات الفرد على مواد كيميائية تضر بالشعر على فترات متقاربة، ولكن هناك وصفات طبيعية تعطي للشعر نتيجة فورية من اول إستعمال، وأمنه على الشعر تماماً .وصفة جوز الهند والليمون لفرد الشعر
المكونات:
- ربع كوب من حليب جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير الوصفة:
- يتم خلط المكونات السابقة جيداً وتترك في الثلاجة ليلة كاملة.
- يتم تنظيف الشعر أولاً بالماء والشامبو المعتاد.
- يوضع المزيج على الشعر ويترك لمدة نصف ساعة.
- يغسل الشعر جيداً بالطريقة المعتادة ويفضل استخدام شامبو خالي من مادة الكبريت للحصول على نتائج مرضية.
- تكرر الوصفة مرة واحدة خلال الأسبوع.
المكونات:
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
- مقدار ملعقة من زيت جوز الهند.
طريقة تحضير الوصفة
- يتم مزج الزيوت وتوضع على النار للتسخين لثواني معدودة.
- يوضع المزيج على الشعر ويدلك به فروة الرأس لمدة ربع ساعة.
- يترك على الشعر لمدة نصف ساعة وبعدها يغسل الشعر جيداً
- تكرر الوصفة مرتين خلال الأسبوع.
الألوفيرا يفرد الشعر بشكل سريع وفعال، لاحتوائه على العديد من الخصائص التي تعزز نمو الشعر ويساعد في وتكثيفه وفرده بشكل فعال.
المكونات:
- نصف كوب زيت زيتون.
- مقدار نصف كوب من الألوفيرا.
- 6 قطرات من زيت خشب الصندل.
- حوالي 6 قطرات زيت اكليل الجبل.
طريقة التحضير:
- يتم مزج كافة المكونات مع بعضها البعض، ثم تطبق على الشعر وتدليكه جيداً.
- يتم لبس كيس بلاستيك أو بونية شعر، وترك الزيوت لمدة ساعتين على الشعر وغسل الشعر بالشامبو للتخلص من الزيوت الموجودة.
- استمتعي بأجمل إطلالة لشعرك.
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