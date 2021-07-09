طريقة عمل الحنيذ وكيفية عمله في المنزل ، يعتبر الحنيذ من افضل الوجبات التي يتم تحضيرها في المنازل العربية في الوطن العربي و من خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا علي طريقة عمل الحنيذ في المنزل بالمكونات و طريقة التحضير باسهل و اشهي الطرق فا تابعوا معنا نخلط قطع اللحم مع البهارات والملح ونضعها في قطعة كبيرة من ورق الألمنيوم مع الثوم والقرفة والقرنفل.

نضع اللحم بورق الألمنيوم على نار هادئة لمدة ساعة إلى ساعة ونصف بدون ماء حتى ينضج اللحم جيداً مع العلم أنه لن يحترق بدون ماء أو زيت.

نرفع قطع اللحم عن قطعة من ورق الألمنيوم ، ثم نوزعها على طبق الأرز ونزينها بالمكسرات المقلية. الحنيذ بالدجاج نقطع الدجاج ونغسله جيداً بالليمون والدقيق. في قدر الضغط ، ضعي الدجاج مع البطاطس ، والكركم ، والفلفل الحلو ، والملح ، والفلفل الأسود ، والفلفل الحار بدون فرم ، والكمون.

غطي حلة الضغط واتركيها على نار عالية حتى تنطلق. خففي النار واتركي الدجاج لمدة لا تقل عن خمسة عشر إلى عشرين دقيقة حتى ينضج. ضعي قطعة كبيرة من ورق الألمنيوم في طنجرة الضغط ، وضعي اللحم فيها ، وأغلقيها جيدًا ، ثم ضعيها على نار هادئة.

نقطع البصل إلى مكعبات صغيرة ، ويقلى في القليل من الزيت ، ويقلب حتى يصبح لونه بنياً.

صفي الأرز ، أضيفي البصل والأرز فوق قطع اللحم ، ثم أضيفي بهاراتك المفضلة. تُسلق المعكرونة في ماء مملح لمدة عشر دقائق ، حتى تنضج تمامًا ، وينضج البيض. نقطع البصل الثاني إلى شرائح رفيعة ويقلى حتى يصبح لونه بنياً.

يُسكب الأرز والدجاج في طبق التقديم ويُحرَّك قليلاً ثم يُزين بالبيض المسلوق وشرائح البصل المقلي. أشعل الحطب في الفرن واتركه حتى يتحول إلى جمر.

تشكل العصي على شكل دوائر ، وتوضع فوق الجمر. نكّهي قطع اللحم بالملح ورتّبيها في طبقات مع حلقات المرينغ.

غطي الفرن بقطعة من ورق الألمنيوم وأغلقه بإحكام. اتركي المكونات في الفرن لمدة ساعتين على الأقل.

تقشير البصل ونقطعها إلى شرائح رفيعة.

سخني القليل من الزيت في مقلاة ، واقلي شرائح البصل حتى تذبل وتغير لونها.

أ ضف الزعفران والملح والبهارات المختلطة.

قلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض ، ثم ارفعيها عن النار.

ضعي القليل من الدهون من الذبيحة في قدر ، وأضيفي البصل المقلي.

نقطع الفلفل الأخضر إلى شرائح رفيعة ونضيفها إلى البصل.

ن كهة القرفة والقرنفل والهيل وورق الغار والفلفل الأسود.

قلّب المكونات قليلاً ، ثم اسكب القليل من الماء.

نضيف الفلفل الحار والملح ونترك المكونات على النار لمدة ربع ساعة.

ينقع الأرز لمدة نصف ساعة ثم يضاف إلى الخليط السابق ويترك حتى يمتص الماء وينضج.

نقطع أوراق الكزبرة ناعماً ونضيفها إلى الأرز ونتركها على نار خفيفة لمدة عشرين دقيقة كحد أقصى.

قدمي لحم الحنيذ فوق الأرز. الوسوم

طريقة عمل الحنيذ وكيفية عمله في المنزل ، يعتبر الحنيذ من افضل الوجبات التي يتم تحضيرها في المنازل العربية في الوطن العربي و من خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا علي طريقة عمل الحنيذ في المنزل بالمكونات و طريقة التحضير باسهل و اشهي الطرق فا تابعوا معنا نخلط قطع اللحم مع البهارات والملح ونضعها في قطعة كبيرة من ورق الألمنيوم مع الثوم والقرفة والقرنفل.

نضع اللحم بورق الألمنيوم على نار هادئة لمدة ساعة إلى ساعة ونصف بدون ماء حتى ينضج اللحم جيداً مع العلم أنه لن يحترق بدون ماء أو زيت.

نرفع قطع اللحم عن قطعة من ورق الألمنيوم ، ثم نوزعها على طبق الأرز ونزينها بالمكسرات المقلية. الحنيذ بالدجاج نقطع الدجاج ونغسله جيداً بالليمون والدقيق. في قدر الضغط ، ضعي الدجاج مع البطاطس ، والكركم ، والفلفل الحلو ، والملح ، والفلفل الأسود ، والفلفل الحار بدون فرم ، والكمون.

غطي حلة الضغط واتركيها على نار عالية حتى تنطلق. خففي النار واتركي الدجاج لمدة لا تقل عن خمسة عشر إلى عشرين دقيقة حتى ينضج. ضعي قطعة كبيرة من ورق الألمنيوم في طنجرة الضغط ، وضعي اللحم فيها ، وأغلقيها جيدًا ، ثم ضعيها على نار هادئة.

نقطع البصل إلى مكعبات صغيرة ، ويقلى في القليل من الزيت ، ويقلب حتى يصبح لونه بنياً.

صفي الأرز ، أضيفي البصل والأرز فوق قطع اللحم ، ثم أضيفي بهاراتك المفضلة. تُسلق المعكرونة في ماء مملح لمدة عشر دقائق ، حتى تنضج تمامًا ، وينضج البيض. نقطع البصل الثاني إلى شرائح رفيعة ويقلى حتى يصبح لونه بنياً.

يُسكب الأرز والدجاج في طبق التقديم ويُحرَّك قليلاً ثم يُزين بالبيض المسلوق وشرائح البصل المقلي. أشعل الحطب في الفرن واتركه حتى يتحول إلى جمر.

تشكل العصي على شكل دوائر ، وتوضع فوق الجمر. نكّهي قطع اللحم بالملح ورتّبيها في طبقات مع حلقات المرينغ.

غطي الفرن بقطعة من ورق الألمنيوم وأغلقه بإحكام. اتركي المكونات في الفرن لمدة ساعتين على الأقل.

تقشير البصل ونقطعها إلى شرائح رفيعة.

سخني القليل من الزيت في مقلاة ، واقلي شرائح البصل حتى تذبل وتغير لونها.

أ ضف الزعفران والملح والبهارات المختلطة.

قلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض ، ثم ارفعيها عن النار.

ضعي القليل من الدهون من الذبيحة في قدر ، وأضيفي البصل المقلي.

نقطع الفلفل الأخضر إلى شرائح رفيعة ونضيفها إلى البصل.

ن كهة القرفة والقرنفل والهيل وورق الغار والفلفل الأسود.

قلّب المكونات قليلاً ، ثم اسكب القليل من الماء.

نضيف الفلفل الحار والملح ونترك المكونات على النار لمدة ربع ساعة.

ينقع الأرز لمدة نصف ساعة ثم يضاف إلى الخليط السابق ويترك حتى يمتص الماء وينضج.

نقطع أوراق الكزبرة ناعماً ونضيفها إلى الأرز ونتركها على نار خفيفة لمدة عشرين دقيقة كحد أقصى.

قدمي لحم الحنيذ فوق الأرز.

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