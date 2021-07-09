أسرع وأسهل الوصفات الطبيعية لتسمين الوجة ونفخ الخدود بطريقة ناجحة وغير مكلفة

هناك بعض النساء يعانون من مشكلة الوجه النحيف الذي قد تظهر فيه عظام الوجه واضحة، ويظهر دائمًا بشكل غير محبب لهم، فدائمًا مايبحثون عن طرق طبيعية مجربة لتغطية عظام الوجة بالشكل التي يجعلها غير واضحة أو بارزة، وعدم الاضطرار إلى اللجوء لعمليات التجميل المكلفة، والوصفات الطبيعة عديدة ومتنوعة ويمكن اختيار مايناسبهم منها.طرق طبيعية مجربة لتسمين الوجه النحيف
هناك العديد من الوصفات ذات المواد الطبيعية المجربة التي تساعد في امتلاء الوجه وتسمينة بالشكل المناسب وهذه الوصفات هي:طريقة زبدة الشيا مع السكر
من أهم الوصفات التي تساعد في تسمين الوجه وهي طريقة تطبيقها كلأتي:
- خلط ملعقتين كبار من زبدة الشيا الذائبة مع ملعقة كبيرة من السكر الناعم
- قلبي الخليط جيدًا حتى يكون متجانس ويذوي السكر مع الزبدة
- يترك هذا الخليط داخل الثلاجة حتى يتماسك
- بعد ذلك قومي بتوزيعه على الوجه، مع التدليك بحركة دائرية
- ويترك لمدة ١٠ دقائق ثم يغسل بالماء الساخن فقط.
البشرة تنتج الكثير من الزيوت الطبيعية اللازمة للوجه وجعله أكثر جمالًا، وتكون مفيد أيضًا لهدف ترطيب البشرة بشكل مستمر، وجعلها تظهر بشكل ممتليء ولذلك لابد من اتباع الاتي:
- يمكن أن تقومي بأستخدام الزيوت الطبيعية في طعامك مثل زيت الزيتون مثلًا، فهذا يؤثر أيضًا على الوجه.
- أو من الممكن تدليك وجهك، وخاصتًا الخدود بأي نوع من الزيوت الطبيعية، مثل (زيت السمسم، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت الافوكادو…)
تحتوي هذا النبات على العديد من الفوائد الهامة للبشرة والعناصر المضادة للأكسدة والمفيدة لامتلاء الخدود والوجه وهي تطبق كلأتي:
- وضع ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة البودرة، ثم خلطة بملعقتين من الماء حتى تحصل على عجينة متماسكة.
- عمل ماسك بهذه العجينة ووضعها كقناع للبشرة
- راعي عند وضع هذا الماسك تدليك الخدود جيدًا حتى استفاد أكثر من فوائد الماسك.
- اتركي الماسك على وجهك، لمدة لا تقل ٢٠ دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر جيدًا
- كرري هذه الوصفة من وقت لآخر حتى تحصلى على ماتريدى وهو الوجه الممتليء.
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هناك بعض النساء يعانون من مشكلة الوجه النحيف الذي قد تظهر فيه عظام الوجه واضحة، ويظهر دائمًا بشكل غير محبب لهم، فدائمًا مايبحثون عن طرق طبيعية مجربة لتغطية عظام الوجة بالشكل التي يجعلها غير واضحة أو بارزة، وعدم الاضطرار إلى اللجوء لعمليات التجميل المكلفة، والوصفات الطبيعة عديدة ومتنوعة ويمكن اختيار مايناسبهم منها.طرق طبيعية مجربة لتسمين الوجه النحيف
هناك العديد من الوصفات ذات المواد الطبيعية المجربة التي تساعد في امتلاء الوجه وتسمينة بالشكل المناسب وهذه الوصفات هي:طريقة زبدة الشيا مع السكر
من أهم الوصفات التي تساعد في تسمين الوجه وهي طريقة تطبيقها كلأتي:
- خلط ملعقتين كبار من زبدة الشيا الذائبة مع ملعقة كبيرة من السكر الناعم
- قلبي الخليط جيدًا حتى يكون متجانس ويذوي السكر مع الزبدة
- يترك هذا الخليط داخل الثلاجة حتى يتماسك
- بعد ذلك قومي بتوزيعه على الوجه، مع التدليك بحركة دائرية
- ويترك لمدة ١٠ دقائق ثم يغسل بالماء الساخن فقط.
البشرة تنتج الكثير من الزيوت الطبيعية اللازمة للوجه وجعله أكثر جمالًا، وتكون مفيد أيضًا لهدف ترطيب البشرة بشكل مستمر، وجعلها تظهر بشكل ممتليء ولذلك لابد من اتباع الاتي:
- يمكن أن تقومي بأستخدام الزيوت الطبيعية في طعامك مثل زيت الزيتون مثلًا، فهذا يؤثر أيضًا على الوجه.
- أو من الممكن تدليك وجهك، وخاصتًا الخدود بأي نوع من الزيوت الطبيعية، مثل (زيت السمسم، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت الافوكادو…)
تحتوي هذا النبات على العديد من الفوائد الهامة للبشرة والعناصر المضادة للأكسدة والمفيدة لامتلاء الخدود والوجه وهي تطبق كلأتي:
- وضع ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة البودرة، ثم خلطة بملعقتين من الماء حتى تحصل على عجينة متماسكة.
- عمل ماسك بهذه العجينة ووضعها كقناع للبشرة
- راعي عند وضع هذا الماسك تدليك الخدود جيدًا حتى استفاد أكثر من فوائد الماسك.
- اتركي الماسك على وجهك، لمدة لا تقل ٢٠ دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر جيدًا
- كرري هذه الوصفة من وقت لآخر حتى تحصلى على ماتريدى وهو الوجه الممتليء.
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