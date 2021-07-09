خطوات سهله بسيطه لعمل البوريك التركي الشهي مذاقه مثل الجاهز بالضبط

يعتبر البوريك من الأكلات المشهورة تعود شهرته إلي تركيا ويعتبر من اشهر الوجبات المتواجدة في المطبخ التركي، وفي الآونة الأخيرة أخدت شهره كثيره لسهوله عملها كما يمكن أن يتم تحضيرها بأكثر من حشوه مثل البوريك بالجبنه والبوريك باللحم وسوف نتعرف علي الطريقين خلال هذه المقالة. المكونات اللازمة لعمل البوريك التركي بالجبنه. نقوم بإحضار

علبه من عجينه الفيلو.

نقم بإحضار من الجبنه الفيتا ربع كيلو.

نحضر كوب من اللبن الرائب.

نقوم بإحضار بيضتان.

نقوم بإحضار كوب من الزيت النباتي. المكونات اللازمة لعمل البوريك التركي بالجبنه. طريقه التحضير:- نقوم بإحضار صينيه ثم نقوم بدهنها بالزبدة ويمكن تبديل الزبدة بان نقوم بفرد ورق الزبدة في قاع الصينية، بعد ذلك نقوم بوضع ورق الفيلو أو ورق الجلاش داخل الصينية، بعد ذلك نقوم بفرد الجبنه الفيتا فوق ورق الجلاش، ثم نقوم بوضع طبقه من ورق الجلاش مره أخري علي الجبنه.

بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن علي درجه حراره 180 درجه.

في إناء صغير نقوم بوضع البيض والزيت واللبن ثم نقوم بتقليبهم جيدا، ثم نقوم بإضافتهم فوق رقائق الفيلو.

بعد ذلك نقم بإدخال الصينية إلي الفرن لمده نصف ساعه أو ساعه إلا ربع حتي يصبح لونها ذهبي.

بعد التسوية نقم بإخراجها من الفرن ثم نقوم بتقطيعها إلى مربعات ونقوم بوضعها في أطباق التقديم ويمكن تناولها في الفطار أو في الظهيرة. المكونات المطلوبة لعمل البوريك التركي باللحمة المفرومة. نقوم بإحضار علبه من عجينه الفيلو أو الجلاش.

نقم بجلب زيت زيتون.

نحضر من اللبن الرائب كوب واحد.

نحضر بيضه.

نقوم بإحضار من الزيت النباتي نصف كوب.

نحضر من السكر ملعقه صغيره.

نقوم بإحضار من اللحمة المفرومة نصف كيلو.

نحضر بصله تكون متوسطه الحجم.

نحضر ملعقه من الملح، وأيضا ملعقه صغيره من الفلفل الأسود. المكونات المطلوبة لعمل البوريك التركي باللحمة المفرومة. طريقه التحضير:- نقوم بتحضير اللحمة في إناء كبير، نقوم بإحضار مقلاه ثم نضع بها ملعقه من زيت الزيتون ثم نقوم بإضافة البصل المفروم ثم نقوم بالتقليب حتي يصبح لون البصل اصفر، ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة ومعها الملح والفلفل الأسود ثم نقوم بتقليبها جيدا ثم تركها علي النار لمده 10 دقائق نقوم بتغطيها بعد ذلك نقم بتهدئة النار عليها.

نقوم بإحضار صينيه مدهونه بالزبدة ثم نضع بداخلها رقائق الجلاش ثم نقوم بوضع طبقه من اللحمة فوقها، ونضع باقي الجلاش علي اللحمة المفرومة ثم نتأكد من غلقها بإحكام من الجوانب.

ثم نضع علي وجهها خليط البيض واللبن ثم نقوم بإدخالها الفرن لمده تتراوح بين نصف ساعه إلي ساعه إلا ربع حتي يصبح لونها ذهبي.

نقوم بإخراجها من الفرن ثم يتم تقطيعها إلي مربعات ونضعها في أطباق التقديم وبالهنا والشفا. الوسوم

يعتبر البوريك من الأكلات المشهورة تعود شهرته إلي تركيا ويعتبر من اشهر الوجبات المتواجدة في المطبخ التركي، وفي الآونة الأخيرة أخدت شهره كثيره لسهوله عملها كما يمكن أن يتم تحضيرها بأكثر من حشوه مثل البوريك بالجبنه والبوريك باللحم وسوف نتعرف علي الطريقين خلال هذه المقالة. المكونات اللازمة لعمل البوريك التركي بالجبنه. نقوم بإحضار

علبه من عجينه الفيلو.

نقم بإحضار من الجبنه الفيتا ربع كيلو.

نحضر كوب من اللبن الرائب.

نقوم بإحضار بيضتان.

نقوم بإحضار كوب من الزيت النباتي. المكونات اللازمة لعمل البوريك التركي بالجبنه. طريقه التحضير:- نقوم بإحضار صينيه ثم نقوم بدهنها بالزبدة ويمكن تبديل الزبدة بان نقوم بفرد ورق الزبدة في قاع الصينية، بعد ذلك نقوم بوضع ورق الفيلو أو ورق الجلاش داخل الصينية، بعد ذلك نقوم بفرد الجبنه الفيتا فوق ورق الجلاش، ثم نقوم بوضع طبقه من ورق الجلاش مره أخري علي الجبنه.

بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن علي درجه حراره 180 درجه.

في إناء صغير نقوم بوضع البيض والزيت واللبن ثم نقوم بتقليبهم جيدا، ثم نقوم بإضافتهم فوق رقائق الفيلو.

بعد ذلك نقم بإدخال الصينية إلي الفرن لمده نصف ساعه أو ساعه إلا ربع حتي يصبح لونها ذهبي.

بعد التسوية نقم بإخراجها من الفرن ثم نقوم بتقطيعها إلى مربعات ونقوم بوضعها في أطباق التقديم ويمكن تناولها في الفطار أو في الظهيرة. المكونات المطلوبة لعمل البوريك التركي باللحمة المفرومة. نقوم بإحضار علبه من عجينه الفيلو أو الجلاش.

نقم بجلب زيت زيتون.

نحضر من اللبن الرائب كوب واحد.

نحضر بيضه.

نقوم بإحضار من الزيت النباتي نصف كوب.

نحضر من السكر ملعقه صغيره.

نقوم بإحضار من اللحمة المفرومة نصف كيلو.

نحضر بصله تكون متوسطه الحجم.

نحضر ملعقه من الملح، وأيضا ملعقه صغيره من الفلفل الأسود. المكونات المطلوبة لعمل البوريك التركي باللحمة المفرومة. طريقه التحضير:- نقوم بتحضير اللحمة في إناء كبير، نقوم بإحضار مقلاه ثم نضع بها ملعقه من زيت الزيتون ثم نقوم بإضافة البصل المفروم ثم نقوم بالتقليب حتي يصبح لون البصل اصفر، ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة ومعها الملح والفلفل الأسود ثم نقوم بتقليبها جيدا ثم تركها علي النار لمده 10 دقائق نقوم بتغطيها بعد ذلك نقم بتهدئة النار عليها.

نقوم بإحضار صينيه مدهونه بالزبدة ثم نضع بداخلها رقائق الجلاش ثم نقوم بوضع طبقه من اللحمة فوقها، ونضع باقي الجلاش علي اللحمة المفرومة ثم نتأكد من غلقها بإحكام من الجوانب.

ثم نضع علي وجهها خليط البيض واللبن ثم نقوم بإدخالها الفرن لمده تتراوح بين نصف ساعه إلي ساعه إلا ربع حتي يصبح لونها ذهبي.

نقوم بإخراجها من الفرن ثم يتم تقطيعها إلي مربعات ونضعها في أطباق التقديم وبالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات سهله بسيطه لعمل البوريك التركي الشهي مذاقه مثل الجاهز بالضبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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