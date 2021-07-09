زيت فرد الشعر طريقة تحضير الزيت الهندي لفرد وتطويل الشعر بطريقة سهلة, بالطبع نعلم جميعا أن النساء في الهند لديهم شعر طويل وناعم وخالي من التجاعيد فما السر وراء هذا , تستخدم النساء في الهند العديد من الوصفات من اجل العناية بالشعر , ولديهم روتين يومي لمنع تساقطه والمحافظة عليه , وكما نعلم جميعا عندما نهمل في أي شئ لا يمكن الحفاظ عليه , وفي مقال اليوم سوف نعرض لكم طريقة تحضير الزيت الهندي لتطويل الشعر ومنع تساقطه وتقصفه والمحافظة عليه , وجميعها وصفات طبيعية خالية من المواد الكيميائية السامة والسلفات, يوجد العديد من الوصفات التي تتكون من مواد طبيعية تماما وليس مجرد وصفة واحدة وكلها وصفات غير مكلفة وبسيطة وسهلة التحضير, السعر وراء شعر النساء في الهند ليس فقط العامل الوراثي بل هن يقمن بالعديد من طرق العناية بالشعل من الجذور حتي الأطراف

زيت هندي لفرد الشعر

يجب عليك قبل كل شئ تهوية الشعر وتعريضه للهواء فترة كافة , أما إذا كنتي ممن يقضون وقتا كبيرا خارج المنزل فعلكيي غسل شعرك جيدا بالماء وتعريضه للهواء وهذا للحصول علي افضل النتائج , ولكل مشكلة علاج والعلاج يكون علي حسب المشكلة تعرفي علي المشكلة تواجهك وأبداي بالبحث عن العلاج , فمثلا إذا كنتي تعانين من قشرة الشعر يمككني استخدام وصفة للعلاج وهكذا , لكي تتمكني من الحصول علي شعر طويل وناعم يجب عليك الاعتناء به بشكل دوري وليس مرة واحدة فقط

طريقة تحضير الزيت الهندي لتطويل وفرد الشعر بطريقة سهلة

المكونات اللازمة لتحضير الزيت الهندي : عنب الثعلب الهندي _ معلقتين من زيت الخروع _ ثلاث معالق من زيت الخردل _ستة أوراق من ورق الكاري _ معلقتين من زيت الحبة السوداء

الخطوات اللازمة لتحضير الزيت الهندي :

أولا قومي بإحضار إناء وتأكدي من كونه محكم الغلق

ثانيا قومي بوضع جميع المكونات به

ثالثا قومي بخلط المكونات جيدا

طريقة استخدام الزيت الهندي :

بعد تحضير الوصفة السابقة قومي بوضع القليل منها علي فروة رأسك يوميا وسوف تلاحظين فرقا حتما مع مرور الوقت , ولكن عليك التأكد استعماله بشكل يومي لأفضل النتائج